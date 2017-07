Grekiska Notiser: Mak ser ut att återvända till PAOK, Emenike nära Olympiakos och vart hamnar Manolas?

Den slovakiske landslagsmannen Robert Mak ser ut att återvända till PAOK efter endast en säsong i Ryssland. Olympiakos har gjort klart med Panagiotis Tachtsidis och jagar ytterligare förstärkningar i form av bland andra Emmanuel Emenike samtidigt. Marcus Berg lämnar som bekant Panathinaikos och är helt klar för Al-Ain. Landslagsmittbacken Kostas Manolas är i rampljuset och den intressanta frågan är vart han spelar sin klubblagsfotboll kommande säsong.

* EPO ( Grekiska fotbollsförbundet) röstade häromdagen igenom förändringarna i stadagarna som FIFA/UEFA krävde och detta öppnar nu bland annat vägen för ett nyval i slutet på månaden. På så vis kan vi snart lämna tiden med en tillfällig styrelse tillsatt av FIFA bakom oss men det betyder inte att FIFA/UEFA kommer släppa bevakningen av vår fotboll utan den kommer att fortsätta i olika former. När det gäller jobbet mot jämliket och dylikt har steg i rätt riktning tagits det sista året. Förhoppningsvis fortsätter detta även när vi har en ny förbundsstyrelse på plats som kan vara är allt annat än det den destruktiva och korrupta styrelsen var som leddes av Giorgos Gkirtzikis.* Precis som ni kunde läsa om i mitten på förra veckan [] var det en tidsfråga innan Marcus Berg och Panathinaikos skulle gå skilda vägar. Affären mellan Panathinaikos och Al Ain har nu blivit officiell och ärendet har fått sig ett avslut. I slutändan gynnande det alla parter att lösa fallet fortast möjligt och den svenske landslagsanfallaren såldes till Ain och Panathinaikos fick in en summa på drygt två miljoner euro eftersom de gröna från huvustaden ägde 55% av spelarens rättigheter. Panathinaikos stora profil och anfallsstjärna lämnar därmed Athen och ett hårt ekonomiskt ansträngt Panathinaikos ska försöka bygga upp ett lag som ska vara så slagkraftigt som möjligt inför kommande säsong. En positiv och väldigt viktig nyhet är att den duktige mittbacksgeneralen Rodrigo Moledo av allt att döma ser ut att skriva nytt kontrakt med klubben och det till tränare Marinos Ouzounidis och alla andra inom Panathinaikos stora glädje. De gröna har också offentliggjort värvningen av israelen Omri Altman som hämtats in från Hapoel Tel Aviv och det ryktas om att eventuellt Samuel Armenteros kan vara en av de anfallare som ska hämtas in för att försöka täcka luckan som Marcus Berg lämnar så gott det går.* Olympiakos har presenterat sitt senaste nyförvärv som är Panagiotis Tachtisids. Den 26-årige landslagsmannen köps loss från Torino och ansluter omgående till laget. Tachtsidis kan erbjuda lite andra egenskaper än nuvarande innermittfältare i Olympiakos. Det vill säga egenskapen att kunna spela som sittande playmaker och har som bekant sin främsta styrka i att han är fysisk stark kombinerat med en mycket fin vänsterfot som bemästrar alla sorters av passniningar. Olympiakos är på jakt efter fler nyförvärv och jobbar på många fronter att förstärka laget ytterligare. Bland annat sägs storklubben från Piraeus vara nära den skicklige 30-årige allroundkunnige anfallaren Emmanuel Emenike från Fenerbache.* Nyligen var landslagets mittbacksklippa Kostas Manolas väldigt nära en flytt från Roma till Zenit St Petersburg. Klubbarna var överens om en övergångssumma på 35 miljoner euro men i slutförhandlingarna gick inte allt enligt planerna eftersom Manolas ej genomgick någon läkarundersökning och begärde att få betalt i euro och inte rubel. Det spekuleras om att grunden till detta var att han fått samtal om att andra klubbar ska ha intensifierat sitt intresse för honom när de vetat att han var ytterst nära en underskrift med Zenit. Den ryska storklubben som med ny arena (en av de dyraste genom tiderna) inför VM nästa säsong, nygammal framgångsrik och satsande styrelse samt en tränare i Roberto Mancini som visade stor önskan om att få Manolas har numera istället lagt intresset lite åt sidan med tanke på det som inträffade.Det har talats om Chelsea, Bayern München m.fl. och kvar i Roma lär han sannolikt inte bli även fast att den italienska klubben är nära en försäljning av Antonio Rüdiger till Premier League. Manolas är ej tillfreds med sitt nuvarande kontrakt med Roma och har inte nått någon överenskommelse om något nytt och fortsättning följer under sommaren. Nytt kontrakt med Roma eller en flytt för ett nytt äventyr är det som gäller. Det spekuleras i att Zenit trots allt kommer återvända med ett bud på 35-40 miljoner euro på Manolas och se om kontraktsförhandlingarna (kontrakt värt runt 5 miljoner euro exklusive bonusar) kan gå bättre en andra gång.Beträffande andra landslagsspelare som kan vara på gång att flytta på sig i europa sägs Newcastle sedan flera veckor tillbaka förhandla om att köpa loss Andreas Samaris från Benfica. Vidare är Orestis Karnezis på väg mot ett nytt äventyr eftersom han kommer lämna Udinese och det ryktas om bland annat Napoli och Premier League-klubbar. Marios Oiknomou är nära att skriva på för Serie A-nykomlingen Spal och Tasos Donis är klar för spel i Stuttgart som köpte loss honom för en summa på närmare fyra miljoner euro från Juventus.* När det gäller transferfronten i PAOK hamnade planerna lite på efterkälken med tanke på tränarbytet från Vladan Ivic till Aleksandar Stanojevic. Nu verkar det dock som att allt tyder på att Robert Mak endast ett år efter han såldes till Zenit St Petersburg återvänder till Thessaloniki och Toumba. Den skicklige slovakiske landslagsmannen fick en ganska bra start i Ryssland men har haft en tyngre vår och ska även ha längtat tillbaka till PAOK. Det ska handla om att säsonglångt lån med köpoption på två miljoner euro. Hittar Mak formen han hade under delar av säsongen 2015-16 blir han ett grymt tillskott för PAOK om det hela blir av. Vidare söker Thessaloniki-klubben efter fler förstärkningar och det bland annat efter minst en målvakt med tanke på Panagiotis Glykos långtidsskada. I motsatt riktning går Stelios Malezas som ska vara nära en flytt till ryska Anzhi Makhachkala och Amr Warda som enligt rapporter på grund av främst bristande disciplin kommer kommer att lånas ut.* I AEK som ska Champions League-kvala senare i sommar har dem sedan en tid tillbaka gjort klart med den portugisiske vänsterbacken Helder Lopes och Viktor Klonaridis. I helgen blev det också klart med Marko Livaja från Las Palmas. En intressant kroatisk spelare som kan spela på flera positioner i offensiven och som ansluter på lån med en köpoption på närmare två miljoner euro nästa sommar. Livaja var inte det enda nyförvärvet "Enosis" gjorde i helgen utan de kom även överens med Uroš Spajic som ger tränare Manolo Jimenez fler valmöjligheter i defensiven. Som om det inte skulle vara nog ska AEK vara väldigt nära att knyta åt sig den 24-årige isländske landslagsmannen Arnor Traustason från Rapid Wien. Den offensiva mittfältaren var en del av Islands framgångsrika EM-lag 2016 och vann också Allsvenskan med Norrköping 2015. En annan fråga som lär fortsätta vara på tapeten är om AEK förmår att lyckas få tillbaka argentinaren Sergio Araujo som gjorde succé i våras. Araujo tillhör just Las Palmas som AEK varit i mycket kontakt med detta år (Heder Lopes, Marko Livaja) och de lär göra allt i sin makt för att försöka få argentinaren till sig på nytt.* Agenter gör sitt yttersta för att promota sina spelare, det ryktas filtigt om övergångar i media, klubbar och spelare förhandlar och mycket därtill. Vi är med andra ord mitt uppe i sommarens silly season och alla klubbar jobbar efter sina förutsättningar att försöka locka till sig spelare nu när transferfönstret är igång . Det är som bekant en tuff marknad och inte lätt att få klart med spelare och kaoset som ofta är i vår grekiska fotboll underlättar som bekant inte i förhandlingar.Här kommer ett par korta transfernotiser från övriga klubbar i Super League: Panionios har ersatt Spyros Risvanis med Yaya Banana. Skoda Xanthi har värvat in Erik Jendrisek och Asteras Tripolis har i sin tur hämtat in Lévy Madinda som är en spännande mittfältare. Atromitos med ny tränare i Damir Canadi har lånat in Dimitris Chatziisaias från PAOK.