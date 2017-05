Playoffen drar igång på söndag med en repris på cupfinalen.

Grekiska Notiser: Playoffen drar igång, efterspel till cupfinalen och Olympiakos firade ligaguldet

På söndag är det dags för playoffen att dra igång och det blir hett omgående med en repris från cupfinalen förra helgen. Just den kaosartade cupfinalen kan komma att stå PAOK och AEK dyrt som riskerar poängavdrag för incidenterna. Olympiakos firade sin sjunde raka ligatitel på Karaiskakis i söndags och Michalis Grigoriou ser ut att bli ny tränare i Panionios nästa säsong.

Länk] och nu i efterhand har det kommit uppigfter att skadorna på och kring Panthessaliko Stadon skadorna uppgår till över 300.000 euro.



Samtidigt som det också under veckan kommit upp betydligt fler och bättre videoklipp från de stora slagsmålen mellan lagens huliganerna har myndigheterna jobbat på att identifiera vissa av de inblandande och bland annat identifierat en av personerna som bar kniv vid bråken. Det har med all säkerhet också funnit fans på plats från t.ex. Partizan för att stötta PAOK och polisen fortsätter sitt arbete att identifiera och förhoppningsvis arrestera skyldiga huliganer.



När det gäller straff för klubbarna kan både PAOK och AEK dömas till allt från böter till poängavdrag inför nästa säsong beroende på hur bedömningarna görs.



* Fotbollsåklagare Kostas Simitzoglou jobbar för stunden med material som kommit fram från Platanias gällande det stora halvtidsbråk som ska ha varit i ligamatchen Olympiakos - Platanias tidigare i vår. Från Platanias håll har massa spelare den sista tiden börjat rapportera om slag från bland annat Olympiakos-spelare och andra anställda av klubben. Samtidigt är PAOK med på sitt håll och försöker göra vad dem kan för att Simitzoglou ska väcka åtal mot Olympiakos vilket i så fall skulle kunna leda till poängavdrag inför starten av kommande säsong om de skulle fällas.



Samtidigt när vi är inne på ämnet ska det nämnas att Olympiakos straff för incidenterna hemma mot AEK i cupen har sänkts eftersom Olympiakos fick rätt i sin överklagan. Straffet slutar nu på en match spel inför tomma läktare samt böter på 95.000 euro. Det gäller att hänga med i svängarna för Olympiakos har dömts till en match spel inför tomma läktare, böter på 30.000 euro och 15 månaders avstängning för sportdirektör Francois Modesto från att entra arenor på grund av hans olämpliga beteende mot domarkontrollanten i cupsemifinalreturen mot AEK. Olympiakos har överklagat detta straff men mycket lutar alltså åt att mästarna får inleda nästa säsongs två första ligamatcher inför tomma läktare på Karaiskakis.



* Super Leagues playoff drar igång i helgen där olika europeiska cupbiljetter inför nästa säsong ligger i potten. PAOK startar på 2 poäng, Panathinaikos på 1 och AEK samt Panionios på noll. I premiäromgången nu på söndag (14/5) får vi omgående en repris på cupfinalen eftersom PAOK ska ta emot AEK hemma på Toumba. I den andra matchen är det Panathinaikos som får göra en liten resa till Nea Smyrni för möte med Panionios. Om allt går enligt planerna ska sjätte och sista playoffomgången spelas 31 maj.



* Olympiakos firade sin sjunde raka ligatitel i söndags (7/5) på Karaiskakis och anordnade en härlig kväll för alla supportrar. Sju raka ligatitlar är rekordstarkt och det var den 44:e totalt sett. Under aftonten mottgas bland annat gratulationer från tidigare tränare som Ernesto Valverde och Leonardo Jardim för att nämna två [Video] och dessutom prisades den tidigare spelaren och nuvarande assisterande tränaren Ariel Ibagaza för allt han gjort och gör för storklubben från Piraeus. Se en stor del av fiestan genom att trycka här.



Ordförande och ägare Vangelis Marinakis pratade ut om det mesta under kvällen och kommenterade bland annat hans eventuella köpt av den klassiska engelska klubben Nottingham. Gällande det ämnet bekräftade han att det är väldigt nära en deal och lugnade samtidigt oroliga Olympiakos supportrer genom att meddela att han skulle kunna köpa tio Nottinghams men hans livslånga kärlek Olympiakos kommer alltid att förbli prioritet nummer ett för honom.



2017-05-12 15:40:00

