Silly season 2016/2017; Podolski nästa man till Kina?

Cirkusen är igång igen!!!

*Uppdateringar i röd text



Klara IN





Rykten IN



Ahmet Calik MB 22 år (Genclerbirligi)

30/12-16 - 1.200.000€ i års lön till Ahmet Calik, det är vad klubben erbjuder spelaren. Det är 10 gånger mer än vad Ahmet tjänar idag. Inget är klart än då Ilhan Cavcav vill ha 4.000.000€ och GS erbjuder 2.000.000€ för spelaren. Nästa möte sker redan nu på lördag den 31/12-16. Den stora frågan i det hela är, behöver verkligen GALATASARAY Ahmet Calik?



Kaan Ayhan MB 22 år (Fortuna Düsseldorf)

30/12-16 - Kaan spelar idag hos tyska Fortuna Düsseldorf och värderas till 1.500.000€ utav klubben. GS har kontaktat Fortuna men enligt rykten så ligger erbjudandet under 1.000.000€. Kaan Ayhan är också en turkisklandslagsspelare.



Mehmet Ekici CM 26 år (Trabzonspor)

30/12-16 - Senaste rykten säger att Mehmets agent som även är hans far Haci Ekici begärde en årslön på 2.300.000€. Klubben har tackat nej men tror inte att sista ordet är sagt i affären. Mehmet Ekici sitter på ett utgående kontrakt till somaren, men även rivalerna Besiktas och Fenerbahce uppges vara ute efter honom.



Samuel Etoo ANF 35 år (Antalyaspor)

30/12-16 - Då är det dags igen, klubben vänder blickarna mot ingen mindre än Samuel Eto, men är 35 åringen verkligen den rätta anfallaren för GS? Efter första mötet med Antalyaspor och spelaren så verkar det vara tummen upp från båda sidorna. Enligt rykten så kräver Antalyaspor Salih Dursun och 2.000.000€ för Etoo.



Eduardo Vargas ANF 27 år (Hoffenheim)

30/12-16 - Vargas som är missnöjd i sin nuvarande klubb Hoffenheim har varit på tapeten för GS ett tag, GS första erbjudande blev ett lån men det tackade Hoffenheim nej till. Även Osmanlispor är intresserad utav spelaren, enligt rykten meddelade Hoffenheim om att GS var klubben som var närmare spelaren än Osmanlispor i dagsläget. Det finns även ett par spanska klubbar som är ute efter Vargas.



Klara UT



Kolbeinn Sigthorsson ANF 26 år (Nantes)

29/12-16 - Det är nu klart att spelaren på lån från Nantes lämnar klubben,

Sigthorsson lämnar klubben utan att ha spelat 1 minut i GS tröjan. Islänningen får

400.000€ för besväret, rätt eller fel att skicka iväg spelaren går att diskutera

då islänningen visar karaktär som inte tar ut ca 800.000€ som han har rätt till.

Klubben ska även betala 350.000€ till Nantes, därmed "slipper" GS att betala hela

summan på 700.000€ som avtalet var på.



Rykten UT



Lukas Podolski ANF 31 år (Beijing Guoan)

29/12-16 - Nyheten om att kineserna vill köpa loss Podolski slog ner som en bomb, mestadels för att summan som media skrev om landade runt 20.000.000€. Klubben som är intresserad av GS spelaren är inte mindre än Beijing Guoan, där även förra GS spelaren Burak Yilmaz hamnade.



30/12-16 - Nu när gårdagens bomb har lagt sig så är den riktiga summan på 7.000.000€.

GS har uttryckt sig om att en summa på 7-10 miljoner€ är en rätt summa för att köpa loss

spelaren. Podolski själv sägs vara intresserad och att en flytt inte är omöjlig.



Hamit Altintop CM 31 år

30/12-16 - Klubben har bestämt sig för att avsluta kontraktet med Hamit. Förhandligar pågår!



Aurelien Chedjou MB 31 år

21/12-16 - Klubben bestämmer sig för att förlänga Chedjou´s kontrakt, beslutet tas efter att Serdar Aziz skadar sig.



29/12-16 - Klubben har bestämt sig för att avsluta kontraktet med Chedjou, beslutet tas för att spara in pengar på spelarens lön. Även en bot på 250.000€ delas ut till spelaren efter de röda kortet han fick i cupmatchen mot Tuzlaspor.



Ett stort tack till "Portakal" som har skrivit ihop den här omgången av cikus season! MB 22 år (Genclerbirligi)MB 22 år (Fortuna Düsseldorf)- Kaan spelar idag hos tyska Fortuna Düsseldorf och värderas till 1.500.000€ utav klubben. GS har kontaktat Fortuna men enligt rykten så ligger erbjudandet under 1.000.000€. Kaan Ayhan är också en turkisklandslagsspelare.CM 26 år (Trabzonspor)- Senaste rykten säger att Mehmets agent som även är hans far Haci Ekici begärde en årslön på 2.300.000€. Klubben har tackat nej men tror inte att sista ordet är sagt i affären. Mehmet Ekici sitter på ett utgående kontrakt till somaren, men även rivalerna Besiktas och Fenerbahce uppges vara ute efter honom.ANF 35 år (Antalyaspor)- Då är det dags igen, klubben vänder blickarna mot ingen mindre än Samuel Eto, men är 35 åringen verkligen den rätta anfallaren för GS? Efter första mötet med Antalyaspor och spelaren så verkar det vara tummen upp från båda sidorna. Enligt rykten så kräver Antalyaspor Salih Dursun och 2.000.000€ för Etoo.ANF 27 år (Hoffenheim)- Vargas som är missnöjd i sin nuvarande klubb Hoffenheim har varit på tapeten för GS ett tag, GS första erbjudande blev ett lån men det tackade Hoffenheim nej till. Även Osmanlispor är intresserad utav spelaren, enligt rykten meddelade Hoffenheim om att GS var klubben som var närmare spelaren än Osmanlispor i dagsläget. Det finns även ett par spanska klubbar som är ute efter Vargas.ANF 26 år (Nantes)- Det är nu klart att spelaren på lån från Nantes lämnar klubben,Sigthorsson lämnar klubben utan att ha spelat 1 minut i GS tröjan. Islänningen får400.000€ för besväret, rätt eller fel att skicka iväg spelaren går att diskuteradå islänningen visar karaktär som inte tar ut ca 800.000€ som han har rätt till.Klubben ska även betala 350.000€ till Nantes, därmed "slipper" GS att betala helasumman på 700.000€ som avtalet var på.ANF 31 år (Beijing Guoan)- Nyheten om att kineserna vill köpa loss Podolski slog ner som en bomb, mestadels för att summan som media skrev om landade runt 20.000.000€. Klubben som är intresserad av GS spelaren är inte mindre än Beijing Guoan, där även förra GS spelaren Burak Yilmaz hamnade.- Nu när gårdagens bomb har lagt sig så är den riktiga summan på 7.000.000€.GS har uttryckt sig om att en summa på 7-10 miljoner€ är en rätt summa för att köpa lossspelaren. Podolski själv sägs vara intresserad och att en flytt inte är omöjlig.CM 31 år- Klubben har bestämt sig för att avsluta kontraktet med Hamit. Förhandligar pågår!MB 31 år- Klubben bestämmer sig för att förlänga Chedjou´s kontrakt, beslutet tas efter att Serdar Aziz skadar sig.- Klubben har bestämt sig för att avsluta kontraktet med Chedjou, beslutet tas för att spara in pengar på spelarens lön. Även en bot på 250.000€ delas ut till spelaren efter de röda kortet han fick i cupmatchen mot Tuzlaspor.

0 KOMMENTARER 9884 VISNINGAR 0 KOMMENTARER9884 VISNINGAR G.BABE

2016-12-31 17:13:00

ANNONS:

Fler artiklar om Galatasaray

Galatasaray

2016-12-31 17:13:00

Galatasaray

2016-08-31 06:31:00

Galatasaray

2016-08-15 16:25:00

Galatasaray

2016-08-08 15:59:00

Galatasaray

2016-08-05 14:18:00

Galatasaray

2016-07-05 07:18:00

Galatasaray

2016-02-05 23:14:00

Galatasaray

2016-02-03 19:48:00

Galatasaray

2015-07-05 01:19:00

Galatasaray

2015-05-25 22:21:34

ANNONS:

Cirkusen är igång igen!!!När övergångsfönstret lider mot sitt slut så har Galatasaray ännu inte klart för sig hur det ack så viktiga centrala mittfältet skall struktureras.Klubben har redan värvat Tolga Cigerci ifrån Herta Berlin till det centrala mittfältet men man är fortfarande på jakt efter ytterligare en kvalificerad spelare till den positionen. Om ingen överraskning sker så lär det bli någon utav Nigel de Jong / Lassana Diarra där den förstnämnda verkar innehava det längsta strået.Det krävdes ett ”odramatiskt” straffavgörande för att kora segraren av detta årets upplaga av supercupen som stod mellan ligamästaren Besiktas och turkiska cupen mästaren Galatasaray. Besiktas blev nollade i staffavgörandet och Galatasaray vann till slut matchen med 4-1 (1-1) efter övertid.Efter att i Fredags gjort klart med Eren Derdiyok så fortsätter Galatasaray förstärka laget. Denna gången handlar det om Tolga Cigerci som skall försöka stärka upp mittfältet. Man har också meddelat börsen att förhandlingar med den belgiska högerbacken Luis Pedro Cavanda har inletts.Då blev det äntligen officiellt, Eren skrev på ett tre års kontrakt och därmed avslutar Galatasaray jakten på en forwardKaotiska tider väntar alla Gala anhängare, ekonomiska bekymmer och interna stridigheter är bara början…Inte har det väl undgått någon att kinesisk fotboll har smällt ett par rejäla karameller under detta fönster, nu håller man på med ännu en sådan.Rubriken är väl egentligen en klockren sammanfattning a la Twitter vis. De som följt Galatasaray under säsongen kan väl på något sätt ana vad som komma skall i den här artikeln. Det handlar om den senaste tiden, en egentligen ack så turbulent tid.Den tyske yttern/anfallaren har kritat på ett 3+1 år långt kontrakt med turkiets mesta mästare.Det blev under kvällen klart att Galatasaray blir mästare och man blir även den klubb i Turkiet som spelat hem ligan flest gånger (20 gånger). Det blev en konstig säsong med ett snabbt uttåg ur cl med dunder och brak. Ny tränare efter halva säsongen, ny styrelse man var uträknade fram tills Hamza Hamzaoglu anlände med sin magiska stav som han viftade och plötsligt började spelarna kämpa som ett lag och allt slit har äntligen lönat sig.