Manolas och Sokratis bildar ett välbehövligt starkt mittlås under lördagskvällen.

Inför Belgien - Grekland: Tuff uppgift väntar på nationaldagen

VM-kvalet är tillbaka och för landslaget väntar tuffast tänkbara uppgift på självaste nationaldagen. Det är Belgien på bortaplan som står på schemat och det krävs en riktigt fin insats från Skibbes mannar om vi ska få med ett positivt resultat från detta toppmöte.

2017-03-24 18:20:00

2017-03-24 18:20:00

Det har passerat flertalet månader sedan landslaget senast var i farten men nu är dags igen och det på självaste grekiska nationaldagen. För stunden parkerar vi oss in på en andra plats i VM-kvalgruppen på sju inspelade poäng efter tre matcher och Belgien som står för motståndet under lördagskvällen (25/3) är också obesegrade och toppar gruppen på sina 12 poäng. Det är inte svårt att förstå att det är en mycket tuff match som väntar och att laget måste stå för en mycket stark insats om vi ska få med något positivt resultat från Bryssel.Förbundskapten Skibbe har plockat ut en trupp på 24 spelare [] som han arbetat med under veckan inför matchen och tysken har och lägger fortfarande stor vikt vid truppens sammanhållning som återigen sedan en tid tillbaka under hans styre är god. Han har en kärna av spelare han lutar sig mot men är samtidigt skapligt öppen för att ge yngre förmågor eller formstarka spelare en möjlighet att bli kallade. Ett initiativ från Skibbes sida som bekräftar just hans prioritering av truppsammanhållningen är att han bjudit in trion Karnezis, K.Papadopoulos och Karelis att närvara vid matchen och stötta från läktarhåll eftersom dessa ordniarie spelare missar mötet på grund av skada (Karnezis, Karelis) och avstängning (K.Papadopoulos).Det kanske största samtalsämnet kring landslaget har dock varit Panathinaikos 28-årige lagkapten Zeca som kan komma att göra debut för landslaget mot Belgien. Numera är han inte bara portugis utan även grek eftersom hans medborgarskap är på plats. Den löpstarke mittfältaren kom till Athen och Panathiniakos år 2011 och blev med tiden en ikon för klubben. Han själv har tagit klubben samt Grekland i stort till sitt hjärta och har nu alltså också blivit en grekisk landlagsman. Vissa har diskuterat hans vara eller icke vara i landslaget med olika anledningar i åtanke men nu är han i truppen och Skibbe har ett gott öga åt honom. Se här ett klipp från förbundet när Zeca svarar på frågor om grekiska, på just såklart grekiska, [].Beträffande startelvan mot Belgien har Skibbe haft den ganska klar för sig ett tag och formationsmässigt sett kör han vidare på det inkörda 4-2-3-1 systemet. Det är en hård kamp om vem som ska bli Karnezis ersättare mellan stolparna. De som gör upp om platsen är Pangiotis Glykos som är jämn och stabil för PAOK samt Stefanos Kapino som gjorde en fenomenal comeback efter sin skada för Olympiakos i derbyt mot Panathinaikos i helgen. Backlinjen är som sig brukar en stark sådan. Den är från höger till vänster följande: Torosidis, Manolas, Papastathopoulos och Tzavellas.Andreas Samaris är garanterat en av de två defensiva fältarna medan Zeca eller Giannis Maniatis lär knipa den andra platsen. På kanterna lutar det åt Petros Mantalos som ofta visar vägen för sitt AEK och spelat till sig en ordinarie plats i landslaget samt Kostas Stafylidis till vänster. Vill Skibbe sedan ha ett mer offensivt alternativ finns t.ex. Giannis Gianniotas att tillgå som visat framfötterna för APOEL i Europa League. Offensiv innermittfältare är givetvis Kostas Fortounis som är mycket viktig för offensiven och lika given längst fram är Benficas målmaskin, Kostas Mitroglou.Motståndet Belgien har en helt enastående generation spelare och är i teorin ett av världens allra starkaste landslag. Tittar vi till FIFA-rankingen placerar dem sig in på en fin femte placering. De har av förklarliga skäl levt med höga förväntningar på sig i de senaste två stora mästerskapen (VM 2014 & EM 2016) och bägge gånger åkte dem ut i kvartsfinal. Många förväntar sig dock och hoppas att denna belgiska generation ska sätta ännu djupare spår i ett stort internationellt mästerskap. Vi har mött Beligen sju gånger genom historien och har tre vinster, två oavgjorda och två förluster mot dem. Senaste gången vi ställdes mot "de röda djävlarna" var 2012 i en vänskapslandskamp på Kreta som slutade 1-1.Numera styrs det belgiska landslaget av Roberto Martinez som har Thierry Henry i en assisterande tränarroll. I mål har dem Chelseas Thibaut Courtois och i backlinjen finns toppförsvarare som samspelta Tottenham duon Jan Verthongen och Toby Alderweireld. Högerbacken Thomas Meunier från PSG missar matchen på grund av skada och likaså föga överraskande den skadeförföljde Vincent Kompany. På mittfätet kryllar det av klass och centralt finns enormt duktige Moussa Dembele och en av världens just nu absolut bästa innermittfältare, Radja Nainggolan som är klubbkamrat med Kostas Manolas i Roma.Tar vi oss till den sista tredjedelen är Belgien den nation som gjort flest mål i europas VM-kval. Det finns enormt duktiga spelare och den största stjärnan i offensiven är Eden Hazard som är skadad och missar matchen. Men det finns att välja på för Martinez. Eller vad sägs om exempelvis Romelu Lukaku, Kevin De Bryune (enligt rapporter osäker till start), Dries Mertens och Kevin Mirallas som vi känner till väl efter hans tid i Olympiakos är alla spelare som på egen hand kan avgöra en tillställning. Mirallas har för övrigt med tanke på matchen talat ut i media om sin fina tid i Olympiakos och medgett att han saknar Grekland samt att han bland annat håller och följer laget så gott han bara kan.***Kval till VM 201825/3 20:45King Baudouin Stadion, Bryssel (50.000)Felix Brych (TYS)SKAI (Grekland)Kapino;Torosidis-Manolas-Sokratis-Tzavellas;Maniatis-Samaris;Mantalos-Fortounis-Stafylidis;MitroglouVM-kvalet är tillbaka och för landslaget väntar tuffast tänkbara uppgift på självaste nationaldagen. 