Inför Bosnien & Hercegovina - Grekland: Tufft och viktigt VM-kvalmöte i Zenica

Det väntar en tuff och viktig bortamatch i VM-kvalet för landslaget som ställs mot Bosnien-Hercegovina i Zenica under fredagskvällen.





Förbundskapten Michael Skibbe tog i förra veckan ut en trupp bestående av 24 spelare som de senaste dagarna jobbat hårt i Athen inför matchen, [Länk]. Tysken måste vilket är känt sedan tidigare klara sig utan ett par viktiga spelare på grund av avstängningar och skador. Kyriakos Papadopoulos, Georgios Tzavellas, Panagiotis Tachtsidis och Andreas Samaris kan räknas bort på grund av avstängningar och Pangiotis Glykos samt Nikos Karelis på grund av skador.



Karnezis lär vara tillbaka mellan stolparna trots att Kapinos insats mot Belgien i mars var fenomenal. Kapten Torosidis kommer finnas till höger i backlinjen och centralt den givna klassduon Sokratis/Manolas. Till vänster i backlinjen spelar Stafylidis alternativt Retsos eller Lykogiannis om Stafylidis väljs att användas ett steg högre upp i banan. Det senaste är att unge Retsos troligen kommer ta vänsterbacksplatsen. 18-åringen som visat framfötterna i Olympiakos under den gångna säsongen är mittback i grunden men har också spelat ytterback vid behov och gjort det bra. På det defensiva innermittfältet i sitt 4-2-3-1 kommer Skibbe sannolikt gå för rutin i form av Maniatis och Tziolis. Vidare till det offensiva mittfältet har Mantalos och Fortounis sina platser i stort sett självskrivina medan Stafylidis allltså ser ut att få till ute till vänster. Längst fram finns ingen mindre än Kostas Mitroglou i vanlig ordning.



Förbundskapten Skibbe säger följande inför fredagens möte: - Möjligen är Bosnien lite vassare än oss i offensiven men vi har mer klass än dem defensivt. Jag är mycket nöjd över vad laget presterat än så länge och ser fram emot mötet på fredag.



Bosnien kommer laddat till mötet och ser detta som sin stora chans att bana väg till andraplatsen i gruppen genom tre poäng. Deras enormt skickliga playmaker Miralem Pjanic fick utgå skada i Champions League-finalen i lördags (3/6) men ser ut att vara redo till mötet. Ett annat stort hot är annnars föga överraskande anfallaren Edin Dzeko som har en enorm säsong bakom sig med sitt Roma där han är klubbkamrat med Kostas Manolas. Just den duellen blir för övrigt en het match i matchen. Dzeko har både vunnit skytteligan i Serie A och Europa League vilket är ett kvitto på vilken fenomenal säsong han haft. I övrigt saknar också bosnierna ett par spelare däribland avstängd Sead Kolasinac som nyligen kritade på för Arsenal. Annars kan vi komma att återfinna AEK:s Ognjen Vranjes i deras backlinje och eventuellt kan PAOK:s duktige Gojko Cimirot få speltid på mittfältet.



Bosnien & Hercegovina - Grekland

Kval till VM 2018

Matchstart: 9/6 20:45

Stadion: Bilino Polje Stadion, Zenica (15.600)

Domare: Nicola Rizzoli (ITA)

TV: SKAI (Grekland), BHT 1 (Bosnien)



Trolig Startelva (4-2-3-1): Karnezis;

Torosidis-Manolas-Sokratis-Retsos;

Maniatis-Tziolis;

Mantalos-Fortounis-Stafylidis;

2017-06-08 19:20:00

