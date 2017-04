Påskveckan inleddes på ett allt annat än roligt sätt för Sokratis.

Grekiska Notiser: Hemliga kameror, cupsemifinaler och en Sokratis i tårar

Hemliga kameror ska ha funnits vid bland annat landslagets träningsanläggning under en period och de första cupsemifinalerna där de fyra stora är inblandade är avklarade. Samtidigt har vår landslagsmittback Sokratis Papastathopoulos haft ett par riktigt tuffa dagar.





Den tillfälliga styrelsen hänger inte ut några namn eller nämner vilka som är ansvariga för kamerorna men att dem funnits under den f.d. destruktiva förbundsstyrelsen (ledd av f.d. ordförande Giorgos Gkritzikis) som nämnts i många negativa sammanhang och som misstänkts för kriminell verksamhet tar alla för givet. Det går heller enligt uppgifter inte utesluta att kamerorna till viss del funnits när Georgios Sarris var förbundsordförande.



Vad syftet med kamerorna var går bara att spekulera och bland annat har Giorgos Karagounis uttalat sig och menat att dem gjorde landslaget till ett Big Brother-program och han frågar sig precis som många andra: Vad ville dem se och höra?



* De första mötena i cupsemifinalerna är avklarade och det första mötet som spelades i onsdags (12/4) mellan Panathinaikos och PAOK slutade 2-0 [Highlights] till de gröna från huvudstaden som skapade sig ett fint utgångsläge inför returen. PAOK som ofta har problem när de ställs mot rivaler i toppmöten på bortaplan hade så även denna match och Panathinaikos gjorde en stark insats och kan vara mer än nöjda med hur saker och ting utvecklat sig under våren med Marinos Ouzounidis vid rodret. Spelarna är ett riktigt kollektiv ute på planen och vet vad dem ska utföra för jobb. Rodrigo Moledo nickade in 1-0 i första halvlek och Sebastian Leto gjorde 2-0 i den andra. Bägge målen assisterade Marcus Berg till.



I den andra semifinalen tog AEK en fin seger på Georgios Karaiskakis Stadion mot Olympiakos med 1-2 [Highlights]. Sergio Araujo gav "Enosis" en tidig ledning elegant assisterad av Petros Mantalos. Olympiakos kvitterade strax efteråt genom Diogo Figueiras. I andra halvlek gjorde Patito Rodríguez 1-2 och AEK har med detta resultat kopplat greppet om en finalplats.



Mycket i efterhand kom att handla om Olympiakos häxjakt på domartrion samt kravallpoliser som tog sig in i katakomberna för att upprätthålla ordning (supprortrar visade intentioner på att ta sig in och jaga domartrion) men som i samma veva enligt uppgifter ska ha slagit till bland annat vissa spelare i Olympiakos. Återstår att se vad eventuella straff kan bli för Olympiakos. Allt från böter till poängavdrag med mera är på tapeten.



Semifinalreturerna spelas 26 och 27 april.



* I Football League talar mer och mer för att de två uppflyttningsplatserna till Super League kommer att gå till Apollon Smyrni och Lamia. Dessa två klubbar har dragit ifrån i toppen och Apollon leder med 68 inspelade poäng och Lamia är tvåa med 65. Trea är Aris på 59 poäng som säkerligen hade räknat med avancemang till Super League i höstas men det ser alltså ut att bli tufft med åtta omgångar kvar att spela.



* Med regeringen i spetsen går det sakta men säkert framåt i AEK:s arenafråga och bygget av Nea Filadelfeia kommer förr eller senare bli av. De senaste rapporten gör gällande att det kan bli byggstart nu i maj månad. Vi har hört mycket genom åren vilket gör att det inte går att tro något förrän alla papper är på plats och bygget är igång i praktiken. När det gäller Panathinaikos nya tilltänkta arena i Goudi är det desto längre från att kunna. Ärendet som ganska nyligen arbetats fram går dock framåt i högt tempo vilket är kul att se.



Panathinaikos har i sin tur i brist på plats flyttat sina akademier från träningsanläggningen i Koropi till sin gamla i Paiania som ägs av f.d. Panathinaikos-ägarna, Vardinogiannis familjen. Enligt uppgifter är också A-laget samt hela Panathinaikos på väg tillbaka till Paiania och det som återstår är att hitta en lösning med Koropi som ägs helt av de gröna från huvudstaden. Det spekuleras i att antingen landslaget tar över anläggningen alternativt att Apollon Smyrni köper upp det.



* Tisdagens (11/4) misstänkta terroristattack mot Borussia Dortmunds spelarbuss inför Champions League-kvartsfinalen mot Monaco har av uppenbarliga skäl satt sina spår hos de inblandande och det bland annat hos vår landslagsmittback Sokratis Papastathopoulos. UEFA tog beslut om att matchen skulle spelas lite drygt 24 timmar efter bombattentatet mot bussen och matchen genomfördes och vanns av Monaco med 2-3.



Efteråt riktades givetvis mycket uppmärksamhet mot annat än fotbollen som spelades och Sokratis var allt annat än glad över UEFA:s hantering av situationen. - Först av allt är jag glad över att jag är vid liv. Det var den tuffaste dagen jag levt i mitt liv och jag hoppas ingen annan behöver uppleva det. Efter gårdagen har jag inget utrymme inom mig att tänka på matchen. UEFA måste förstå att vi inte är några djur. Vi är människor med familjer och barn. Vi är inte djur. Jag är glad över att samtliga spelare och personer i ledarstaben är vid liv. * Som ni kanske noterat i en tidigare artikel har det under flera år funnits hemliga kameror vid EPO:s (grekiska fotbollsförbundets) kontor samt vid landslagets träningsanläggning i Agios Kosmas. Dessa uppgifter kommer från den tillfäliga styrelse som FIFA varit med och plockat fram som just nu basar över den grekiska fotbollen tills dess att nyvalet är avklarat vilket förhoppningsvis sker snart med tanke på deadlinen som finns.Den tillfälliga styrelsen hänger inte ut några namn eller nämner vilka som är ansvariga för kamerorna men att dem funnits under den f.d. destruktiva förbundsstyrelsen (ledd av f.d. ordförande Giorgos Gkritzikis) som nämnts i många negativa sammanhang och som misstänkts för kriminell verksamhet tar alla för givet. Det går heller enligt uppgifter inte utesluta att kamerorna till viss del funnits när Georgios Sarris var förbundsordförande.Vad syftet med kamerorna var går bara att spekulera och bland annat har Giorgos Karagounis uttalat sig och menat att dem gjorde landslaget till ett Big Brother-program och han frågar sig precis som många andra: Vad ville dem se och höra?* De första mötena i cupsemifinalerna är avklarade och det första mötet som spelades i onsdags (12/4) mellan Panathinaikos och PAOK slutade 2-0 [] till de gröna från huvudstaden som skapade sig ett fint utgångsläge inför returen. PAOK som ofta har problem när de ställs mot rivaler i toppmöten på bortaplan hade så även denna match och Panathinaikos gjorde en stark insats och kan vara mer än nöjda med hur saker och ting utvecklat sig under våren med Marinos Ouzounidis vid rodret. Spelarna är ett riktigt kollektiv ute på planen och vet vad dem ska utföra för jobb. Rodrigo Moledo nickade in 1-0 i första halvlek och Sebastian Leto gjorde 2-0 i den andra. Bägge målen assisterade Marcus Berg till.I den andra semifinalen tog AEK en fin seger på Georgios Karaiskakis Stadion mot Olympiakos med 1-2 []. Sergio Araujo gav "Enosis" en tidig ledning elegant assisterad av Petros Mantalos. Olympiakos kvitterade strax efteråt genom Diogo Figueiras. I andra halvlek gjorde Patito Rodríguez 1-2 och AEK har med detta resultat kopplat greppet om en finalplats.Mycket i efterhand kom att handla om Olympiakos häxjakt på domartrion samt kravallpoliser som tog sig in i katakomberna för att upprätthålla ordning (supprortrar visade intentioner på att ta sig in och jaga domartrion) men som i samma veva enligt uppgifter ska ha slagit till bland annat vissa spelare i Olympiakos. Återstår att se vad eventuella straff kan bli för Olympiakos. Allt från böter till poängavdrag med mera är på tapeten.Semifinalreturerna spelas 26 och 27 april.* I Football League talar mer och mer för att de två uppflyttningsplatserna till Super League kommer att gå till Apollon Smyrni och Lamia. Dessa två klubbar har dragit ifrån i toppen och Apollon leder med 68 inspelade poäng och Lamia är tvåa med 65. Trea är Aris på 59 poäng som säkerligen hade räknat med avancemang till Super League i höstas men det ser alltså ut att bli tufft med åtta omgångar kvar att spela.* Med regeringen i spetsen går det sakta men säkert framåt i AEK:s arenafråga och bygget av Nea Filadelfeia kommer förr eller senare bli av. De senaste rapporten gör gällande att det kan bli byggstart nu i maj månad. Vi har hört mycket genom åren vilket gör att det inte går att tro något förrän alla papper är på plats och bygget är igång i praktiken. När det gäller Panathinaikos nya tilltänkta arena i Goudi är det desto längre från att kunna. Ärendet som ganska nyligen arbetats fram går dock framåt i högt tempo vilket är kul att se.Panathinaikos har i sin tur i brist på plats flyttat sina akademier från träningsanläggningen i Koropi till sin gamla i Paiania som ägs av f.d. Panathinaikos-ägarna, Vardinogiannis familjen. Enligt uppgifter är också A-laget samt hela Panathinaikos på väg tillbaka till Paiania och det som återstår är att hitta en lösning med Koropi som ägs helt av de gröna från huvudstaden. Det spekuleras i att antingen landslaget tar över anläggningen alternativt att Apollon Smyrni köper upp det.* Tisdagens (11/4) misstänkta terroristattack mot Borussia Dortmunds spelarbuss inför Champions League-kvartsfinalen mot Monaco har av uppenbarliga skäl satt sina spår hos de inblandande och det bland annat hos vår landslagsmittback Sokratis Papastathopoulos. UEFA tog beslut om att matchen skulle spelas lite drygt 24 timmar efter bombattentatet mot bussen och matchen genomfördes och vanns av Monaco med 2-3.Efteråt riktades givetvis mycket uppmärksamhet mot annat än fotbollen som spelades och Sokratis var allt annat än glad över UEFA:s hantering av situationen. - Först av allt är jag glad över att jag är vid liv. Det var den tuffaste dagen jag levt i mitt liv och jag hoppas ingen annan behöver uppleva det. Efter gårdagen har jag inget utrymme inom mig att tänka på matchen. UEFA måste förstå att vi inte är några djur. Vi är människor med familjer och barn. Vi är inte djur. Jag är glad över att samtliga spelare och personer i ledarstaben är vid liv.

0 KOMMENTARER 154 VISNINGAR 0 KOMMENTARER154 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-04-15 08:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-04-15 08:20:00

Grekland

2017-04-08 12:15:00

Grekland

2017-04-03 15:50:00

Grekland

2017-04-01 08:25:00

Grekland

2017-03-26 10:00:00

Grekland

2017-03-24 18:20:00

Grekland

2017-03-20 06:45:00

Grekland

2017-03-18 09:00:00

Grekland

2017-03-15 18:15:00

Grekland

2017-03-13 20:40:00

ANNONS:

Hemliga kameror ska ha funnits vid bland annat landslagets träningsanläggning under en period och de första cupsemifinalerna där de fyra stora är inblandade är avklarade. Samtidigt har vår landslagsmittback Sokratis Papastathopoulos haft ett par riktigt tuffa dagar.Super League går in mot slutspurten och det är endast tre omgångar kvar innan ligan kommer vara över för de flesta av lagen. Helgens omgång är den sista innan ett påskuppehåll tar vid och höjdpunkten är tveklöst det möte som väntar på Toumba mellan PAOK och Panathinaikos.Och heter givetvis Marcus Berg. Panathinaikos anfallsstjärna har varit fullkomligt glödhet efter jul och nyårsuppehållet och är den anfallare i världens samtliga högstaligor som gjort flest ligamål under kalenderåret 2017. Den 30-årige svenske landslagsmannen är efter sina två mål i de grönas derbyseger mot AEK under söndagskvällen nu uppe i totalt 20 ligamål på 25 spelade matcher.Från och med nästa säsong, det vill säga 2017-18 kommer ligamästaren att utses efter vårens playoff som lag ett till sex i tabellen ska delta i. Vidare kommer vi att från och med säsong 2018-19 att ha 14 och inte 16 lag i Super League.Att landslaget är tillbaka på allvar bekräftades under lördagskvällen i Bryssel när Michael Skibbes mannar var minuter från en fantastisk triumf. Kostas Mitroglou gjorde snyggt 0-1 tidigt i andra halvlek och belgarna med en man mer på planen kunde kvittera i 89:e minuten genom ett världsklassnummer av Romelu Lukaku.VM-kvalet är tillbaka och för landslaget väntar tuffast tänkbara uppgift på självaste nationaldagen. Det är Belgien på bortaplan som står på schemat och det krävs en riktigt fin insats från Skibbes mannar om vi ska få med ett positivt resultat från detta toppmöte.Panathinaikos tog en viktig seger under söndagskvällen när ärkerivalen och ligaledaren Olympiakos besegrades med 1-0 hemma på Leoforos. De grönas anfallsstjärna Marcus Berg blev matchvinnare i det klassiska derbyt eftersom han avgjorde tillställningen med sitt 18:e ligamål denna säsongen vilket den svenske landslagsmannen också leder skytteligan på.Ligaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.Förbundskapten Michael Skibbe har tagit ut en trupp bestående av 24 spelare till det tuffa VM-kvalmötet mot Belgien på bortaplan den 25 mars. Vi finner för första gången som väntat Panathinaikos lagkapten Zeca i truppen eftersom hans grekiska medborgarskap alldeles nyligen fastställdes. Förutom Zeca är också Olympiakos unga duo Thanasis Androutsos och Giorgos Manthatis med första gången i A-landslagssammanhang.Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.