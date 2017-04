Video: Larsson med kanonmål när Brøndby tog viktig seger

Mästerskapsslutspelet har dragit igång i Danmark och ska Brøndby kunna utmana FC København om guldet är kravet enkelt: Full pott i varje match.

Under söndagen inledde Brøndby topp 6-spelet mot FC Midtjylland och det var Köpenhamnslaget som tog tag i taktpinnen med detsamma. I den 36:e minuten sköt Lebogang Phiri ett skott från distans som studsade via en försvarare och in bakom Mikkel Andersen i målet.Paul Onuachu kvitterade med ett riktigt kanonskott bara fyra minuter senare och lagen gick till halvtidspaus med delad poäng.Sju minuter in i den andra halvdelen löpte Johan Larsson fram på sin högerkant och avlossade ett stenhårt högerskott, otagbart för burväktar-Andersen. Kaptenens första mål för säsongen. Christian Nørgaard placerade sedan in 3-1 från distans innan Onuachu gjorde sitt andra för eftermiddagen och reducerade till 3-2.FC Midtjylland har efter 28 spelade matcher 38 inspelade poäng. En klar missräkning för en klubb som de senaste åren spelat i Europa och varit med i toppen av den inhemska ligan.Brøndby är tvåa i tabellen, fortfarande nio poäng efter FC København(som dessutom har en match till godo). Nio omgångar återstår och det ska givetvis mycket till om Brøndby på allvar ska kunna utmana om guldet. Om lagets anfallare fortsätter med sitt fina spel och man nu kanske fått fart på Larsson och sitt mittfält finns chansen ännu. Dessutom har man dubbla derbyn där man kan ta igen sex poäng och sätta press på FCK.FC København spelar sin första match i mästerskapsslutspelet i kväll när man reser till SønderjyskE. Avspark 19:00.