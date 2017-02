Inför Galatasaray - Kayserispor

Inför den 20:de omgången i Turkiska Süper lig med start Söndagen den 12 februari kl 17:00 möts tabell 3:an Galatasaray samt den 17:de placerade Kayserispor som ligger näst sist i tabellen. Det är 42:a mötet lagen emellan i ligan där vi ser ett klart övertag för hemmalaget med 25 vinster, 14 oavgjorda och 2 förluster. Även i målskörden är det en stor skillnad med 87-29 i Galas favör.

Vi ska bara vinna. O KADAR....



PortakalTumer

Det är dags för 20:de omgången för vår älskade klubb Galatasaray i den Turkiska ligan. Kanske den viktigaste omgången som kan avgöra hela ligans framtid då både Bjk och Fb tappade poäng tidigare i veckan, även där liga tvåan just nu ligger under borta mot Kasimpasa (2-0).Vi har 3 spelare borta pga skador, Sneijder, Selcuk och Carole. Alla 3 skador kom till i matchen mot Basaksehir i cupen där Gala tyvärr åkte ur efter flera horribla domslut. Sneijder som skadade sig redan i den 5:de matchminuten saknades enormt under matchen. Utan dirigenten från Holland blev det aldrig några direkta farligheter utan det blev en match där bollen passades i sidleds om och om igen. Enligt rapporterna från teamläkarna är alla 3 på väg tillbaka då rehabliteringen har varit positiva. Det sägs att vår kära kapten Selcuk Inan redan är redo och klar för spel mot Rizespor nästa vecka medans Sneijder och Carole kan vara tillbaks veckan efter.Nu när det är 3 spelare borta från första 11:an betyder det att vi får in 3 nya spelare, största överraskningen i laget är att Tolga Cigerci som är tillbaks efter 84 dagar pga skada. Det ska bli riktigt spännande att se hur en matchotränad Tolga hanterar den stora pressen i mitten utan Sneijder. Vi har även Martin Linnes (min favoritspelare) och Garry Rodrigues i första 11:an ikväll. Garry som har haft det tufft att ta plats i första 11:an pga Yasin och Brumas fina spel har nu chansen från start att visa varför Gala köpte in han från Grekiska PAOK. Det är säkert många som undrar hur 3 av våra kantspelare ska kunna spela tillsammans från start? Jo, Riekerink väljer att köra Yasin och Garry på kanterna medans Bruma får ta en liten Sneijder roll bakom Podolski. Kan bil spännande att se om Bruma klarar av att släppa bollen i rätt tidpunkt och skapa chanser för sina lagkompisar.Kantspelet- Varela- Ta matchen oseriöst- De Jong (3 varningar, 1 gult till betyder att Holländaren är borta nästa match).Det har varit ett par intensiva veckor för alla Gala supportrar, som kände sig rånade efter sista matchen mot Basaksehir med ett par dåliga domslut som resulterade i förlust med 2-1. Men det finns tydigen rättvisa i världen då både Bjk (förlorade) och Fener (spelade oavgjort) tappade viktiga poäng den här veckan, även ligatvåan Basaksehir verkar åka på förlust då Kasimpasa precis just nu tog ledningen med 3-0 i minut 82. DÄRFÖR är det så viktigt att Gala vinner ikväll och tar in viktiga poäng mot 1:an och 2:an medans man kan dra ifrån sina största rival Fenerbahce Jag tror att vid en vinst ikväll mot Kayserispor så finns det ingen som kan stoppa Galatasaray från att ta sin 21:a ligatitel.