AEK stod som segrare i playoffen efter en dramatisk avslutning.

AEK till CL-kval samt bestraffningar till höger och vänster

AEK tog hem playoffen efter en spännande sista omgång under onsdagskvällen. Detta efter seger med 1-2 borta mot Panionios samtidigt som Panathinaikos tog en meriterande 2-3 vinst på Toumba mot PAOK. Bestraffningar i olika ärenden är officiella och samtliga storklubbar kommer inför nästa säsong att på ett eller annat sätt ha en bestraffning hängande över sig.

En playoff som varit en plåga ur de flesta aspekterna fick åtminstone en spännande avslutning. AEK och PAOK gjorde upp om förstaplatsen i den sjätte och sista omgången av playoffen. AEK vände ett 1-0 underläge borta mot Panionios till seger med 1-2 efter att duon Petros Mantaos / Sergio Araujo levererat i offensiv väg. PAOK i sin tur förlorade med 2-3 mot ett imponerande Panathinaikos som trots många spelare borta vände 2-1 till seger 2-3 i slutskedet av matchen.



Straffen delas ut till höger och vänster

När det gäller straff i olika ärenden åkte Panathinaikos som bekant på ett tufft sådant för incidenterna hemma mot PAOK i playoffen. De grönas straff blev förlust av matchen med 0-3, tre minuspoäng i playoffen, två minuspoäng till nästa säsong, två matchers spel inför tomma läktare plus böter på 41.500 euro. PAOK fick också ett rejält straff för cupfinalhändelserna i form av tre minuspoäng i playoffen, sju (!) matchers spel inför tomma läktare kommande säsong och 282.500 euro i böter. PAOK kommer överklaga och hoppas kunna få ner antalet matcher till 3-4 inför tomma läktare. AEK straffades med tre matchers spel inför tomma läktare och en bötessumma på 170.000 euro. Straffen för cupfinalhändeserna kom av någon anledning ut just idag (1/6) och hade ingen påverkan på tabellen efter playoffens avslut igår (31/5) kväll.



AEK segrare av playoffen

AEK tog hem playoffen och kommer på så vis att få kvala till Champions League kommande säsong. "Enosis" har nu viktiga veckor framför sig när det gäller planering av kommande säsong och mycket beröm måste gå till nygamle tränaren Manolo Jimenez som gjort ett kanonjobb. En stor fråga när det gäller transfersommaren för deras del är om de kan lyckas behålla Sergio Araujo eller inte? Oddsen är inte på deras sida men räkna med att AEK kommer att göra allt i deras makt för det ska bli verklighet. Vad som är viktigt att tänka på inför nästa säsong är också att ha breda trupper med tanke på att det precis som denna säsong kommer vara flitigt matchande.



PAOK och Panathinaikos kommer gå in i Europa Leagues tredje kvalrunda. PAOK är på rätt väg och har något spännande på gång. Laget har efter cupguldet varit trötta både psykiskt och fysiskt vilket vi kunde se i playoffen. Denna sommar gäller det för Thessaloniki-klubben att endast försöka spetsa truppen med 4-5 spelare om ingen viktig spelare lämnar.



Panathinaikos har trots mängder av problem under playoffen hanterat situationen bra och ska vara nöjda över hur dem presterat. Marinos Ouzounidis har gjort ett briljant arbete på tränarbänken och ska jobba vidare med att svetsa samman laget ännu mer. Viktigt blir att hitta en ersättare till mittbacksklippan Rodrigo Moledo om brassen lämnar samt att behålla anfallsstjärnan Marcus Berg och bygga därifrån. Panathinaikos ägare Giannis Alafouzos är emot allt och alla just nu men sägs bli kvar i klubben och ger tekniske direktör Nikos Lyberopoulos och Marinos Ouzonidis samtliga nycklar till hur laget inför kommande säsong ska utformas. Herrarna ska med små medel försöka få ihop en så slagkraftig trupp som möjligt.



Panionios får starta säsongen tidigast av alla eftersom de ska in i Europa Leagues andra kvalrunda. "Istorikos" måste jobba snabbt och det utan succétränare Vladan Milojevic som lämnar Nea Smyrni. Ersättaren är Michalis Grigoriou och det ska bli intressant att se om Panionios kan bygga vidare på dem senaste två säsongerna som varit väldigt framgångsrika.



Mästarna Olympiakos tränarjakt fortsätter

Olympiakos kommer också att få kvala till Champions League men gör det till skillnad från AEK i kvalet som gäller endast för nationella ligamästare. Straffet för storklubben från Piraeus i Platanisärendet blev tre matchers spel inför tomma läktare vilket leder till att dem just nu har fem matchers spel inför tomma läktare nästa säsong med tanke på de två som redan finns med i ryggsäcken efter cupsemifinalerna mot AEK. Olympiakos har överklagat beslutet på tre matchers stängt Karaiskakis och hoppas få ner antalet.



Olympiakos har sedan en tid tillbaka börjat planeringen inför säsongen 2017-18 och högst på prioritetlistan just nu är att få klart med ny tränare. För stunden pekar det mesta på att portugisen Pedro Martins som gjort succé med Vitoria Guimares kommer att få jobbet. Det hela sägs bli klart senast på måndag (5/6).



***

Senaste tiden har varit extrem när det gäller bestraffningar och det har varit mer action i domstolen än på fotbollsplanerna. Problemområdena i vår fotboll är uppenbara som undertecknad varit inne väldigt många gånger tidigare och vi kan bara hoppas i vanlig ordning på att steg kan tas i rätt riktning genom att bland annat tydligare lagar och regler utformas samt mycket annat. Det är också till viss grad en mentalitetsfråga och en fråga om en sund inställning till saker och ting. Storklubbarna jagar exempelvis varandra på alla möjliga sätt och det vore skönt om någon kunde styra upp det hela och att stridsyxorna kunde grävas ner.



Samtliga storklubbar kommer vid nästa säsongs ligastart att på ena eller sättet ha någon form av straff hängande över sig och många ligamatcher kommer spelas inför tomma läktare vid uppstarten. Att straffa de hederliga oskyldiga supportrarna med detta är skamligt och det borde finnas andra sätt att uforma bestraffningar på. T.ex. öka antalet minuspoäng, ännu kraftigare böter eller vad som helst egentligen men inte massa spel inför tomma läktare som bara känns enormt desturktivt.

2017-06-01 16:25:00

