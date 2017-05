Donis gjorde två mål för sitt Nice mot Lyon i helgen.

Donis tvåmålsskytt mot Lyon och Siovas glänser i La Liga

20-årige Tasos Donis gjorde i helgen två mål för sitt Nice när dem spelade 3-3 mot Lyon när franska ligan avslutades. Dimitris Siovas har under de senaste månaderna glänst i La Liga och det väntar ny tysk cupfinal för Sokratis Papastathopoulos och hans Dortmund.





Om vi börjar vår resa i Frankrike kan vi konstatera att Tasos Donis haft en säsong som bådar gott inför framtiden. Hans Nice har gjort en kanonsäong och slutade trea i Ligue 1 vilket innebär kvalspel till Champions League nästa säsong. I helgen blev det oavgjort 3-3 mot Lyon och två av målen för Nice gjordes av just Donis, [Video]. Den 20-årige offensiva mittfältaren/anfallaren har på 18 framträdanden bidragt med 5 mål och hans utlåning från Juventus till Nice har varit väldigt givande för honom. Det finns lite frågetecken för hans karaktär men det handlar om en ung kille och det ska inte dras för stora växlar än. Donis borde hur som helst vara extremt nära en plats i kommande landslagstrupp och vi får se vart han huserar till nästa säsong.



Papadopoulos och Hamburg kvar i Bundesliga - Cupfinal väntar Sokratis

Tar vi oss vidare till Tyskland och Bundesliga stod det i helgen klart att Hamburg ännu en gång med ett nödrop klarade av att ordna nytt kontrakt. 2-1 hemma mot Wolfsburg med ett avgörande i slutminuterna såg till att Hamburg spelar Bundesligafotboll även kommande säsong. Kyriakos Papadopoulos har med sina 16 ligamatcher och 2 mål haft stor betydelse i detta och Hamburg vill såklart ha honom kvar i klubben men måste i så fall komma överens med Leverkusen och fler klubbar står i kö för hans signatur. 23-årige Kostas Stafylidis har haft en kanonsäsong i Augsburg och gjort 27 matcher samt 4 mål. Han har varit en av de bättre vänsterbackarna i ligan och det finns större klubbar som har ögonen på honom. Sokratis Papastathopoulos som i sin tur är en av Bundesligas bästa mittbackar slutade trea med sitt Dortmund men har den största matchen kvar att spela, nämligen cupfinalen mot Eintracht Frankfurt nästa helg. Sokratis har två cupfinalförluster med Dortmund bakom sig mot Bayern München och det var två finaler där han individuellt sett storspelade och han samt hela Dortmund lär vara extremt sugna på att ta titeln.



Succé för Siovas i La Liga - Mål av Mitroglou för Benfica

I Spanien har Dimtiris Siovas gjort braksuccé. Utlånad i vinstertransferfönstret från Olympiakos till Leganes har han visat sin klass och lovordats från många håll. 28-åringen gjorde 16 ligamatcher och 1 mål under våren och var en viktig del i att nykomlingarna ordande nytt La Liga-kontrakt. Leganes har en utköpsklausul på 4 miljoner euro att aktivera och av förklarliga skäl bra sugna på att göra detta men hoppas samtidigt att kunna komma överens med Olympiakos om en deal på 2-3 miljoner euro. En comeback i landslagstruppen borde vara självskriven till VM-kvalet i början på nästa månad. Från Spanien till Portugal där Andreas Samaris och Kostas Mitrogou ännu en gång blivit ligamästare med sitt Benfica. Om vi tittar närmare på den sistnämndes statistik har "Mitrogol" denna säsongen gjort totalt 27 mål samtliga turneringar inräknade och ett mål senast i helgen när Benfica avslutade ligasäsongen med att spela 2-2 borta mot Boavista. En match är kvar för Benfica och vår grekiska duo och det är nämligen kommande helgs cupfinal mot Vitória de Guimarães.



Manolas vara eller icke vara i Roma

I Serie A och Italien har Roma inför nästa helgs avslutande ligaomgång ett bra utgångsläge att knipa andraplatsen och på så vis en direktplats till Champions League. Den stora frågan gällande Romas Kostas Manolas är dock om han blir kvar eller inte kommande säsong. Mittbacksklippan själv säger att han vill det men i så fall är det upp till Roma att komma med ett nytt tillfredsställande kontrakt annars lär det bli en flytt från den eviga staden. I Bologna har vi landsagskapten Vasilis Torosidis som gjort en klart godkänd säsong och Marios Oikonomou som tappat en del i speltid. Bägge spelare kan dock vara på väg bort för nya adresser till säsong 2017-18. I Udinese har Orestis Karnezis gjort ytterligare en kanonsäsong och tillhört Serie A:s främsta målvakter. Det har ryktats om intresse från bland annat Napoli som vill ersätta spanjoren Pepe Reina och förhoppningsvis får Karnezis en flytt till en större klubb för att få en ny utmaning i sin karriär. Panagiotis Tachtsidis har indviduellt sett haft en helt okej vår med sitt Cagliari och dem ligger på en stabil mittenplats i Serie A. Återstår att se vart flyttfågeln Tachtsidis som är utlånad från Torino till Sardinienklubben spelar nästa säsong.



Rehabiliteringar i Belgien

Vidare till övriga ligor är som bekant Nikos Karelis i belgiska Genk fortfarande i sitt rehabstadie efter sin långtidsskada men börjar sakta men säkert bli allt bättre och är förhoppningvis helt redo när nästa säsong ska inledas. Dimitris Kolovos återhämtar sig han också från en allvarlig korsbandsskada och samtidigt som han gör det har Mechelen köpt loss honom från Olympiakos för en summa på närmare en miljon euro. I Alanyaspor och den turkiska ligan finner vi Georgios Tzavellas som sedan sin ankomst i vintras gjort 13 ligamatcher och 1 mål. Alanyaspor befinner sig i mitten av tabellen med två omgångar kvar att spela. I Skottland har mittbacken Tasos Avlonitis gjort ett helt okej avtryck i Hearts och likså erfarne Alexandros Tziolis. Klubben verkar dock inte ha råd att behålla dem till nästa säsong. Giannis Gianniotas har som väntat vunnit ligaguld på Cypern med APOEL och nu ska han tillbaka till Piraeus i sommar och så får vi se om han kan kämpa åt sig en plats i nästa säsongs Olympiakos trupp. En intressant spelare med stor utvecklingspotential är en annan utlånad spelare från Olympiakos. Det handlar om den 21-årige vänsterbacken Kostas Tsimikas som huserar i danska Esbjerg och gjort det bra under vårkanten. Han är främst känd för sina offensiva egenskaper och har på så vis också gjort ett par mål samt assist för Esbjerg. Samtliga europeiska ligor börjar sakta men säkert att lida mot sitt slut och vi tar en titt på vad våra landslagsspelare samt landslagsaktuella spelare utanför Super League och Greklands gränser har åstadkommit under helgen och säsongen i stort. Giannis Gianniotas har som väntat vunnit ligaguld på Cypern med APOEL och nu ska han tillbaka till Piraeus i sommar och så får vi se om han kan kämpa åt sig en plats i nästa säsongs Olympiakos trupp. En intressant spelare med stor utvecklingspotential är en annan utlånad spelare från Olympiakos. Det handlar om den 21-årige vänsterbacken Kostas Tsimikas som huserar i danska Esbjerg och gjort det bra under vårkanten. Han är främst känd för sina offensiva egenskaper och har på så vis också gjort ett par mål samt assist för Esbjerg.

2017-05-22 14:45:00

