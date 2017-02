Inför Çaykur Rizespor - Galatasaray

Inför den 21:de omgången i Turkiska Süper lig med start lördagen den 18 februari kl 17:00 möts tabell 3:an Galatasaray samt den 16:de placerade Caykur Rizespor. Det är 33:e mötet lagen emellan i ligan där vi ser ett klart övertag för hemmalaget med 23 vinster, 5 oavgjorda och 5 förluster. Även i målskörden är det en stor skillnad med 77-30 i Galas favör.

Det är den 21:a omgången av Turkiska Süper lig den här säsongen och vår nya tränare Igor Tudor gör entre. Lyssnar vi på statistik och skippar verkligheten för en liten stund så är det inte mycket som talar för en vinst ikväll. Backar vi banden 3.5 år och 5 tränare så är det bara 1 tränare som har lyckats med bedriften att vinna (Hamza Hamzaoglu) sin första match i klubben. Men vi är inte statistik fanatiker utan vi tror på våra röd gula färger och den säger att GALATASARAY tar sin 13:de seger i ligan för i år.Efter senaste förlusten hemma mot Kayserispor fick vår förra tränare Jor ta på sig syndabocks rollen och fick sparken, det tog inte mer än 72 timmar innan hans ersättare (Igor Tudor) var klar och på väg till Istanbul för att återvinna struktur i laget som har saknats. Förutom tränarbytet så är det fortfarande frågetecken kring våra skadade spelare. Vår speldirigent Sneijder är skadad och det finns inget nytt om när han återvänder till fotbollsplanen. Vänsterbacken Carole är skadad men förväntas bli frisk inom kort.Kapten Selcuk är frisk men en osäker kort om han startar eller inte, det kan lika gärna bli Tolga Cigerci som tar den platsen. Senaste tillskottet i skadelistan är Eren Derdiyok.Nyheten om att Bruma inte var uttagen i truppen mot Caykur Rizespor slog ner som en bomb i Turkisk media, det har spekulerats i varför spelaren inte är med men inget konkret har uttalats eller meddelats av Galatasaray. Däremot är spelaren inte avstängd eller skadad, Flertalet rykten säger att Tudor inte är nöjd med spelarens inställning och att han lika gärna kan stanna kvar i Istanbul.- Presspel eller passningsspel?- Fasta situationer? Andra bollar?- Jobba 90 minuter för varandra?- Bam, Bam, Bam?Det har varit många frågetecken i laget när Jor var tränare, det var ingen struktur eller balans i laget. Största problemet den här säsongen har varit fasta situationerna som har lett till 12 mål i baken. Det har varit en blandning av både ovilja att göra jobbet och hoppas på att någon annan gör det åt en. Laget har även haft det tufft bakåt då våra kantspelare som oftast väljer att inte springa hemåt för att hjälpa sina kollegor i svåra situationer.Kommer Tudors intåg att ge ett spel där Gala springer och kör ett Bam Bam Bam spel eller blir det en mix av både press och passningsspel som lager är bäst i ligan på. Klarar spelarna att jobba för varandra eller blir det som förr där 3-4 spelare springer och resten glider runt och hoppas på det bästa? Jag får helt enkelt ha tillit på att Tudor vet vad han gör och att spelarna tar till sig sitt yttersta och axlar ansvaret på bästa möjliga sätt.Jag har aldrig sett en kapten så passiv och ointresserad som Selcuk har varit under den här säsongen. Ska man bära kaptensbindeln hos Galatasaray så ska man brinna för färgerna, man ska bära laget genom eld och vatten vid bra och dåliga tider. En kapten ska hålla ihop laget och axla rollen på bästa möjliga sätt för att hjälpa sina kamrater. Tyvärr så är inte vår kapten där idag, han saknar glöd och passion varje gång han intar sin position på plan. Missförstå mg inte, jag glömmer aldrig det vår kapten har gjort för klubben men hur länge kan en spelare leva på gamla meriter? Det är nog dags för vår kära kapten att ta ett steg ner och lämna den rollen vidare.Har i skrivande stund suttit i 35 minuter och tänkt på något positivt som har hänt sedan förlusten förra veckan. Jag kommer fan inte på något, det finns bokstavligt talat inget positivt just nu kring laget. Vissa skulle säga, men vi har ju en ny tränare? Varför skulle det vara positivt? En ny tränare som efter 1 dag bänkar klubbens bästa spelare, en tränare som skriker på sina spelare under träningen för att ge intrycket av att det är en ny sheriff i stan? Eller ska vi prata om en ledare som Dursun Özbek som inte kan leda klubben till något annat än ekonomiskt katastrof? Eller varför inte Levent Nazifoglu som slår självaste Donald Trump när det kommer till galna uttalanden? Alla skador på nyckelspelare? Utebliven publikfest eller alla domarskandaler vecka efter vecka? En fotbollsförbund som särbehandlar klubbar och delar ut straff på straff, böter på böter vecka efter vecka?Jo, nu har jag det, även i den mörkaste stunden så finns det en sak som aldrig försvinner! Kärleken till färgerna, kärleken till klubbens historia. Kärleken som jag föll för nästan 30 år sedan. Det är därför jag kan sitta upp till klockan 5 på morgonen för att få skriva om klubben jag ÄLSKAR.<3 GALATASARAY ICIN OMUZ OMUZA <3