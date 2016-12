Santos ledde Portugal till EM-guld i somras.

"Mitt hjärta säger att jag någon gång kommer återvända till Grekland"

Den f.d. framgångsrika förbundskaptenen Fernando Santos har haft ett makalöst år där han vann EM i Frankrike med sitt Portugal. Nyligen prisades han i Athen av den grekiska sportjournalistkåren och är även nominerad till årets tränare av FIFA. Santos själv uttrycker så fort tillfället ges sin kärlek till Grekland och är inne på att han någon gång kommer att återvända.





Efter att han gått skilda vägar med landslaget flyttade han till hemlandet Portugal och blev portugisisk förbundskapten. I somras ledde 62-åringen sitt Portugal hela vägen i EM-slutspelet och fick lyfta EM-pokalen vilket givetvis var hans största bedrift hittills i tränarkarriären. Enormt kul för den profilstarke, kloke, karismatiske och skicklige tränaren.



Tidigare denna månad prisades han i Athen av den grekiska sportjournalistkåren som år 2016:s största internationella sportpersonlighet och höll sitt tacktal på grekiska, [Länk]. Priset delades ut av Nikos Lyberopoulos och Kostas Katsouranis.



Han har också blivit utsedd till årets landslagstränare av IFFHS (Internationella federationen av fotbollens historia och statistik) och fler individuella priser kan eventuellt vara att vänta. Santos är nämligen nominerad till priset som årets tränare av FIFA som kommer att delas ut i Zürich den 9 januari. Han konkurrerar om utmärkelsen tillsammans med Zinedine Zidane samt Claudio Ranieri som bekant även han har ett förflutet i vårt grekiska landslag.



Fernando Santos var verksam som tränare i Grekland mellan 2001-2014 med undantag för 2003-2004 då han var i Sporting. Han hann under dessa åren med att träna AEK, Panathinaikos, PAOK samt avsluta med det grekiska landslaget mellan 2010-2014. Han vann de flestas respekt och framgångarna var som allra störst med landslaget där han byggde vidare och samtidigt förädlade Otto Rehhagels bygge. Landslaget var ett extremt svårslaget lag som han tog till kvartsfinal i EM 2012 och var marginaler från att ta till en kvartsfinal också vid VM i Brasilien 2014.

ANDREAS MITSIS

2016-12-31 10:45:00

Året slutar på eländigaste tänkbara sätt för Genk:s och landslagets anfallare Nikos Karelis. Efter att ha sprutat in mål för sitt belgiska klubblag under hösten var knäskadan framme i matchen mot Gent och det tyvärr en allvarlig sådan som kommer hålla honom borta från spel till och med nästa säsong.UEFA tillfredsställer de allra högst rankade ligorna i europa och delar ut fler gruppspelsplatser i Champions League till dessa vilket sätter fler käppar i hjulen för övriga. I en värld där pengar styr det mesta är det svårt att gå emot etablissemanget utan istället gäller det att utifrån sin plats i den europeiska fotbollshierarkin göra det bästa av situationen.Nikos Karelis har en strålande höst bakom sig med sitt belgiska klubblag Genk. Hans insatser har dragit till sig blickar från Premier League och en flytt till England redan i januari kan inte uteslutas för vår 24-årige landslagsanfallare. Andra landslagsspelare som har starka månader bakom sig är bland andra Orestis Karnezis och Sokratis Papastathopoulos.Det är dags att avklara den sista omgången innan uppehållet och det är en omgång utan några derbyn. I Panathinaikos har nye tränare Marinos Ouzounidis fått en okej start och ska fortsätta sin jakt på Olympiakos med match borta mot Larissa. Omgången avslutas på måndag med det kanske på förhand mest intressanta mötet, AEK mot PAS Giannena.Europa Leagues sextondelsfinaler är lottade och Olympiakos ställs mot turneringens kanske största sensation, turkiska Osmanlispor. För PAOK:s räkning blir det bekant tyskt motstånd i form av Schalke 04 som de ställdes emot i Champions League-kvalet för ett par år sedan.Det blir två grekiska representanter i Europa Leagues slutspel eftersom PAOK gjorde vad dem skulle hemma mot Slovan Liberec och vann med 2-0. Förutom PAOK var också Olympiakos vidare redan sedan näst sista omgången men lyckades inte knipa gruppsegern vilket gör att dem tillsammans med PAOK hamnar i den oseedade potten vid lottningen som äger rum på måndag.Den 23-årige finske landslagsmannen Robin Lod blev matchvinnare när Panathinaikos besegrade PAOK med 1-0 hemma på Leoforos. På så vis blev det också en vinnande debut för Marinos Ouzounidis som gjorde sin första match som ansvarig för de gröna från huvudstaden.Omgångens mest intressante möte kommer till oss på söndag kväll när Panathinaikos och PAOK drabbar samman i Athen. För hemmalaget gör Marinos Ouzounidis debut som ansvarig och det blir en match mellan två klubbar som är i behov av poäng samt att skaffa sig positiva vibbar. Omgången får sin avslutning på måndag när nuvarande tabelltvåan PAS möter jumbon Iraklis i Thessaloniki.Den nionde omgången av Super League avslutades under måndagskvällen med en smått osannolik match på Toumba mellan PAOK och Atromtios. Trots att hemmalaget ledde med 3-1 i minut 70 stod Atromitos för en episk vändning och vann tillslut matchen med 3-4 och tog en ytterst fin och meriterande trepoängare med sig hem till Peristeri.