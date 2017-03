Viktiga poäng på spel för Hareides Danmark

Danmark har haft en tung start på VM-kvalet och har efter fyra spelade matcher samlat ihop till sex poäng och en tredjeplats i gruppen.

Under söndagskvällen väntar ett tufft bortamöte med Rumänien. Rumänerna ligger fyra med 5 poäng och är precis lika pressade som danskarna att leverera ett bra resultat inför fortsättningen.Om den dåliga starten inte var problem nog har Hareide fått återbud från flera viktiga anfallsspelare. Skytteliga- och assistligaledaren i Holland , Nicolai Jørgensen, är skadad och dessutom saknas underbarnet Kasper Dohlberg på grund av feber. En pånyttfödd Lasse Vibe är dock med. Dessutom får FC Nordsjællands Marcus Ingvartsen chansen att visa upp sig.Hoppet ställs annars till en Christian Erikson som på senare tid visat fin form i Tottenham.Polen leder kvalgruppen på tio poäng, tre före Montenegro Matchen mellan Rumänien och Danmark sparkas igång i Cluj klockan 19.45 på söndag.Danmark har haft en tung start på VM-kvalet och har efter fyra spelade matcher samlat ihop till sex poäng och en tredjeplats i gruppen.En händelserik vecka har nått sitt slut och tyvärr såg FC København också slutet i Europaspelet. Dessutom avklarades den sista omgången av Superligans gruppspel och där var FC Nordsjælland den stora vinnaren.Tre svenskar spelade från start när FC København besegrade Ajax hemma på Parken.Efter stora skadeproblem har debuten fått vänta för 19-årige Gustaf Nilsson. I gårdagens förlust mot FC Nordsjælland fick han äntligen göra sina första minuter i Superligaen.De danska mästarna har efter en stark europasäsong lottats mot Ajax i åttondelsfinalen av Europa League. Som att det inte var tufft nog med en holländsk toppklubb på andra sidan så väntar en returmatch inför fullsatta läktare.Nu säker redaktionen nytt och friskt blod.OB hade en tuff höstsäsong och hade bara ett lag efter sig i tabellen. I vårpremiären krossade man Randers på hemmaplan och svenske Rasmus Jönsson stod för två vackra målEn första halvlek med högt tempo och fina kombinationer fick sin totala motsats i den andra. Enkla bolltapp, hårda närkamper och slarvigt spel när FC København och Brøndby IF möttes i Parken under söndagen.Efter att Brøndbys fans valt att bojkotta bortamötet med FC København har de resterande 12 klubbarna i Superligaen valt att ställa sig bakom initiativet.Det har äntligen blivit dags att öppna upp för den andra halvan av Superligaen. FC København leder i storartad stil, men har förutom ligan också Europa League-slutspelet att fokusera på.