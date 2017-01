Är våran ”Maestro” passé?

Det handlar om Turkiets svar på Xavi nämligen Selcuk Inan som var en gigant på mitten men som under senare år har börjat ifrågasättas och kritiseras. Är då våran maestro passé?







Selcuk Inan bildade ett suveränt partnerskap med Felipe Melo som många hävdar är anledningen till att Selcuk har gått så bra. Men vi som följer Galatasaray såg att Selcuk Inan började dvala i form redan när Melo fanns med i laget.



När alla Säger Selcuk Inan så är det synonymt med säsongen 2011/2012 när Galatasaray blev mästare och Selcuk Inan spelade en absolut nyckelroll. På 40 matcher gjorde han 11 mål och 12 assist och spelade en bländade fotboll. Det var då man började jämföra honom med Xavi. Selcuk gjorde allt som en toppspelare skall göra, han dikterade tempot, producerade poäng och var lagets viktigaste pusselbit. Men vad var det som egentligen hände, kan vi söka efter en enkel förklaring att han överpresterade grovt. Jag personligen tror inte att han överpresterade utan det är en kombination av att spelare som Engin Baytar, Necati Ates och Johan Elmander försvann samtidigt som när Terim tog över landslaget och försvann så försvann också Terims kaos fotboll; Tok press, framåt, vinna eller förlora! Med trion som jag nämnde ovan så spelade vi i princip med fem centrala mittfältare eftersom Johan Elmander, Necati Ates, Engin Baytar hjälpte till och ofta vann bollen på offensiv-planhalva så kunde Selcuk Inan bunkra kraft och lägga energin på att anfall och spela när han har bollen.



Idag ser det annorlunda ut, Selcuk förväntas ta ett större ansvar defensivt och arbeta över större ytor istället för Elmander, Necati, Engin så har han Podolski, Bruma och Sneijder som inte är i närheten av det arbeta som trion innan la ned på defensiven. Detta i sin tur leder till att vi ofta ser en Selcuk Inan som tar ständiga felbeslut, felpassningar och majoriteten av hans passningar går hemåt eller åt sidled. Han fungerar ofta som en handbroms. Jag tror dock inte att Selcuk är passé, men han borde ha skaffat sig så pass mycket rutin att han kan fördela energin på 90 minuter, han har inte kroppen att orka springa framåt och bakåt, istället måste ha axla en mer sittande roll och det är upp till Selcuk själv och tränarstaben att passa in Selcuk i en roll som fungerar bäst för honom och laget. Även om jag inte tror Selcuk är passé så kommer han nog få nöja sig med att agera inhoppare när Tolga Cigerci blir frisk, då han bidrar med större dynamik och en spelare som verkligen orkar 90 minuter. Tolga har dessutom bättre defensiva attribut som tacklingar, vinna boll och presspelet.



2017-01-11 14:47:16

