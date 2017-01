Officiellt: Ahmet Yilmaz Calik klar för Galatasaray!

Galatasaray har varit på jakt efter en ny mittback för att lösa försvarskrisen. Är Ahmet Calik rätt man eller kommer han också drabbas av ”Istanbul-syndromet?”





Ahmet Calik med moderklubben och plantskolan Genclerbirligi var tidigt en av

Ahmet Calik beskrivs som en bra markeringsspelare som trots sin längd 1.84 är en atletisk spelare.



Galatasaray kommer betala Genclerbirligi en övergångssumma på 2 500 000 euro. Ahmet Calik skrev på ett 4.5 års kontrakt med 450 000 euro i lön resterande del av säsongen för att sedan få 900 000 eur i garantilön med diverse bonusar.



Välkommen Ahmet Calik och lycka till!







2017-01-13

