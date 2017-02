Berg och hans Panathinaikos börjar spela upp sig efter en tung period.

Berg skjuter Panathinaikos uppåt i tabellen

Panathinaikos har haft ett par tunga månader men är sakta men säkert på väg att kännas allt starkare under Marinos Ouzounidis ledning. De gröna har börjat presterat allt bättre insatser på planen och har nu övertygat i både cupen samt senaste ligamatchen där den svenske landslagsanfallaren Marcus Berg stod för ett hattrick i 4-0 segern hemma på Leoforos mot Panetolikos.





Vinterns transferfönster lämnade en del att önska för de gröna som inte fick ut exakt det dem ville av perioden. Insatserna under Ouzounidis första tid i truppen var inget att direkt hurra för men ju längre han nu fått jobba med laget desto bättre börjar det i alla fall att se ut. Sakta men säkert har han satt sin prägel på laget och lagt mycket kraft på bland annat spelarnas fysik. Han har spelat in lovande Odisseas Vlachodimos mellan stolparna och 22-åringen har inte gjort Ouzounidis besviken. Samtidigt har han fått fart på de offensiva mittfältarna som börjat leverera. Det vill säga Lucas Villafáñez och Paul José M'Poku samt exempelvis nyförvärvet Viktor Klonaridis som i och för sig inte varit borta speciellt länge från klubben. Vidare har han försökt väcka liv i Olivier Boumal och hämtat in Guillermo Molins. Mittbacken Rodrigo Moledo har haft lite skadebekymmer men är tillbaka och hittar han bara formen är han om inte ligans bästa mittback så åtminstone en av dem. Sedan har också en del unga egna produkter fått chansen, framförallt Stefanos Evangelou, Tasos Chatzigiovannis och Thodoris Mingos.



Laget övertygade i den första av två cupkvartsfinaler mot Asteras i onsdags (8/2). Det blev seger 4-0 [Länk] hemma på Leoforos och avancemanget är därmed i stort sett redan i hamn. Igår (12/2) tog dem en ny fin seger med samma siffror i ligaspelet. Panetolikos besegrades med 4-0 [Länk] och det efter att den notoriske målskytten Marcus Berg gjort ett hattrick. Den finske landslagsmannen Robin Lod hittade också nätet. Panathinaikos klättrade därmed upp på en fjärdeplats i ligan och jobbar på för att få så bra förutsättningar som möjligt inför playoffen senare i vår. Två förlösande och väldigt välbehövliga segrar för självförtroendet hos spelarna och som kan visa sig bli starten på en bra sista tredjedel av säsongen



2017-02-13 16:00:00

