AEK ska försöka försvara sin cuptitel från ifjol men tuffast möjliga motstånd väntar.

De fyra stora ska göra upp i semifinalerna av cupen

För första gången på 68 år kommer de fyra största grekiska fotbollsklubbarna att göra upp i semifinalerna av cupspelet. AEK, Olympiakos , Panathinaikos och PAOK är storklubbarna som är kvar och vilka som möter vilka får vi reda på vid lottningen som äger rum senare i månaden.





Det innebär att vi har de fyra storklubbarna i semifinal för första gången på 68 år (!). Extremt händelserika, spännande och heta möten är med andra ord att vänta och semifinalerna lottas av allt att döma först om två veckor, nämligen fredag den 17 mars.



Flest cuptitlar genom tiderna har Olympiakos med sina 27 stycken. Panathinaikos är tvåa på 18 och AEK trea med sina 15 cuptitlar. PAOK är i sin tur fyra i ordningen med sina fyra cuptitlar där den senaste togs 2002-03. Återstår att se vilka som senare i vår kan plocka hem ännu en cuptitel till sin samling. Kvartsfinalerna av säsongens cupspel avslutades igår kväll (2/3) och alla favoriter höll för trycket på det ena eller andra sättet. Panathinaikos tog sig vidare utan problem efter totalt 5-0 mot Asteras Tripolis. De regerande cupmästarna AEK slog ut Platanias efter totalt 3-0. PAOK gick vidare på fler gjorda bortamål i mötet med Skoda Xanthi som slutade 2-2 efter de bägge mötena. Tillsist tog sig också Olympiakos vidare efter att dem följt upp 0-0 på Karaiskakis med att bortaslå Atromitos i returen med 1-2 i Peristeri.Det innebär att vi har de fyra storklubbarna i semifinal för första gången på 68 år (!). Extremt händelserika, spännande och heta möten är med andra ord att vänta och semifinalerna lottas av allt att döma först om två veckor, nämligen fredag den 17 mars.Flest cuptitlar genom tiderna har Olympiakos med sina 27 stycken. Panathinaikos är tvåa på 18 och AEK trea med sina 15 cuptitlar. PAOK är i sin tur fyra i ordningen med sina fyra cuptitlar där den senaste togs 2002-03. Återstår att se vilka som senare i vår kan plocka hem ännu en cuptitel till sin samling.

2017-03-03 07:10:00

För första gången på 68 år kommer de fyra största grekiska fotbollsklubbarna att göra upp i semifinalerna av cupspelet. AEK, Olympiakos , Panathinaikos och PAOK är storklubbarna som är kvar och vilka som möter vilka får vi reda på vid lottningen som äger rum senare i månaden.Kostas Mitroglou fortsätter att ösa in mål för Benfica och har precis som för ett år sedan nekat en flytt till Kina. Sokratis Papastathopoulos noterades i helgen för sitt första ligamål för säsongen när hans Dortmund bortaslog Freiburg. Vidare imponerar Giannis Gianniotas i APOEL och Dimitris Siovas stod för en bra match i La Liga för sitt Leganes.Omgångens höjdpunkt kommer till oss på söndag kväll när ligaettan Olympiakos som kommer från ett avancemang i Europa League tidigare i veckan ställs mot säsongens stora överraskning Panionios på Karaiskakis Stadion. Vidare ställs ett formstarkt Panathinaikos mot Xanthi på bortaplan, AEK som kommer från derbyseger förra helgen möter Larissa och PAOK åker till Kaftanzoglio för Thessaloniki-derby mot Iraklis.Tyvärr pekar allt på att vi fått en ny allvarlig knäskada i Belgien. Efter att landslagsanfallaren Nikos Karelis gick sönder för sitt Genk för drygt två månader sedan har landslagsaktuelle Dimitris Kolovos av allt att döma drabbats av samma öde.Panathinaikos har haft ett par tunga månader men är sakta men säkert på väg att kännas allt starkare under Marinos Ouzounidis ledning. De gröna har börjat presterat allt bättre insatser på planen och har nu övertygat i både cupen samt senaste ligamatchen där den svenske landslagsanfallaren Marcus Berg stod för ett hattrick i 4-0 segern hemma på Leoforos mot Panetolikos.Kyriakos Papadopoulos var magnifik för sitt Hamburg när han sänkte Leverkusen som dessutom är klubben han är utlånad från. Kostas Mitroglou målar på för sitt Benfica och Ioannis Fetfatzidis nätade i Saudarabien när hans Al-Ahli vann med 1-4 i derbyt mot Al Ittihad.Ett Panathiniakos som upplever en jobbig period reser till Epirus för svårt bortamöte med PAS Giannena. PAOK som radat upp vinster på sistone vill bygga vidare på den trenden när Asteras Tripolis väntar hemma på Toumba. AEK andas ny luft under nygamle tränaren Manolo Jimenéz och Olympiakos ställs mot jumbon hemma på Karaiskakis.Olympiakos lagkapten och serbiske landslagsman Luka Milivojevic flyttar till Premier League och Crystal Palace. Londonklubben betalar enligt uppgifter Olympiakos omkring 13-14,5 miljoner euro för mittfältarens signatur och 25-åringen har kritat på ett 3,5 års kontrakt med sin nya klubb.PAOK har gjort klart med sitt fjärde nyförvärv detta transferfönster i den 26-årige brassen Pedro Henrique som köpts loss från franska Rennes. Samtidigt har AEK hämtat in den intressanta anfallaren Sergio Araujo på lån från Las Palmas och hoppas att han kan bidra med mål för de gulsvarta från huvudstaden.AEK har hamnat i en ond cirkel med dåliga prestationer på planen och i samma veva tunga resultat vilket har resulterat i att José Morais fått lämna tränarposten som han fick i höstas. Istället återkommer en gammal bekant och tar över laget, nämligen spanjoren Manolo Jiménez. Vidare är det ny SL-omgång i helgen och det är ett intensivt matchande för lagen.