Gojko Cimirot och hans PAOK kommer möta AEK i cupfinal nästa helg.

Grekiska Notiser: Inga minus för Olympiakos, domare i fokus när PAOK stod för vändning och sista ligaomgången är här

Olympiakos tilldömdes inga minuspoäng för incidenterna med AEK och Platanias utan dömdes till fyra matchers spel inför tomma läktare och till böter och detta straff baserades på händelserna mot AEK. Därmed är Olympiakos ligaguld helt bekräftat. PAOK stod för en mycket stark vändning i cupsemifinalen mot Panathinaikos men samtidigt drog domare Georgios Kizas åt sig blickarna i negativ bemärkelse och på söndag avslutas Super League med säsongens sista omgång.





Från Olympiakos håll är dem upprörda över hur hårt straffet blev och tänker överklaga det hela. PAOK som legat i täten för att Olympiakos ska straffas hårt tänker i sin tur överklaga beslutet som dem anser vara för milt.



* Valet av ny förbundsstyrelse skulle egentligen äga rum nu i vår med tanke på att FIFA/UEFA satt en deadline på att detta skulle ske innan den 31 maj. Så blir inte fallet utan FIFA/UEFA accepterar att valet sker enligt förbundets stadgar och kommer genomföras mot slutet av sommaren. Därmed uppfyller inte dem storklubbarnas önskan om att valet ska ske snarast möjligen. FIFA och UEFA priorterar att valet kommer ske under bästa möjliga omständigheter och tillsammans med regeringen arbetas det för att den hätska stämning mellan klubbar ska dämpas. Med tanke på bland annat Olympiakos och PAOK:s senaste fejd finns det att arbeta på. Slutligen ska det sägas att fotbollens två största organ har ögonen på vad som sker inom vår fotboll och skulle våld mot domare eller medlemmar i den tillfälliga styrelsen ske kan det medföra alla möjliga sorters konsekvenser.



Det ska tilläggas att cyprioten Costakis Koutsokoumnis lämnat sin nyckelroll som övervakare över den tillfälliga styrelsen och ersätts av den 55-årige senegalesiskan Fatma Samoura. Det återstår att se hur aktiv roll hon kommer att ta i det hela.



* Cupsemifinalernas returmatcher spelades tidigare i veckan och finalparet är klart. Det blir ett möte mellan de två dubbelhövdade örnarna, nämligen AEK och PAOK. Finalen ska äga rum redan nästa helg och men den stora frågan är vilka som ska anordna finalen. Det talas mest om Panthessaliko Stadion i Volos men även om Pankritio på Kreta.



AEK som hade med sig 1-2 från mötet med Olympiakos på Karaiskakis tog sig till final trots förlust i returen på OAKA med 0-1. Olympiakos gjorde en ganska fin match och var väldigt nära att avancera. Matchens bästa spelare Alaixys Romao gjorde 0-1 med tio minuter kvar att spela och Oscar Cardozo hade en nick i stolpen efteråt. Hade paraguyanen satt nicken i nät hade Olympiakos avancerat men AEK tog finalplatsen i en väldigt hänsledrik tillställning, [Highlights]. Olympiakos sportdirektör Francois Modesto ska efter mötet varit på domarobservatören och det ryktas om att det hela kan resultera i något nytt straff för storklubben från Piraeus som känner sig motarbetade från många håll just nu.



PAOK skulle vända 0-2 från första mötet med Panathinaikos och just det lyckades dem att göra hemma på ett kokande Toumba. PAOK vann med hela 4-0 och det är minst sagt en imponerande bedrift, [Highlights]. PAOK fick en perfekt start med ett tidigt 1-0 mål av Dimitris Pelkas på en fint slagen frispark. Därefter hade Panathinaikos både en och två rejäla chanser till kvittering men istället gjorde enormt målfarlige högerbacken Leo Matos 2-0 på nick i början av den andra halvlek och fick hela Panathinaikos i rejäl gungning. 3-0 gjorde duktige mittfältaren Yevhen Shakhov och grädden på moset sattes av Aleksandar Prijovic som är tillbaka efter sin skada och fick hitta nätet. Extra beröm ska Diego Biseswar ha som stod för ett fantastiskt inhopp för PAOK och bidrog stark till 4-0 segern. En fantastisk kväll för PAOK helt enkelt och väldigt starkt gjort av Vladan Ivic manskap.



Mycket har dock i efterhand handlat om domarinsatsen som var allt annat än god och Panathinaikos har tyvärr all rätt att vara upprörda. De gröna från huvudstaden har självfallet också sig själva att skylla eftersom lägena fanns att göra mål och helhetsinsatsen var svag. Panathinaikos med ordförande Giannis Alafouzos hade inför matchen farhågor om domare Giorgos Kizas och de besannades till fullo. Förbundets domarkommitté ska enligt uppgifter vidtagit åtgäder omgånde och Kizas lär inte döma någon fotbollsmatch på väldigt länge sägs det. Hans karriär sägs till och med vara över som domare.



ANDREAS MITSIS

2017-04-29 09:00:00

