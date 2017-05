Kan AEK försvara sin cuptitel från ifjol eller lägger PAOK händerna på den?

Inför Cupfinalen: De dubbelhövdade örnarna gör efter många om och men upp i Volos

Det är dags för cupfinal på Panthessaliko Stadion i Volos under lördagskvällen mellan PAOK och AEK. Det var cirkus runt fjolårets cupfinal och har varit det tyvärr även i år, om än inte lika storslagen cirkus. Det har arbetats hårt dem senaste dagarna för att stadion som inte använts på ett tag ska vara redo att anordna finalen där PAOK suktar efter en åtråvärd titel och AEK vill försöka försvara sitt cupguld från ifjol.

här medan AEK:s väg mot finalen går att ses genom ett tryck här.



Finalen har omgärdats av en osannolik röra

Den vackra staden Volos blev utsedd till värd för finalen som efter ett många om och men kommer att spelas på Panthessaliko Stadion. Både PAOK och AEK ville mer eller mindre att finalen skulle avgöras på en neutral plan och gärna utanför Thessaloniki och Athen. Klubbarna har fått 8.000 biljetter var och den totala publikkapaciteten ligger på 22.700 vilket inte är speciellt mycket för en match av denna dignitet mellan två stora klubbar. Arenan i Volos har inte varit i bruk på ett tag och under veckans gång har det funnits en hel del att göra vid. Det har arbetats hårt från flera håll för att Panthessaliko nu ska vara så redo som möjligt att anordna finalen. Tryck här för video samt bilder från arbetet under fredagen (5/5). Fjolårets cupfinal var det en rejäl cirkus kring innan den slutligen blev av inför tomma läktare på OAKA och denna vår har det också varit många turer om finalen. Inte riktigt i paritet med ifjol men nästan.



Biljetter släpptes nämligen med alla nödvändiga uppgifter utom en, nämligen sektions och platsnummer på grund av att det på vissa läktare arbetades med byte av stolar o.s.v. Detta skapade en oro hos regeringen som av framförallt den nyss nämnda anledningen ville att finalen skulle skjutas upp av säkerhetsskäl medan förbundet och klubbarna av förklarliga skäl ville spela.



Det blev på så vis en massa turer fram och tillbaka mellan de inblandande parterna och slutligen så sent som vid lunchtid på fredagen (5/5) kom det slutgiltliga beskedet om att finalen blir av på utsatt tid och spelas enligt planerna. Regeringen med idrottsminister Georgios Vasileiadis i spetsen kände sig pressade att mot sin vilja gå med på att finalen blir av enligt de ursprungliga planerna. Som protest sägs det att han inte kommer närvara vid matchen.



Polisen har gett grönt ljus till det hela och biljettfrågan ska lösas genom klistermärken på biljetterna samt platserna på läktarna. Allt detta år 2017 i Grekland.



Läget i PAOK

PAOK kommer till finalen med stort självförtroende och hela klubben suktar rejält efter en åtråvärd titel. Styrelsen lägger för stunden mycket vikt vid att jaga Olympiakos på ett rättsligt plan och är bland annat med i att försöka driva fram ett åtal mot mästarna när det gäller ett halvleksbråk i Olympiakos ligamatch hemma på Georgios Karaiskakis Stadion mot Platanias för en månad sedan.



Tränare Vladan Ivic och spelarna har dock givetvis fullt fokus på det som komma skall i Volos under lördagskvällen. Ivic som gör ett fint arbete med laget har alla spelare tillgängliga förutom långtidsskadade Giannis Mystakidis. Ivic har lite huvudbry över två positioner. Den första gäller vem som ska sällskapa Gojko Cimirot och Yehven Shakov på inner mittfältet. Det står mellan den mer offensive Diego Biseswar eller mer defensivt inriktade José Canas. Sen har vi trion längst fram där Aleksandar Prijovic är given central anfallare medan Amr Warda och Pedro Henrique är mest troliga på kanterna. Dock är hårt arbetande Djalma Campos med i diskussionen om en plats ute till höger.



Läget i AEK

AEK kommer till sin andra raka cupfinal och har självfallet som mål att försvara sin cuptitel från ifjol. "Enosis" har under Manolo Jimenez blivit betydligare starkare som lag än vad fallet var under José Morais ledning tidigare under säsongen och den nygamle spanske tränaren har inte gjort många besvikna.



Til finalen har Jimenez lämnat Astris Ajdarevic och Tomas Pekhart utanför truppen och har saker och ting ganska klart för sig gällande startelvan. Håll ett öga på mittbacken Dmytro Chygrynskiy som när han varit frisk presterat riktigt bra. Dessutom är det alltid värt att hålla ett öga på kapten Petros Mantalos samt spjutspetsen Sergio Araujo.



***



Klubbarnas bägge ägare/ordföranden Dimitris Melissanidis i AEK och Ivan Savvidis är goda vänner och har i ett gemensamt uttalande tidigare under teckan gått ut och bland annat sagt att dem håller ihop för att byta blad i den grekiska fotbollen. Finalen mellan de dubbelhövdade örnarna drar igång klockan 19.30 under lördagen (6/5) och domare är Georgios Kominis. Låt oss efter en trist och allt annat än optimal uppladdning med allt kaos runt finalen i alla fall hoppas och be till högre makter på att det åtminstone kan bli lite av en fotbollsfest och att inte mörka rubriker får ta överhanden. Det vankas cupfinal och efter två spännande semifinaler fick fram PAOK och AEK som cupfinalpar. PAOK tog sig förbi Panathinaikos efter en mäktig vändning hemma på Toumba i returen och AEK höll undan för Olympiakos med minsta möjliga marginal. Det var för övrigt första gången på 68 år som de fyra största grekiska fotbollsklubbarna gjorde upp i semifinalerna av cupspelet. 2017-05-05 19:15:00

