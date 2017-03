Det finns mycket att ta med sig från Bryssel in till nästa svåra bortauppgift i juni.

Belgien - Grekland 1-1: Fin insats gav poäng mot europas starkaste offensiv

Att landslaget är tillbaka på allvar bekräftades under lördagskvällen i Bryssel när Michael Skibbes mannar var minuter från en fantastisk triumf. Kostas Mitroglou gjorde snyggt 0-1 tidigt i andra halvlek och belgarna med en man mer på planen kunde kvittera i 89:e minuten genom ett världsklassnummer av Romelu Lukaku.

2017-03-26 10:00:00

Den allra bästa nyheten är varken att vi var nära att vinna i Bryssel igår (25/3) på grekiska nationaldagen eller att vi fick med en meriterande poäng därifrån. Det absolut bästa var insatsen på planen som bekräftade att landslaget är på helt rätt väg igen. Matcherna i höstas var med andra ord inget undantag utan det finns något nu i denna trupp som återigen gör att vi sitter inne på ett svårslaget landslag precis som förr om åren vilket är glädjande och bådar gott inför framtiden.Skibbe bjöd på en överraskning i startelvan och det var Panagiotis Tachtsidis som fick chansen tillsammans med Andreas Samaris på defensivt innermittfält. Belgarna tog som väntat hand om bollinnehavet omgående i matchen men landslaget hittade rätt i sina positioner snabbt och kom väl in i matchen. 0-0 stod det i paus och det var vissa frustrerade belgare som gick in till pausvilan. Belgarna saknade skadade duon Eden Hazard/Kevin De Bruyne och trots en enormt bred trupp skulle givetvis vilket lag som helst sakna den typen av spelare.Direkt i den andra halvleken skulle vår anfallsstjärna Kostas Mitroglou få sin chans och på nickskarv från Tachtisdis tog han vara på den på bästa möjliga sätt. Benficas 29-årige målmaskin placerade in 0-1 och han bevisade ännu en gång hur klinisk han är framför mål. Allt gick enligt planerna och belgarna började bli allt mer desperata i sitt spel. Med 25 minuter kvar att spela skulle dock Panagiotis Tachtsidis dra på sig sitt andra gula kort och lämna landslaget med 10 man på planen. Han fick tuffa gula kort men samtidigt är det andra gula klumpigt av honom själv och kanske borde Skibbe faktiskt tagit av honom redan i paus eller i början av andra halvlek.Vi fortsatte dock att försvara oss starkt och heroiskt. Dries Mertens fick en kanonchans till 1-1 men stoppades av Stefanos Kapino som kom ut och gjorde sig stor på ett bra sätt. Med endast en minut kvar av ordniarie tid kom däremot 1-1 efter ett världsklassnummer av Romelu Lukaku. På tilläggstid hade också belgarna som fick luft under vingarna chans att ta alla tre poäng men stoppades av en fenomenal Kapino mellan stolparna. Noterbart är också att Zeca fick göra landslagsdebut i slutet mot matchen samt att Tzavellas fick sitt andra gula på tilläggstiden vilket gjorde att vi avslutade matchen med nio man på planen.Resutlatet var rejält surt med tanke på den sena kvitteringen men samtidigt var det bara att ta av hatten för Lukakus mål och det är trots allt en väldigt starkt och meriterande poäng vi tar med oss från en av av världens tuffaste bortamatcher internationellt sett. Landslaget stod för en insats från Rehhagel/Santos tiden och det var glädjande att se vilken enhet vi var. Nästan samtliga spelare förtjänar beröm. Manolas och Papastathopoulos visade upp vilka världsklassmittbackar dem är och var enorma både individuellt och som duo. Mitroglou behöver oftast bara en chans eller en halv chans för att det ska bli mål och Kapino i mål var nog kanske den allra bästa spelaren för kvällen. Olympiakos 22-åringen ersätte Karnezis med den äran och detta i bara sin andra match efter återkomst från en tids skadefrånvaro, mäkta imponerande. Kostas Fortounis hade en tuff match och fick inte mycket boll att arbeta med för att kunna föröska dra igång något anfall.Som ni förstår, det finns mycket för Skibbe att ta med sig från Bryssel och tittar vi till tabellen är vi fortsatt tvåa på 11 poäng bakom Belgien som står på 13. Mycket tyder fortsättningvis på att vi gör upp med trean Bosnien på 10 poäng om andra platsen i gruppen och nästa match är just en het bortamatch mot bosnierna den 9 juni. Där kommer en hel del att avgöras och viktigt blir att inte förlora det mötet. Kyriakos Papadopoulos som var avstängd mot Belgien kommer vara det även i det mötet och till den listan för vi nu också efter gårdagsmatchen lägga till Tzavellas, Samaris och Tachtsidis. Tzavellas har varit duktig i landslaget sista tiden och är ett tapp precis som vår bästa defensiva centrala fältare Samaris är.***0-1 Kostas Mitroglou 46 min1-1 Romelu Lukaku 89 minCourtois, Chadli, Alderweireld, Verthongen, Ciman (84' Mirallas), Witsel, Nainggolan, Fellaini (65' Dembele), Carrasco, Mertens, Lukaku.Kapino, Torosidis, Sokratis, Manolas, Tzavellas, Samaris, Tachtsidis, Mantalos (84' Zeca), Fortounis (67' Tziolis), Stafylidis, Mitroglou (90' Vellios). Kostas Mitroglou gjorde snyggt 0-1 tidigt i andra halvlek och belgarna med en man mer på planen kunde kvittera i 89:e minuten genom ett världsklassnummer av Romelu Lukaku.VM-kvalet är tillbaka och för landslaget väntar tuffast tänkbara uppgift på självaste nationaldagen. Det är Belgien på bortaplan som står på schemat och det krävs en riktigt fin insats från Skibbes mannar om vi ska få med ett positivt resultat från detta toppmöte.Panathinaikos tog en viktig seger under söndagskvällen när ärkerivalen och ligaledaren Olympiakos besegrades med 1-0 hemma på Leoforos. De grönas anfallsstjärna Marcus Berg blev matchvinnare i det klassiska derbyt eftersom han avgjorde tillställningen med sitt 18:e ligamål denna säsongen vilket den svenske landslagsmannen också leder skytteligan på.Ligaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.Förbundskapten Michael Skibbe har tagit ut en trupp bestående av 24 spelare till det tuffa VM-kvalmötet mot Belgien på bortaplan den 25 mars. Vi finner för första gången som väntat Panathinaikos lagkapten Zeca i truppen eftersom hans grekiska medborgarskap alldeles nyligen fastställdes. Förutom Zeca är också Olympiakos unga duo Thanasis Androutsos och Giorgos Manthatis med första gången i A-landslagssammanhang.Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.Under måndagseftermiddagen stod det klart att Paulo Bento fått lämna sin roll som tränare för Olympiakos efter att ligaettan i helgen åkt på sin tredje raka ligaförlust vilket inte hänt på över 20 år. Det har i stort sett sedan i höstas bara varit en fråga om när och inte om Bento ska lämna storklubben från Piraeus och nu får han söka sig om efter nytt arbete.Vi är mitt i omgång 23 av Super League och söndagens sista match samt omgångens sista på måndag kväll ser vi fram emot med spänning. PAOK möter Olympiakos och Panionios ställs mot AEK i möten som kan medföra att det tätnar ännu mer i toppen av tabellen.För första gången på 68 år kommer de fyra största grekiska fotbollsklubbarna att göra upp i semifinalerna av cupspelet. AEK, Olympiakos , Panathinaikos och PAOK är storklubbarna som är kvar och vilka som möter vilka får vi reda på vid lottningen som äger rum senare i månaden.Kostas Mitroglou fortsätter att ösa in mål för Benfica och har precis som för ett år sedan nekat en flytt till Kina. Sokratis Papastathopoulos noterades i helgen för sitt första ligamål för säsongen när hans Dortmund bortaslog Freiburg. Vidare imponerar Giannis Gianniotas i APOEL och Dimitris Siovas stod för en bra match i La Liga för sitt Leganes.