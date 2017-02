Milivojevic lämnar Olympiakos för nya utmaningar i Premier League.

Officiellt: Luka Milivojevic flyttar till Crystal Palace

Olympiakos lagkapten och serbiske landslagsman Luka Milivojevic flyttar till Premier League och Crystal Palace. Londonklubben betalar enligt uppgifter Olympiakos 14,5 miljoner euro för mittfältarens signatur och 25-åringen har kritat på ett 3,5 års kontrakt med sin nya klubb.





Milivojevic är en i grunden defensiv mittfältare som har sina främsta kvalitéer i sin fina högerfot, goda speluppfattning, enorma arbetskapacitet samt grymma duellspel. Han kan ofta spela lite på gränsen till det tillåtna och ibland över det. Den senaste tiden har han dessutom utvecklat sina box till box egenskaper och blivit en alltmer komplett och högklassig innermittfältare. Samtidigt har Milivojevic denna säsongen varit aningen mer disciplinerad på planen och växt med lagkaptensbindeln runt armen. Totalt sett under sina två och en halv säsonger i storklubben från Piraeus gjorde Milivojevic 94 matcher och 15 mål. Noterbart är att han denna säsongen på 17 ligamatcher gjort 6 ligamål. Samtliga hans mål i Olympiakos-tröjan kan ni se genom ett tryck här.



Milivojevic gjorde ett uttalande om sin flytt på Olympiakos officiella hemsida och sa följande : - Jag vill rikta ett stort tack till Olympiakos. Till ordföranden, herr Vangelis Marinakis och klubbens styrelse eftersom jag behandlades som en familjemedlem och de gav mig möjligheten att verkställa min dröm om spel i världens bästa liga, Premier League. Tack för alla fantastiska ögonblick jag upplevde i Piraeus. Ett stort tack vill jag också rikta till alla Olympiakos supportrar. Jag är en av er!



Att ersätta Milivojevic blir ingen enkel uppgift att lösa för Olympiakos tränare Paulo Bento och det ska bli intressant att se på vilket sätt Bento och ledningen hanterar tomrummet som nu uppstår efter lagkaptenen. Olympiakos lagkapten och grekiska ligans bästa spelare för stunden Luka Milivojevic säljs till ett Premier League som badar i pengar. Detta blev klart på vintertransferfönstrets sista dag igår (31/3) och det är Londonklubben Crystal Palace som enligt uppgifter betalar 14,5 miljoner euro för den 25-årige serbiske landslagsmannens tjänster. Summan sägs kunna stiga till 16 miljoner euro om vissa bonusar uppfylls. Om dessa bonusar i så fall aktiveras skulle det också medföra att övergången blir ett nytt försäljningsrekord av en grekisk klubb för en enskild spelare. Mittfältarens kontrakt med sin nya klubb sträcker sig över 3,5 år och han kommer tjäna två miljoner euro per säsong.Milivojevic är en i grunden defensiv mittfältare som har sina främsta kvalitéer i sin fina högerfot, goda speluppfattning, enorma arbetskapacitet samt grymma duellspel. Han kan ofta spela lite på gränsen till det tillåtna och ibland över det. Den senaste tiden har han dessutom utvecklat sina box till box egenskaper och blivit en alltmer komplett och högklassig innermittfältare. Samtidigt har Milivojevic denna säsongen varit aningen mer disciplinerad på planen och växt med lagkaptensbindeln runt armen. Totalt sett under sina två och en halv säsonger i storklubben från Piraeus gjorde Milivojevic 94 matcher och 15 mål. Noterbart är att han denna säsongen på 17 ligamatcher gjort 6 ligamål. Samtliga hans mål i Olympiakos-tröjan kan ni se genom ett tryckMilivojevic gjorde ett uttalande om sin flytt på Olympiakos officiella hemsida och sa följande : - Jag vill rikta ett stort tack till Olympiakos. Till ordföranden, herr Vangelis Marinakis och klubbens styrelse eftersom jag behandlades som en familjemedlem och de gav mig möjligheten att verkställa min dröm om spel i världens bästa liga, Premier League. Tack för alla fantastiska ögonblick jag upplevde i Piraeus. Ett stort tack vill jag också rikta till alla Olympiakos supportrar. Jag är en av er!Att ersätta Milivojevic blir ingen enkel uppgift att lösa för Olympiakos tränare Paulo Bento och det ska bli intressant att se på vilket sätt Bento och ledningen hanterar tomrummet som nu uppstår efter lagkaptenen.

0 KOMMENTARER 17 VISNINGAR 0 KOMMENTARER17 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-02-01 07:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-02-01 07:15:00

Grekland

2017-01-27 17:00:00

Grekland

2017-01-20 15:00:00

Grekland

2017-01-13 16:35:00

Grekland

2017-01-09 07:30:00

Grekland

2017-01-04 10:45:00

Grekland

2016-12-31 11:55:00

Grekland

2016-12-29 10:10:00

Grekland

2016-12-27 09:00:00

Grekland

2016-12-22 07:15:00

ANNONS:

Olympiakos lagkapten och serbiske landslagsman Luka Milivojevic flyttar till Premier League och Crystal Palace. Londonklubben betalar enligt uppgifter Olympiakos 14,5 miljoner euro för mittfältarens signatur och 25-åringen har kritat på ett 3,5 års kontrakt med sin nya klubb.PAOK har gjort klart med sitt fjärde nyförvärv detta transferfönster i den 26-årige brassen Pedro Henrique som köpts loss från franska Rennes. Samtidigt har AEK hämtat in den intressanta anfallaren Sergio Araujo på lån från Las Palmas och hoppas att han kan bidra med mål för de gulsvarta från huvudstaden.AEK har hamnat i en ond cirkel med dåliga prestationer på planen och i samma veva tunga resultat vilket har resulterat i att José Morais fått lämna tränarposten som han fick i höstas. Istället återkommer en gammal bekant och tar över laget, nämligen spanjoren Manolo Jiménez. Vidare är det ny SL-omgång i helgen och det är ett intensivt matchande för lagen.Det märks mer än vad det brukar att det är vinter i Grekland. Rejäl kyla och dessutom snö har vräkt ned på de flesta platser i landet vilket bland annat medfört flera inställda cupmatcher tidigare i veckan. I helgen har vi intressanta ligamöten att se fram emot under framförallt söndag. Matchen som sticker ut från mängden är den mellan Panathinaikos och AEK men även ett annat Athen-derby är intressant, nämligen det mellan Atromitos och Panionios.Formstarka tabelltvåan Skoda Xanthi föll hemma mot Olympiakos under söndagskvällen med 0-2 och storklubben från Piraeus har nu 12 poängs marginal ner till de jagande tvåorna i tabellen. Brown Ideye och Luka Milivojevic sköt Olympiakos till segern i toppmötet och serieledarna går mot en ny säsong där dem i praktiken redan under vintern kan säkra ännu en ligatitel.Det är dags att slänga en blick på hur våra grekiska storklubbar tänkt hantera januaris transferfönster som nyligen öppnat. På tapeten för PAOK:s del är en trolig försäljning av Garry Rodrigues till Galatastaray medan det i Panathinaikos väntas bli en del förändringar på spelarfronten.Den f.d. framgångsrika förbundskaptenen Fernando Santos har haft ett makalöst år där han vann EM i Frankrike med sitt Portugal. Nyligen prisades han i Athen av den grekiska sportjournalistkåren och är även nominerad till årets tränare av FIFA. Santos själv uttrycker så fort tillfället ges sin kärlek till Grekland och är inne på att han någon gång kommer att återvända.Året slutar på eländigaste tänkbara sätt för Genk:s och landslagets anfallare Nikos Karelis. Efter att ha sprutat in mål för sitt belgiska klubblag under hösten var knäskadan framme i matchen mot Gent och det tyvärr en allvarlig sådan som kommer hålla honom borta från spel till och med nästa säsong.UEFA tillfredsställer de allra högst rankade ligorna i europa och delar ut fler gruppspelsplatser i Champions League till dessa vilket sätter fler käppar i hjulen för övriga. I en värld där pengar styr det mesta är det svårt att gå emot etablissemanget utan istället gäller det att utifrån sin plats i den europeiska fotbollshierarkin göra det bästa av situationen.Nikos Karelis har en strålande höst bakom sig med sitt belgiska klubblag Genk. Hans insatser har dragit till sig blickar från Premier League och en flytt till England redan i januari kan inte uteslutas för vår 24-årige landslagsanfallare. Andra landslagsspelare som har starka månader bakom sig är bland andra Orestis Karnezis och Sokratis Papastathopoulos.