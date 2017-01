Veckans nyheter.

SillySeason, stannar Poldi kvar? Truppen, Martin Linnes på uppgång som glädjer! Ledning och ekonomi, Levent Nazifoglu levererar som vanligt.

till Japan, Brasilien eller stannar han kvar i Galatasaray ? 5 mål i cupmatchen fick väldigt många i klubben att ändra sin åsikt om en eventuell övergång till Japan.transferlistad av Villareal, tog inte lång tid innan Galatasaray var "intresserade" enligt turkisk och spansk media. Agenten meddelar den 27 januari att Galatasaray aldrig har varit i kontakt med han om en eventuell övergång till klubben. Kina nästa förenligt hans agent.som har varit på gång till Galatasaray i månader nu har till slut skrivit på för El Tigres i Mexiko.lämnar inte för spelaren är förlåten och tillbaks i a-truppen. Spelaren meddelade via Twitter att han inte tänker lämna klubben utan respektera avtalet och köra på. Det ryktas att ingen kan matcha lönenhar hos Galatasaray och spelaren vill självklart inte gå ner i lön.på väg till? Det ryktas att han ska göra gamla Galatasaray spelarensällskap i Rize. Vi hoppas och håller tummarna för Josue har ingenting i röd gula tröjan att göra.tackade nej till alla erbjudanden, spelaren tänker satsa för att ta en fast plats i sin nuvarande klubb.- 5 unga spelare hämtades in för provspel, 2 är kvar. En av dessa är Serbiska U17 målvakten. Finns en videoklipp påför den som är intresserad.har tagit vara på sin chans nu när han har fått den har han varit helt outstanding senaste matcherna. Riktigt kul för Norrmannen att äntligen få visa vad han går för.har fått visa vad han går för i klubben, han har redan hunnit med 1 mål och 1 assist. Spelaren är inte rädd för att ta för sig men hans lilla "blyghet" har stoppat han för att göra ännu bättre ifrån sig dåhar stått i vägen. Så fort dessa två herrar börjar byta kant under en pågående match kommer det att vara väldigt svårt att stoppa Galatasaray på kanterna.är inte på humör och visar det väldigt öppet under matcherna förtillfället, spelaren blev utbytt i cupmatchen som ledde till mindre fina scener dåville bestämt lämna planen men tränarenstoppadeoch fick han att stanna kvar med laget och sina lagkompisar på bänken. Är det löneförhöjningen som är uppskjuten som spökar tro?avstängd mot Akhisar efter rött kort i cupmatchen, en onödig utvisning då vi behöver Holländaren i truppen resten av säsongen.fick chansen i cupmatchen och den Belgiska spelaren tog VERKLIGEN INTE vara på den chansen, så somså är inteen Galatasaray material.- Klubben kan äntligen glädjas för flera spelare är nästan helt återställda från sina skador, det pratas även om att någon redan nu till helgen kan debutera mot Akhisar. Riktigt kul att höra.ochsiffror. För den som är intresserad så hjälper ett litet google sökning från dagens datum den 27 januari.- Nu har ledningen gått ut och sagt sitt om framtiden, ingen kommer att kunna stoppaefter. Väldigt många projekt på gång och som pågår. Vi har fått höra det under alla år men självklart så hoppas vi på att det bara sker positiva händelser framöver i klubben.? Något är fel på människan som är mer på tv än självaste Donald Trump. Det går inte 1 dag utan att Bey Levent gör uttalanden som är tveksamma och leder till irritation bland supportrarna. Senast nu är det de interna bråket med Poldi om vad som har sagts och inte sagts. Barnsligt Levent, väx upp!- Ärpå väg tillbaka till klubben? Bra? Dåligt?- Klubben valde att anmäla bådeochefter deras sviniga beteende. Sist en anmälan gjordes för liknande scener var det Galatasaray spelarensom hamnade i skottlinjen, det renderade i 2 matchers avstängning av PFDK. Vi lär få se och höra hur PFDK ställer sig i frågan den här gången?Mycket är på gång i klubben efter många omtumlande dagar i början av 2017, så som Ni så hoppas även jag på ett kanon avslut av säsongen för att ta hem 21:a titeln.PortakalTumer