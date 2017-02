Säsongen fick ett snöpligt slut för Kolovos som hade ögonen på sig från Skibbe.

Kolovos korsbandsskadad i Belgien efter duell med Galitsios

Tyvärr pekar allt på att vi fått en ny korsbandsskada i Belgien. Efter att landslagsanfallaren Nikos Karelis gick sönder för sitt Genk för drygt två månader sedan har landslagsaktuelle Dimitris Kolovos av allt att döma drabbats av samma öde.





En annan grekisk spelare i Beligen som växt mer och mer ju längre säsongen lidit är den ett år yngre Dimitris Kolovos. 23-åringen är utlånad från Olympiakos till Mechelen och har under dem senaste veckorna dragit till sig allt fler blickar från förbundskapten Michael Skibbe. Under gårdagskvällen (18/2) spelade Mechelen mot Lokeren där vi hade en grekisk match i matchen. Kolovos ute till vänster i hemmalagets offensiv och Georgios Galitsios till höger i Lokerens backlinje. Sotiris Ninis satt på bänken för Mechelen.



I slutet på december månad var olyckan framme för vår landslagsanfallare Nikos Karelis. Han drog korsbandet i en match med sitt Genk och är just nu mitt uppe i sin rehabiliteringsprocess. Karelis hade en fantastisk höst med bland annat en hel del mål för sin belgiska klubb och hade ögonen på sig från Premier League klubbar.

En annan grekisk spelare i Beligen som växt mer och mer ju längre säsongen lidit är den ett år yngre Dimitris Kolovos. 23-åringen är utlånad från Olympiakos till Mechelen och har under dem senaste veckorna dragit till sig allt fler blickar från förbundskapten Michael Skibbe. Under gårdagskvällen (18/2) spelade Mechelen mot Lokeren där vi hade en grekisk match i matchen. Kolovos ute till vänster i hemmalagets offensiv och Georgios Galitsios till höger i Lokerens backlinje. Sotiris Ninis satt på bänken för Mechelen.

Kolovos gjorde 2-0 i matchminut 25 men bara några minuter efteråt skulle kan gå samma öde till mötes som Karelis. Efter en duell med Galitsios (!) som såklart inte hade någon avsikt att skada drog av allt att döma Kolovos korsbandet i högra knäet. Diagnosen väntas komma under morgondagen (20/2). Extremt synd för hans del och det är bara att hoppas han kommer tillbaka snabbt och ännu starkare. Matchen slutade 3-0 och Kolovos stannar därmed på 5 mål och 3 assist för Mechelen som är på femte plats i den belgiska ligan.

2017-02-19 11:25:00

Tyvärr pekar allt på att vi fått en ny korsbandsskada i Belgien. Efter att landslagsanfallaren Nikos Karelis gick sönder för sitt Genk för drygt två månader sedan har landslagsaktuelle Dimitris Kolovos av allt att döma drabbats av samma öde.