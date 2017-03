Panionios mot AEK i Nea Smyrni avslutar omgången på måndag kväll.

Derbyn avslutar omgången och kan ge liv till toppen av tabellen

Vi är mitt i omgång 23 av Super League och söndagens sisa match samt omgångens sista på måndag kväll ser vi fram emot med spänning. PAOK möter Olympiakos och Panionios ställs mot AEK i möten som kan medföra att det tätnar ännu mer i toppen av tabellen.





Ikväll (5/3) väntar ett hett möte i Thessaloniki på Toumba där PAOK tar emot Olympiakos. PAOK vill fortsätta ta poäng för att kunna ge sig själva bästa möjliga förutsättningar inför playoffen senare i vår och sedan finns det alltid en extra laddning när Olympiakos kommer på besök. Tränare Vladan Ivic får klara sig utan den spanske mittfältaren José Canas men har annars samtliga spelare till sitt förfogande. Nyförvärvet Aleksandar Prijovic har gjort en hel del mål och 27-åringen är en potential matchvinnare för PAOK ikväll. Den duktige anfallaren med U-landskamper för både Serbien och Schweiz är på väg att bli serbisk A-landslagsman och har fått en fin start i Thessaloniki-klubben.



Det är ett Olympiakos som är inne i en tuff period med många tunga och utmanande matcher. Nuvarande Olympiakos trupp är kanske inte det mest utlimata för denna typ av situation som dem befinner sig i och det är en utmaning för tränare Paulo Bento att försöka hålla de absolut mest viktiga spelarna i god fysisk form. Ett problem är att portugisen inte använder sig av hela truppen utan vissa spelare är utfrysta av det ena eller andra skälet, t.ex. Marko Marin.



Imorgon kväll (6/3) avslutas omgången när Panionios hemma i Nea Smyrni ska ta emot AEK. Två klubbar som mår ganska bra båda två just nu. Panionios hade en fin säsong ifjol under Marinos Ouzounidis styre och ytterst få trodde att dem under nye tränaren Vladan Milojevic skulle kunna upprepa detta och dessutom bli ännu mera framgångsrika. De inledde starkt i höstas [Länk] och har lyckats bibehålla en hög lägstanivå i sina prestationer. Laget är väldigt kompakt och homogent. Det är starkt kollektiv med en fin defensiv grund och i offensiven finns spelare med individuell skicklighet som kan blixtra till.



AEK tog en planenlig seger förra helgen mot Larissa och gick tidigare i veckan vidare i cupen där det för första gången på 68 år kommer vara dem fyra stora (AEK, Olympiakos, Panathinaikos och PAOK) som gör upp om de två platserna i finalen. Mycket vid sidan av det sportsliga handlar fortsatt om arenafrågan för AEK. Supportrar väntas snart anordna en demonstration för att vädra sitt missnöje mot kommunen som sätter käppar i hjulet för projektet och fördröjer processen om slutgiltligt bygglov. AEK jobbar istället mer med regeringen för att få sitt gröna ljus. Tränare Manolo Jimenez får till matchen mot Panionios bland annat klara sig utan mittbacken Dmytro Chygrinskij som tyvärr skadat handen och genomgått operation.



2017-03-05 10:00:00

