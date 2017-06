Manolas gjorde ännu en fin match tillsammans med övriga i backlinjen.

Grekiska Notiser: Oavgjort för landslaget och tränarskiften i Olympiakos samt PAOK

Landslaget spelade 0-0 i Zenica mot Bosnien och det var inte bara det sportsliga som kom att stå i rampljuset efter matchen. Olympiakos har offentliggjort ny tränare medan PAOK är på jakt efter vem som ska leda deras lag nästa säsong efter att Thessaloniki-klubben och Vladan Ivic valt att gå skilda vägar. FIFA/UEFA kräver nya ändringar i förbundets stadga för att inte nya Grexit spekulationer ska uppstå.

Hela backlinjen samt Karnezis gjorde ett starkt jobb matchen igenom. Zeca och Tziolis gjorde ett okej jobb på defensivt innermittfält medan trion (Mantalos, Fortounis, Bakasetas) bakom Mitroglou inte riktigt leverarde. Mitroglou gjorde vad han kunde och blixtrade till några gånger. Mest positivt i offensiv väg var annars Tasos Donis inhopp som gav mersmak.



Efterspelet till 0-0 matchen var allt annat än smickrande för hemmalaget. Många bosnier var självsäkra inför matchen och övertygade om seger men på vilka grunder förstår jag inte riktigt. Redan innan start hade vår nationalsång buats ut av majoriteten av publiken och efter slutsignalen flög föremål in, polisen ska enligt uppgifter använt övervåld på våra supportrar på plats, någon supporter tog sig in på planen och klubbkamraterna från Roma Dzeko och Manolas hade en dispyt i hettans stund. När den dispyten lagt sig förvärrar Besic det hela vilket ledde till nya gruff och det som var värst av allt när bosniernas assiserande tränare tyckte det var lämpligt att sparkas och boxas, [Video]. Skönt att våra spelare inte hängde på och förvärrade situationen. UEFA tar förhoppningsvis sitt ansvar och delar ut ett lämpligt straff.



* Olympiakos har äntligen gjort klart med ny tränare inför kommande säsong och valet föll på den kosovo-albanske tränaren Besnik Hasi med förflutet i Anderlecht och Legia Warzawa. Valet av den 45-årige tränaren har väckt känslor hos dem flesta av både ena och andra anledningen men styrelsen stod på sig i frågan och valde Hasi. Han fick jobbet med tanke på bland annat sina framgångar i tidigare Europa-kval eftersom att Olympiakos vill göra allt dem kan att undvika uttåg i CL-kvalet (vilket blev fallet ifjol) som väntar senare i sommar. Oavsett är det en tuff uppgift för Olympiakos kan mycket väl ställas mot klubbar som är uppe i betydligt bättre matchtempo är vad dem själva kommer att vara vid tidpunkten vilket är ett stort minus. Hasi är pressad från start att leverera och sker det kan alla räkna med att han inte kommer bli långvarig på storklubben från Piraeus tränarbänk.



Samtidigt som Hasi presenterades också bland andra Armando Mario Husillos. Den 58-årige argentinaren har nyligen jobbat för Malaga och kommer nu att ta en idrottsdirektörsroll i Olympiakos som innefattar olika typer av uppdrag. Den går att liknas lite vid den roll som Giannis Vrentzos haft och nu lämnar eftersom han enligt rapporter mest kommer arbeta för Nottingham. Efter att ha gjort klart med tränare är det nu hög tid för Olympiakos att lägga in en växel när det gäller att börja utformningen av spelartruppen säsong 2017-18.



* Även i PAOK händer det grejer. Klubben och tränare Vladan Ivic har nämligen bestämt sig för att gå skilda vägar åt trots att Ivic gjort ett klart godkänt arbete under sin tid som ansvarig för laget. Efter cupguldet var det ett trött PAOK både fysiskt och psykiskt i playoffen som misslyckades med att ta hem CL-kvalbiljetten. PAOK som överläg känns på rätt väg just nu och möjligen kan vara med i t.ex. kampen om ligaguldet nästa säsong får nu se till att inom en snar framtid ha klart med vem som ska leda laget till kommande säsong.



* FIFA och UEFA har skickat ett meddelande till grekisk fotboll igen i form av att om inte vissa ändringar görs inom förbundets stadgar kan Grexit-frågan bli aktuell på nytt. FIFA/UEFA vill bland annat att den nya förbundsstyrelsen som ska utses ska bestå av ett mindre antal personer än tidigare. Till nästa säsong förväntas också FIFA/UEFA ta fram en kommitté som ska ha fullt fokus på att försöka ha koll på allt som sker inom den grekiska fotbollen och övervaka hur det bland annat går med den nya förbundsstyrelsen som ska utses i sommar. Slutligen ska också UEFA enligt uppgifter vara redo att betala för att vår Super League men även ryska och portugisiska ligan får "Instant replay". Det vill säga videogranskningsutrustning till domarna och vi får se om detta blir av i vilken utsträckning och till exakt vad för typ av beslut kamerorna ska användas till.



* Vi tog oss tillbaka i tiden på Kreta i torsdags (8/6) när EM-guldhjältarna från 2004 spelade en vänskapsmatch mot Inter Forever som de kallade sig för och innehöll Inter-legender som Javier Zanetti men också t.ex. Grigoris Georgatos och Marco Materazzi m.fl. 20.000 åskådare hade samlats på Pankritio och det bjöds på härlig nostalgi. Matchen slutade 1-1 efter att EM-guldlagets mål gjort av Kostas Katsouranis som kivtterade till 1-1 i inledningen av den andra halvleken. Matchen avgjordes på straffar och där drog Inter det längsta strået, [Video].



2017-06-10 09:55:00

