Året avslutades på sämsta tänkbara sätt för Karelis.

Karelis knäskadad och borta från spel i åtta månader

Året slutar på eländigaste tänkbara sätt för Genk:s och landslagets anfallare Nikos Karelis. Efter att ha sprutat in mål för sitt belgiska klubblag under hösten var knäskadan framme i matchen mot Gent och det tyvärr en allvarlig sådan som kommer hålla honom borta från spel till och med nästa säsong.





Igår (28/12) kom också rapporten som alla befarade. Det handlade om en allvarlig knäskada i form av brustet ligament i vänster knä och han väntas nu vara borta i c.a. åtta månader från fotbollen. Extremt tungt för han själv, Genk och såklart landslaget med tanke på hans jättefina utveckling och han får nu sammanfatta säsongen i förtid med 18 mål på 32 matcher för sitt Genk. Skadan kommer alltså när han prickat storformen och bland annat dragit åt sig intresse från bland annat Premier League-klubbar.



Att komma tillbaka från allvarliga knäskador är allt annat än en enkel uppgift och det är bara att hoppas Karelis är stark och får en bra rehabilitering. Vissa spelare blir aldrig fullständigt samma spelare efter allvarliga knäskador men låt oss innerligt hoppas att Karelis inte går in under den kateogrin av spelare utan att han kommer tillbaka minst lika stark, snabb och skicklig som innan skadan.

0 KOMMENTARER 72 VISNINGAR 0 KOMMENTARER72 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2016-12-29 10:10:00

