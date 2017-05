Sokratis fick äntligen vinna tyska cupen efter tre tidigare misslyckade försök.

Grekiska Notiser: Playoffen närmar äntligen sig sitt slut, Iraklis tvångsnedflyttas och Sokratis slutligen cupmästare i Tyskland

Ett playoff som inte varit mycket att hänga i granen ur någon synpunkt lider äntligen mot sitt slut och inför den sista omgången på onsdag är det PAOK och AEK som gör upp om CL-kvalplatsen. Iraklis tvångsnedflyttas efter nya skulder mot f.d. spelare och vi har landslagsspelare som blivit cupmästare i Tyskland och Portugal.

* Playoffen rullar på och i onsdags (24/5) under omgång fyra vann PAOK borta mot Panionios med 0-1 efter att Aleksandar Prijovic skjutit bollen på Spyros Risvanis i mål. Tre tunga poäng för PAOK och det blev även tre tunga poäng för Panathinaikos hemma mot AEK. Panathinaikos utan bland andra avstängde anfallsstjärnan Marcus Berg vann nämligen också med 1-0 efter straffmål från argentinaren Sebastian Leto.



Under söndagens (28/5) femte omgång vann Panathinaikos med 1-0 hemma mot Panionios och tränare Marinos Ouzounidis har ett extremt fint hemmafacit sedan han blev tränare för de gröna från huvudstaden tidigare under säsongen. Den finske landslagmannen Robin Lod gjorde målet. AEK slog PAOK med 1-0 som fortsätter ha svårt när dem reser ner från Thessaloniki till Athen för möte med någon av huvudstadens storklubbar. AEK:s mål prickades in av Tasos Bakasetas och det blir nu en sista omgång på onsdag (31/5) där PAOK och just AEK gör upp om förstaplatsen. Panathinaikos och Panionios gör upp om att undvika sista platsen vilket innebär att den klubben måste starta försäsongen tidigast av samtliga.



För övrigt är det bara att hoppas playoffen blir mer levande och intressant nästa säsong då även ettan efter 30 omgångar ska vara med. Hur väl de kollat igenom kalendern och möjligheten att hinna med detta rent spelschemamässigt utan att hela maj nästa säsong ska innehålla match var tredje dag är en annan femma. Som det är nu måste det hela ses över en gång till. Playoffen som den är just nu är dock bara ett stort misslyckande med extremt låga publiksiffror, trötta spelare o.s.v. Det är den klart sämsta playoffen hittills ur i stort sett alla aspekter.



* Panathinaikos straffades hårt för incidenten på Leoforos där en "supporter" kastade in en ölburk som träffade PAOK:s tränare Vladan Ivic vilket ledde fram till att matchen mellan Panathinaikos och PAOK i omgång två av playoffen avbröts. Personen har för övrigt identifierats och gripits. De grönas straff blir förlust av matchen med 0-3, tre minuspoäng i playoffen, två minuspoäng till nästa säsong, två matchers spel inför tomma läktare plus böter på 41.500 euro. Panathinaikos som känner sig motarbetade från alla håll och kanter kommer säkerligen överklaga beslutet. Ännu en gång är vi där med att behandla snarlika ärenden jämlikt.



När det gäller Olympiakos och Platanias ärendet där många i Platanias anklagar Olympiakos-spelare m.fl. för att ha slagits i halvlek ligamatchen klubbarna emellan på Karaiskakis har nu också flertalet andra Platanias-spelare gått ut och dementerat dessa uppgifter och därmed har två läger uppstått. Snart kommer också av allt att döma straffen för allt som hände i cupfinalen där PAOK och AEK var inblandande. Straff i något av dessa två ärenden kan komma idag (29/5) och i så fall uppdateras texten. Som nämnt i en tidigare artikel: Just nu är det mer fotboll i domstolarna än på gräsmattorna.



* Iraklis har haft problem med obetalda spelarskulder under nästan hela säsongen och nu har dem dömts till minus tre poäng för ett nytt ärende och kommer således att degraderas till Football League. Deras plats i Super League tar Levadiakos om Iraklis ej får rätt i sin överklagan.



* Kostas Manolas har nu öppet meddelat att han ser sig själv i Roma även kommande säsong. Detta trots inget nytt kontrakt är påskrivet och vi ska nog ta det hela med en nypa salt än så länge. Hans vara eller icke vara i den eviga staden kommer vara ett samtalsämne ända tills dess han antingen tecknat nytt kontrakt med Roma eller säljas till en annan klubb. När den italienska ligan avslutades igår (28/5) vann Roma med 3-2 mot Genoa och säkrade andraplatsen i Serie A och därmed en direktplats in i nästa säsong Champions League. Manolas spelade i vanlig ordning hela matchen som annars handlade mycket om Francesco Tottis avsked från sin karriär som aktiv spelare. I helgen vann Sokratis Papstathopoulos äntligen den tyska cupen med sitt Dortmund efter finalseger 2-1 mot Frankfurt. Detta var hans fjärde cupfinal i sin fjärde säsong för Dortmund och det blev fjärde gången gillt för Sokratis som äntligen fick lägga händerna på pokalen. Kostas Mitroglou samt Andreas Samaris säkrade i sin tur dubbeln med sitt Benfica i Portugal efter seger i cupfinalen med 2-1 mot Vitoria Guimares.



Notiser i korthet: Viktiga samtal har ogiltligförklarats i Koriopolis-skandalen och hela ärendet ser därmed ut att rinna ut i sanden. FIFA har fått uppgifter om mängder av misstänkt uppgjorda matcher i Football League som just nu är under utredning. Ännu en chockerande attack mot en domare och dennes affär har gjort av ett 30-tal maskerade män. Domaren ifråga är Kostas Karyofyllis och har dömt i Football League. Attacken är under utredning och samtidigt vet vi om att FIFA också har koll på det domarvåld som titt som tätt är en av många delar som lägger mörker över vår fotboll. Uppgifter gör dock gällande att det ska ha handlat om uppgörelse mellan två supportergrupper från storklubbar och att inte domaren i sig eller affären ska ha varit måltavlan. Idrottsminister Giorgos Vasileiadis har också meddelat att det kommer ske ändringar i domarsystemet. Olympiakos fortsätter sin jakt på ny tränare till nästa säsong och beslut om vem det blir lär till nästan 100% säkerheta att komma under denna vecka. Slutligen har regeringen och Panathinaikos tecknat ett avtal om samarbete gällande Panathinaikos nya tilltänkta arena i Goudi vilket gör att planerna fortsätter gå i rätt riktning.

0 KOMMENTARER 106 VISNINGAR 0 KOMMENTARER106 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-05-29 15:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-05-29 15:10:00

Grekland

2017-05-22 14:45:00

Grekland

2017-05-18 07:35:00

Grekland

2017-05-12 15:40:00

Grekland

2017-05-07 08:35:00

Grekland

2017-05-05 19:15:00

Grekland

2017-05-02 08:00:00

Grekland

2017-04-29 09:00:00

Grekland

2017-04-24 14:30:00

Grekland

2017-04-15 08:20:00

ANNONS:

Ett playoff som inte varit mycket att hänga i granen ur någon synpunkt lider äntligen mot sitt slut och inför den sista omgången på onsdag är det PAOK och AEK som gör upp om CL-kvalplatsen. Iraklis tvångsnedflyttas efter nya skulder mot f.d. spelare och vi har landslagsspelare som blivit cupmästare i Tyskland och Portugal.20-årige Tasos Donis gjorde i helgen två mål för sitt Nice när dem spelade 3-3 mot Lyon när franska ligan avslutades. Dimitris Siovas har under de senaste månaderna glänst i La Liga och det väntar ny tysk cupfinal för Sokratis Papastathopoulos och hans Dortmund.Det hade redan varit hett när Panathinaikos och PAOK drabbade samman i en av cupsemifinalerna nyligen och det blev stökigt och händelserikt även när dem drabbades samman i Super Leagues playoff under onsdagskvällen. Matchen avbröts efter att PAOK:s tränare Vladan Ivic träffades av en ölburk och det i början av andra halvlek med ställningen 1-0 till Panathinaikos.På söndag är det dags för playoffen att dra igång och det blir hett omgående med en repris från cupfinalen förra helgen. Just den kaosartade cupfinalen kan komma att stå PAOK och AEK dyrt som riskerar poängavdrag för incidenterna. Olympiakos firade sin sjunde raka ligatitel på Karaiskakis i söndags och Michalis Grigoriou ser ut att bli ny tränare i Panionios nästa säsong.PAOK tog hem en mycket efterlängtad titel när dem slog AEK med 2-1 i cupfinalen under lördagskvällen. Det var en cupfinal i Volos som dock föregicks av mycket tråkiga scener med extrema slagsmål mellan supportrar inne på arenan och en hel del annat.Det är dags för cupfinal på Panthessaliko Stadion i Volos under lördagskvällen mellan PAOK och AEK. Det var cirkus runt fjolårets cupfinal och har varit det tyvärr även i år, om än inte lika storslagen sådan. Det har arbetats hårt dem senaste dagarna för att stadion som inte använts på ett tag ska vara redo att anordna finalen där PAOK suktar efter en åtråvärd titel och AEK vill försöka försvara sitt cupguld från ifjol.Ligaspelet är efter helgens 30:e omgång över för majoriteten av lagen. För PAOK, Panathinaikos, AEK och Panionios väntar däremot ett intressant playoff om nästa säsongs olika europacupbiljetter. Undertecknad har i denna sammanställning valt att plocka ut sin bästa elva baserat på spelarnas insatser under ligasäsongen 2016-17.Olympiakos tilldömdes inga minuspoäng för incidenterna med AEK och Platanias utan dömdes till fyra matchers spel inför tomma läktare och till böter och detta straff baserades på händelserna mot AEK. Därmed är Olympiakos ligaguld helt bekräftat. PAOK stod för en mycket stark vändning i cupsemifinalen mot Panathinaikos men samtidigt drog domare Georgios Kizas åt sig blickarna i negativ bemärkelse och på söndag avslutas Super League med säsongens sista omgång.Olympiakos säkrade igår även matematiskt sin sjunde raka ligatitel och hela 44:e genom tiderna efter att ha kört över PAS Giannena med 5-0 hemma på Karaiskakis. Storklubben från Piraeus har dock straff att vänta för incidenter i cupen mot AEK samt ligan mot Platanias och det spekuleras om poängavdrag vilket skulle kunna leda till att PAOK står som mästare.Hemliga kameror ska ha funnits vid bland annat landslagets träningsanläggning under en period och de första cupsemifinalerna där de fyra stora är inblandade är avklarade. Samtidigt har vår landslagsmittback Sokratis Papastathopoulos haft ett par riktigt tuffa dagar.