Gala nytt.

Är Tolga Cigerci i frysboxen? Varför är Garry Rodrigues bänkad och slutligen när är Wesley Sneijder tillbaka från sin skada?

Källa: Fotospor

Källa: Fotospor

Källa: Webaslan

Källa: Webaslan

- Det ryktas att Tolga Cigerci har varit frisk i över 3 veckor utan att spelaren har fått chansen i 18 manna truppen av sin tränare. Anledningen sägs vara att Galatsarays tränare JOR är nöjd med Selcuk Inan och De Jongs spel. Har spelaren hamnat i tränarens frysbox?Jag säger: Ingen rök utan eld men att man ska vara försikiga med alla rykten som sprids i Turkiet - Det kokar mellan JOR och Levent Nazifoglu igen, JOR som har fått utstå massvis kritik för hur han väljer att köra det taktiska spelet med byten och valet av spelare under matcherna har hamnat i dyspyt med LN. Den här gången handlar det om Garry Rodrigues som bänkas match efter match. Den Holländska tränare har fått nog och ger svar på tal. Enligt rykten som sprids ska JOR uttalat sig genom att säga: Vad vill ni att jag ska göra? Bänka Yasin som är lagets bästa målskytt eller Bruma som är vår bästa spelare?Jag säger: F You JOR, Yasin må vara bästa målskytten i laget och att Bruma är EN AV de bästa och inte den bästa i laget men vad fan säger det om dig som inte kan rotera 3 spelare på 2 platser? Vi får inte glömma att det enbart är rykte men mina välvalda ord är från djupet av mitt hjärta till lagets tränare MR JOR.- Vår älskade och bästa spelare Sneijder som skadade sig i cupmatchen mot Basaksehir är på G, skadan läker fortare än förväntat (bra jobbat teamläkaren) så det ska inte vara omöjligt att få se Holländaren spela mot Rize i ligaspelet.Jag säger: BRA! Du behövs snarast, TACK.- Av 342 miljonerna som nyligen hittade till lagets kassa så har klubben betalat ca 20 miljoner i spelarlöner. Alla spelare ska nu ha fått sina löner, vissa hela 8 månader försent.Jag säger: Det var fan på tiden!!!- Ny tränare till Gala? Riekerink bort och Hasan Sas som lagets nya tränare?Jag säger: Skicka Hasse på vett och etikett lektioner innan ni ens börjar att fundera på OM människan kan hantera Turkiets största klubb. Vi pratar om GALATASARAY, och inte divison 3 lag.Som alla vi Gala älskare och njutare vet så har klubben skickat iväg och rensat massvis med spelare i år, vissa som har kostat galet mycket pengar och andra ingenting alls. Om DU fick valet att få sparka en av dessa 5 spelare från klubben redan imorgon, vem skulle du vilja sparka? Ingen försäljning utan kicken. Beskriv gärna vem och varför du skulle välja att sparka just den spelaren i Eski Acik (forumet).Tack.PortakalTumer