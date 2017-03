Panathinaikos var starka under söndagskvällen och tog hem derbyt mot ärkerivalerna.

Berg sänkte Olympiakos

Panathinaikos tog en viktig seger under söndagskvällen när ärkerivalen och ligaledaren Olympiakos besegrades med 1-0 hemma på Leoforos. De grönas anfallsstjärna Marcus Berg blev matchvinnare i det klassiska derbyt eftersom han avgjorde tillställningen med sitt 18:e ligamål denna säsongen vilket den svenske landslagsmannen också leder skytteligan på.

2017-03-20 06:45:00

Panathinaikos tog hem det heta derbyt mot ärkerivalerna Olympiakos under söndagskvällen (19/3) med 1-0 efter mål av Marcus Berg. Den svenska landslagsanfallaren prickade snyggt och tekniskt väl utfört in matchens enda mål efter kvarten spelad av derbyt och det målet räckte hela vägen till tre viktiga poäng för de gröna från huvudstaden, []. Bergs mål var hans 18:e i ligan och det toppar den skickliga avslutaren skytteligan på.Panathinaikos styrde och ställde egentligen matchen igenom och hade bud på att vinna derbyt med fler mål. Hela laget var beslutsamt och stod för en bra insats. Ska någon individ nämnas förutom förutom Berg är det Zeca som visade gammal god form vilket det var längesedan vi såg skymten av och Paul José Mpoku som visade att han har väldigt mycket kvalitet i sig. Backlinjen samt Odysseas Vlachodimos mellan stolparna höll Olympiakos borta från farligheter och nu kan Panathinaikos som är fyra i ligan och fortsätta sin jakt på att i första hand befästa sin plats i playoffen och i andra att gå in med bästa möjliga förutsättningar till den.Olympiakos känns bland annat slutkört och väldigt uddlöst för stunden. De mäktade endast med ett enda skott (!) mot mål i derbyt och det sammanfattar det mesta. Som undertecknad varit inne på i tidigare artiklar har det varit en rörig säsong för Olympiakos del och det är många pusselbitar som inte är riktigt på plats. Den tillfällige tränaren Vasilis Vouzas talade efter derbyt om att det tuffa spelschemat den sista tiden satt sina spår men att det gäller att bita ihop framöver och vara koncenterade på att uppnå målen i liga och cupspelet. Vidare gav han också en liten känga till spelarna och menar på att flera inte är i speciellt bra slag för tillfället.Däremot ska en spelare lyftas fram och det är målvakten Stefanos Kapino. Han gjorde sin första match efter en längre tids skadefrånvaro och gjorde det med bravur i ett derby på bortaplan mot sin forna klubb, mycket starkt. Många Olympiakos supportrar var lättade att han skulle återvända och ersätta Nicola Leali och Kapino gjorde dem inte besvikna men det räckte inte till några poäng i derbyt. Kapino visade också att han är mer än redo att göra upp med Panagiots Glykos om vem som ska ersätta skadade Orestis Karnezis i landslaget.Tur för Olympiakos del var att tabelltvåan Panionios förlorade mot tabelltrean PAOK på Toumba med 1-0 efter ett sent mål från Dimitris Pelkas vilket gör att Olympiakos behåller sexpoängsförsprånget i toppen av tabellen. Nu väntar ett landslagsuppehåll och ligaspelet återkommer först om två veckor. I den omgången kan vi se fram emot bland annat ett huvudstadsderby mellan AEK och Panathinaikos på OAKA.Panathinaikos tog en viktig seger under söndagskvällen när ärkerivalen och ligaledaren Olympiakos besegrades med 1-0 hemma på Leoforos. De grönas anfallsstjärna Marcus Berg blev matchvinnare i det klassiska derbyt eftersom han avgjorde tillställningen med sitt 18:e ligamål denna säsongen vilket den svenske landslagsmannen också leder skytteligan på.Ligaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.Förbundskapten Michael Skibbe har tagit ut en trupp bestående av 24 spelare till det tuffa VM-kvalmötet mot Belgien på bortaplan den 25 mars. Vi finner för första gången som väntat Panathinaikos lagkapten Zeca i truppen eftersom hans grekiska medborgarskap alldeles nyligen fastställdes. Förutom Zeca är också Olympiakos unga duo Thanasis Androutsos och Giorgos Manthatis med första gången i A-landslagssammanhang.Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.Under måndagseftermiddagen stod det klart att Paulo Bento fått lämna sin roll som tränare för Olympiakos efter att ligaettan i helgen åkt på sin tredje raka ligaförlust vilket inte hänt på över 20 år. Det har i stort sett sedan i höstas bara varit en fråga om när och inte om Bento ska lämna storklubben från Piraeus och nu får han söka sig om efter nytt arbete.Vi är mitt i omgång 23 av Super League och söndagens sista match samt omgångens sista på måndag kväll ser vi fram emot med spänning. PAOK möter Olympiakos och Panionios ställs mot AEK i möten som kan medföra att det tätnar ännu mer i toppen av tabellen.För första gången på 68 år kommer de fyra största grekiska fotbollsklubbarna att göra upp i semifinalerna av cupspelet. AEK, Olympiakos , Panathinaikos och PAOK är storklubbarna som är kvar och vilka som möter vilka får vi reda på vid lottningen som äger rum senare i månaden.Kostas Mitroglou fortsätter att ösa in mål för Benfica och har precis som för ett år sedan nekat en flytt till Kina. Sokratis Papastathopoulos noterades i helgen för sitt första ligamål för säsongen när hans Dortmund bortaslog Freiburg. Vidare imponerar Giannis Gianniotas i APOEL och Dimitris Siovas stod för en bra match i La Liga för sitt Leganes.Omgångens höjdpunkt kommer till oss på söndag kväll när ligaettan Olympiakos som kommer från ett avancemang i Europa League tidigare i veckan ställs mot säsongens stora överraskning Panionios på Karaiskakis Stadion. Vidare ställs ett formstarkt Panathinaikos mot Xanthi på bortaplan, AEK som kommer från derbyseger förra helgen möter Larissa och PAOK åker till Kaftanzoglio för Thessaloniki-derby mot Iraklis.Tyvärr pekar allt på att vi fått en ny allvarlig knäskada i Belgien. Efter att landslagsanfallaren Nikos Karelis gick sönder för sitt Genk för drygt två månader sedan har landslagsaktuelle Dimitris Kolovos av allt att döma drabbats av samma öde.