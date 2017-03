Landslaget måste klara sig utan Karnezis mot Belgien.

Karnezis skadad och missar mötet med Belgien

Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.





Olympiakos Stefanos Kapino har varit skadad ett tag men är på god väg tillbaka. Han lär dock inte vara den målvakt som är mest aktuell med tanke på just hans frånvaro den senaste tiden. Favorit till platsen mellan stolparna får istället PAOK:s Panagiotis Glykos bli som länge bildat målvaktstrio i landslaget med just Karnezis samt Kapino. Glykos har fyllt in i bland annat VM 2014 mot Elfenbenskusten och gjort det bra och kan förhoppningsvis göra det ännu en gång om det är han som får chansen. Landslaget har drabbats av ett tungt avbräck inför den kommande VM-kvalmatchen mot Belgien på bortaplan om lite drygt två veckor. Det är förstamålvakten Orestis Karnezis som i helgen drabbades av en fingerskada när hans Udinese vann borta mot Pescara med 1-3 i Serie A. Det är mer specifikt höger lillfinger som sätter stopp för 31-åringen som är en av Serie A:s absolut bästa målvakter och förbundskapten Michael Skibbbe tvingas nu till att klura på vem som ska försöka axla Karnezis mantel i den tuffa bortamatchen mot Belgien.Olympiakos Stefanos Kapino har varit skadad ett tag men är på god väg tillbaka. Han lär dock inte vara den målvakt som är mest aktuell med tanke på just hans frånvaro den senaste tiden. Favorit till platsen mellan stolparna får istället PAOK:s Panagiotis Glykos bli som länge bildat målvaktstrio i landslaget med just Karnezis samt Kapino. Glykos har fyllt in i bland annat VM 2014 mot Elfenbenskusten och gjort det bra och kan förhoppningsvis göra det ännu en gång om det är han som får chansen.

2017-03-13 20:40:00

