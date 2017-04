AEK tar emot Panathinaikos i omgångens mest intressanta match på söndag kväll.

Förändringar i ligaupplägget från och med nästa säsong

Från och med nästa säsong, det vill säga 2017-18 kommer ligamästaren att utses efter vårens playoff som lag ett till sex i tabellen ska delta i. Vidare kommer vi att från och med säsong 2018-19 att ha 14 och inte 16 lag i Super League.

Det har diskuterats ett tag om olika förändringar av ligaupplägget och nu är det även klart med ett par sådana efter ett styrelsemöte som Super League hade tidigare under veckan.



Från och med näst nästa säsong 2018-19 kommer Super League att innehålla 14 lag och inte 16 som fallet är i nuläget. Detta är från många håll ett efterlängtat beslut som det finns många fördelar med.



Fortsättningvis har vi en rad förändringar i upplägget som träder i kraft redan kommande säsong 2017-18. Det är nämligen på det viset att nästa säsong kommer det återigen att vara 16 deltagande klubbar och dem som efter 30 spelade omgångar hamnar från plats ett till sex i tabellen kommer att göra upp i ett playoff på vårkanten där mästaren kommer att tas fram. Klubbarna tar med en summa poäng in till playoffen som i alla fall på något sätt baserars på de poäng (detaljer ej klara än) som spelats in under de 30 omgångarna.



Alltså en ganska stor men även i dett fall en god förändring enligt undertecknad som förhoppningsvis bland annat kommer generera mer spänning och intäkter till ligan och klubbarna. Dock kommer det bli en riktigt safitg säsong rent spelschemamässigt med tanke på att det också är ett VM år vilket innebär att ligorna ska vara avslutade tidigare än vad de brukar att vara. Det gäller för klubbarna att vara rustade på bästa möjliga sätt ut efter sina förutsättningar för detta faktum. Speciellt våra storklubbar som också ska försöka göra resultat från sig i europacupspelet.



Lagen som hamnar på 15:e och 16:e plats nästa säsong åker rakt ner i Football League medan de som hamnar på plats 13 och 14 ska spela ett kval mot Football League:s tvåa och trea. Dessa fyra lagen ska göra upp om en plats i Super League 2018-19 medan vinnaren av Football League går direkt upp till Super League.



***



I helgen återstartar Super League efter landslagsuppehållet och omgångens höjdpunkt kommer till oss på söndag (2/4) från OAKA där AEK ställs mot Panathinaikos i ett huvudstadsderby. Bägge klubbarna jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför playoffen och det finns många intressanta matcher i matchen. T.ex. mellan tränarna Manolo Jimenez och Marinos Ouzounidis men på planen är den kanske hetaste matchen i matchen är den mellan lagens anfallsstjärnor. Vem av Sergio Araujo och Marcus Berg kommer lyckas bäst? Svaret får vi på söndag kväll.



Sedan en tid tillbaka är det också klart att Takis Lemonis precis som väntat återvänder till Olympiakos som ny tränare för nuvarande ligaettan och det åtminstone säsongen ut. Mycket tyder på att det ankommer en ny tränare i sommar och tar över från och med nästa säsong. Lemonis som med framgång varit tränare för Olympiakos tidigare gör nu sin tredje sejour som ansvarig för storklubben från Piraeus och hans första match efter sin allra senaste anställning blir hemma på Karaiskakis mot ett farligt Platanias.



EPO:s skiljedomstol har tilldömt Iraklis sex minus poäng för obetalada skulder och därmed kan vi i praktiken avskriva jumbons möjligheter till ett nytt SL-kontrakt.

0 KOMMENTARER 163 VISNINGAR 0 KOMMENTARER163 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-04-01 08:25:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-04-01 08:25:00

Grekland

2017-03-26 10:00:00

Grekland

2017-03-24 18:20:00

Grekland

2017-03-20 06:45:00

Grekland

2017-03-18 09:00:00

Grekland

2017-03-15 18:15:00

Grekland

2017-03-13 20:40:00

Grekland

2017-03-07 07:15:00

Grekland

2017-03-05 10:00:00

Grekland

2017-03-03 07:10:00

ANNONS:

Från och med nästa säsong, det vill säga 2017-18 kommer ligamästaren att utses efter vårens playoff som lag ett till sex i tabellen ska delta i. Vidare kommer vi att från och med säsong 2018-19 att ha 14 och inte 16 lag i Super League.Att landslaget är tillbaka på allvar bekräftades under lördagskvällen i Bryssel när Michael Skibbes mannar var minuter från en fantastisk triumf. Kostas Mitroglou gjorde snyggt 0-1 tidigt i andra halvlek och belgarna med en man mer på planen kunde kvittera i 89:e minuten genom ett världsklassnummer av Romelu Lukaku.VM-kvalet är tillbaka och för landslaget väntar tuffast tänkbara uppgift på självaste nationaldagen. Det är Belgien på bortaplan som står på schemat och det krävs en riktigt fin insats från Skibbes mannar om vi ska få med ett positivt resultat från detta toppmöte.Panathinaikos tog en viktig seger under söndagskvällen när ärkerivalen och ligaledaren Olympiakos besegrades med 1-0 hemma på Leoforos. De grönas anfallsstjärna Marcus Berg blev matchvinnare i det klassiska derbyt eftersom han avgjorde tillställningen med sitt 18:e ligamål denna säsongen vilket den svenske landslagsmannen också leder skytteligan på.Ligaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.Förbundskapten Michael Skibbe har tagit ut en trupp bestående av 24 spelare till det tuffa VM-kvalmötet mot Belgien på bortaplan den 25 mars. Vi finner för första gången som väntat Panathinaikos lagkapten Zeca i truppen eftersom hans grekiska medborgarskap alldeles nyligen fastställdes. Förutom Zeca är också Olympiakos unga duo Thanasis Androutsos och Giorgos Manthatis med första gången i A-landslagssammanhang.Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.Under måndagseftermiddagen stod det klart att Paulo Bento fått lämna sin roll som tränare för Olympiakos efter att ligaettan i helgen åkt på sin tredje raka ligaförlust vilket inte hänt på över 20 år. Det har i stort sett sedan i höstas bara varit en fråga om när och inte om Bento ska lämna storklubben från Piraeus och nu får han söka sig om efter nytt arbete.Vi är mitt i omgång 23 av Super League och söndagens sista match samt omgångens sista på måndag kväll ser vi fram emot med spänning. PAOK möter Olympiakos och Panionios ställs mot AEK i möten som kan medföra att det tätnar ännu mer i toppen av tabellen.För första gången på 68 år kommer de fyra största grekiska fotbollsklubbarna att göra upp i semifinalerna av cupspelet. AEK, Olympiakos , Panathinaikos och PAOK är storklubbarna som är kvar och vilka som möter vilka får vi reda på vid lottningen som äger rum senare i månaden.