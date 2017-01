Manolo Jiménez är tillbaka och ska försöka få AEK på rätt spår.

Morais lämnar AEK - Jiménez återvänder

AEK har hamnat i ond cirkel med dåliga prestationer på planen och i samma veva tunga resultat vilket har resulterat i att José Morais fått lämna tränarposten som han fick i höstas. Istället återkommer en gammal bekant och tar över laget, nämligen spanjoren Manolo Jiménez. Vidare är det ny SL-omgång i helgen och det är ett intensivt matchande för lagen.





Morais hade stöd för fortsatt arbete av den tekniske direktören Daniel Majostorovic som var huvudanledningen till hans anställning men detta räckte inte för att behålla jobbet utan AEK har gått för en nygammal lösning på tränarfrågan. Spanjoren Manolo Jiménez återvänder till AEK som han tränade säsongen 2010-11 och vann cupen med.



Det var på tal att AEK skulle gå för en tillfällig lösning till sommaren och väl där hitta den permanenta lösningen men Jiménez känns på det stora hela som ett bra val. Han vet vad han kommer till och vad som förväntas med mera. Kontraktet är dock hur som helst endast fram till sommaren men med en option på en förlängning om så önskas. På söndag väntar ett lurigt möte hemma med ojämnt Asteras Tripolis och det vore skönt för Jiménez men framförallt förlösande för hela AEK att få med sig en seger från den matchen.



***



I onsdags (18/1) och igår (19/1) genomfördes ligaomgång nummer 16 och det som fastnat starkast på minnet är hur "gräsmattorna" såg ut på flera håll. Redan överlag ganska dåliga planer har fått massa kyla och snö att brottas med tidigare och sedan nu innan i veckan massvis av regn. Det bäddade inte direkt för någon kvalitativ fotboll helt enkelt. Visst borde kanske flertalet matcher ställts in men samtdigt kryllar det inte direkt av luckor i spelschemat. Publiksifforna är redan rekordlåga som dem är i och med produkten Super League som lämnar mycket att önska och detta är tyvärr inget som direkt bidrar till att vända på den trenden.



I helgen tar vi oss an omgång 17 och toppmatchen kommer redan på lördagskvällen när Olympiakos ställs mot sensationen Skoda Xanthi som fortsätter gå starkt och ligger tvåa i tabellen. Lagen möttes nyligen i Xanthi och då vann Olympiakos med 0-2. Xanthi måste på Karaiskakis klara sig utan sin skyttekung Hamza Younes som är avstängd. Han har gjort 12 mål vilket gör att han delar skytteligaledningen med Brown Ideye i Olympiakos. Om vi tar en titt på vad som hänt på transferfronten de sista dagarna i storklubben från Piraeus kan vi konstatera att Aly Cissokho har hämtats in för att konkurrera med i första hand Alberto de la Belle om vänsterbacksplatsen. Felipe Pardo har lämnat och gått på lån till Franska Nantes som också har en köpoption på honom i sommar. Tyvärr tog colombianen aldrigt riktigt fart i Olympiakos efter att ha visat fina tendenser förra hösten under sin första tid i Piraeus. Vidare kommer Omar Elabdellaoui att lånas ut till Hull i Premier League. Klubben coachas av den f.d. Olympiakos-tränaren Marco Silva som hämtar in den kvalitativa norske landslagsbacken på lån med en köpoption som enligt uppgifter ska ligga nånstans kring 6-7 miljoner euro i sommar. Omar har ända sedan slutet på förra säsongen brottats med skador och om det inte vore för det hade inte denna affären sett ut som den nu gör. Hans marknadsvärde var nämligen omkring det dubbla innan skadan i maj månad.



På söndag finner vi mötet Kerkyra - Panathinaikos där hemmalaget kommer från en mäktig 1-3 triumf i Peristeri mot Atromitos tidigare i veckan. De gröna från huvudstaden i sin tur kommer också från en vinst och vill bygga vidare med fler segrar. Marcus Berg har börjat göra mål igen och det är extremt viktigt för Panathinaikos. När det gäller övergångar har tränare Marinos Ouzounidis gått ut och uttryckt en liten frustration över att det ej anslutit spelare än förutom Dimitris Kourmpelis som kom vid årsskiftet.



Omgången avslutas på måndag när PAS Giannena ställs mot PAOK. PAS vann en viktig match hemma på åkern Zosimades mot Panionios och parkerar in på en femte plats i tabellen. PAOK kommer från en skön 3-0 seger mot Levadiakos hemma på Toumba och har troligen börjat sitt lyft i tabellen. Centertanken Aleksandar Prijovic har köpts in för c.a. två miljoner euro från Legia Warzawa och är en spelare med egenskaper som PAOK saknat. Han presenterade sig på allvar för många i hösten Champions League-spel och kan förhoppningsvis bidra med en hel del till PAOK. Förutom Prijovic är det också klart med den 23-årige egyptiske landslagsmannen Amr Warda som är en härlig offensiv mittfältare som ansluter från Panetolikos. Det är bara att hoppas Warda kan få en fin utvecklingskurva i Thessaloniki och kanske kunna gå i spelare som Robert Mak, Lucas Perez och Garry Rodrigues fotspår. Dessutom ska PAOK vara nära att knyta åt sig brassen Paulo Henrique från Rennes. 2017-01-20 15:00:00

