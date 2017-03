Seger för FCK i Europa League

Tre svenskar spelade från start när FC København besegrade Ajax hemma på Parken.

Redan efter 30 sekunders spel bröt sig Rasmus Falk in i offensivt straffområde och tryckte in 1-0 för FC København. En drömstart och efterföljande halvtimme var det full fart framåt från hemmalaget. Corenlius, Santander och Toutouh hade alla bra lägen att uttöka ledningen men slarv i avslutningarna gjorde att det fortfarande var uddamålsledning för danskarna.I den 32:a minuten var det istället Ajax som utnyttjade en målchans när den unge danske talangen Kasper Dolberg lyckades konstsparka in 1-1 bakom Robin Olsen. Målet var det första FCK släppt in på hemmaplan sedan augusti.Den första kvarten av andra halvlek var ett massivt tryck från holländarnas sida, men man lyckades inte skapa några jättefarliga möjligheter. Istället löpte sig Peter Ankersen förbi sin ytterback och levererade ett högt inlägg till Andreas Cornelius. I sitt favoritläge gick den tunga anfallaren upp och skallade in 2-1 för hemmalaget.Matchen slutade 2-1 och inför returen om en vecka ser det bra ut för FC København. Man får dock klara sig utan lagkapten Zanka som är avstängd efter att ha dragit på sifg ett gult kort i dagens match.Olsen; Augustinsson, Zanka, Johansson, Ankersen; Toutouh, Kvist, Matic, Falk; Cornelius, Santander (Pavlovic 63´)