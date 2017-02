Gissa och vinn en biobiljett!

Gissa på Galatasaray - Kayserispor matchens resultat och vinn ett värdebevis till SF värd ca 150 kr.

- Du får endast tippa en gång. (Om du väljer att fuska genom att gissa via flera konton blir du diskvalificerad).- Du skriver din gissning som ett PM till Portakal.- Kontot du använder får inte vara mindre än 1 månad gammal. (det är bara för att undvika fusk).- Senast söndag 30 minuter innan avspark ska det vara inskickad.- Om det är flera med rätt resultat blir det utslagningsfråga via Eski Acik (forumet). Vi kör LIVE på forumet en bestämd tid där snabbast rätt svar vinner värdebeviset. (det är bara 1 som kan vinna priset).- Vid oklarheter är det Galatasarays admins här på Svenskafans som har sista ordet. (enbart för att undvika problem).Vi gör det här som en rolig grej för alla Gala medlemmar och för att få igång flödet på forumet som behöver livas upp. LYCKA TILL!!!Vid frågor kontakta gärna Portakal via PM så hjälper jag Er.