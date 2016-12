Finns det kraft nog att gå emot UEFA och deras turneringsupplägg?

UEFA tillfredsställer de allra högst rankade ligorna i europa och delar ut fler gruppspelsplatser i Champions League till dessa vilket sätter fler käppar i hjulen för övriga. I en värld där pengar styr det mesta är det svårt att gå emot etablissemanget utan istället gäller det att utifrån sin plats i den europeiska fotbollshierarkin göra det bästa av situationen.

Med anledning av en del beslut med mera den senaste tiden från UEFA är det dags att rikta strålkastarna lite mot de UEFA-baserade klubblagsturneringarna Champions League och Europa League och se på det hela bland annat ur en grekisk synvinkel.Tidigare under hösten blev det klart att UEFA möblerar om i Champions League upplägg från och med säsongen 2018-19. Från den säsongen kommer de fyra högst rankade ligorna att ha fyra garanterade gruppspelsplatser. Antalet platser till gruppspelet kommer fortsätta vara 32 stycken men det kommer bli färre antal platser att göra upp om i kvalet. Beslutet fick kritik från många håll och det från bland annat EPFL vilket är en organisation som representerar 32 av europas ligor och vill vara en stark gemensam röst för samtliga fotbollsligor i europa.Beslutet tas givetvis för att tillfredsställa dem allra största klubbarna i de allra största europeiska ligorna för att ingjuta mer förtroende och samtidigt också vinna på det hela ur en kommersiell och ekonomisk synpunkt. Med sådana beslut visar UEFA bland andra G14 klubbarna att UEFA är nutiden men även framtiden och att en ny isolerad turnering inte är vägen att gå. Dessutom kommer mer av prispengarna att gå till lagen som tar sig allra längst i den mest prestigefyllda klubblagsturneringen i världens största sport. Fotbollen drar enormt mycket åskådare både på matcherna men även framför tven i samtliga europeiska nationer och att försvåra för så många länder att bli en del av Champions League är en trist utveckling. För vilka blir lidande av förändringarna? Jo, självfallet precis alla andra som inte har chans att nå en topp fyra position i koefficient rankingen, t.ex. de storklubbar runt om i europa som inte tillhör de största nationella ligorna och så vidare. Däribland våra grekiska klubbar vilket det blir mer om lite längre ned.I stort sett allt handlar om makt och pengar, tjänster och gentjänster. Vi upplevde alla hur den f.d. UEFA-presidenten Michel Platini gjorde lite vad han ville när han satt på makten. Frankrike tog sig till mästerskap på enormt suspekta sätt, Frankrike tilldelades EM 2016, misstänkt uppgjorda matcher däribland Dinamo Zagreb - Lyon 1-7 från 2011 granskades inte ens med mera. Platini är för tillfället avstängd från fotbollen efter redogöreleser om korruption från hans sida och det gäller att ha ett mer eller mindre stort kritiskt öga mot UEFA trots att han tillhör historien. Nu menar jag inte att den nye presidenten slovenen Aleksander Ceferin som tog över efter att Gianni Infantino lämnat för uppdraget som FIFA president skulle ha massa fuffens för sig likt fransmannen hade men det gäller ändå att vara kritisk samt ifrågasättande mot saker och ting som sker nere i Schweiz där UEFA har sitt säte med tanke på bland annat hur det sett ut tidigare. Vidare har vi ur vår grekiska synpunkt det som sker inom vår fotboll för stunden där FIFA tillsammans med just UEFA drar i trådarna i form av en tillfällig styrelse tills dess att en ny förbundstyrelse är på plats, [].***Ser vi på utvecklingen av Champions League med våra grekiska glasögon på är ändringarna per automatik något som försvårar för våra klubbar att ta sig in till det europeiska finrummet som är Champions League. Det blir helt enkelt en tuffare konkurrens om platserna och vi vet alla hur kvalet ser ut för klubbarna som t.ex. ej är mästare och därmed kvalar i icke mästarkvalet, makalöst tufft att ta sig in.Att sedan dessutom försöka ta sig en bit i Champions League i så fall som storklubb utanför de största europeiska ligorna är i dagsläget en enorm utmaning. Det är självklart kul att alltid ha något att sträva emot men chanserna är så små numera att sig till kvartsfinal i dagens totalkapitalistiska fotboll och blir knappast större med förändringarna. Skulle en klubb göra ett fint gruppspel och samla ihop tillräckligt med poäng för ett avancemang, räcker det i nästan samtliga fall som bäst till en andraplaceringen i gruppen. Därefter väntar då högst sannolikt en av de allra största i åttondelsfinal och drömmen är över omgående i slutspelet.Eftersom fotbollen utvecklats som den gjort där de allra största blivit ännu större har glappen till övriga ökat och följdaktligen har det blivit så även i Champions League. För storklubbarna utanför de största ligorna finns istället många gånger Europa League som alternativ. En turnering som är betydligt mer öppen, där klubbarna spelar på lite mer lika villkor och det oförutsägbara i Europa League gör turneringen intressant.Europa League till trots är det en trist utveckling som sker inom Champions League men det är tufft att göra något åt det. Pengar styr mer eller mindre det mesta och det är inte lätt att gå emot etablissemanget. Finns kraften till det? Tveksamt och svårt att se på vilket sätt det skulle ske men inget är omöjligt. Det handlar helt enkelt om att hitta sin plats i den europeiska fotbollshierarkin, att vara medveten om positionen och utefter det göra det bästa möjliga av situationen samt försöka nå så långt det bara går. Det är på det viset bland annat Olympiakos, PAOK och övriga i samma eller snarlika sitsar runt om i europa får resonera. Porto, Benfica och Shahktar är föregångare i denna kategori och klubbar att hämta inspiration från. Mer om just detta i andra stycket på länken, [].***Vad har ni själva för tankar om Champions League och Europa League? Vad anser ni om förändringarna och hur ser framtiden för turneringerna ut?Diskutera gärna men tänk på att hålla en god ton.