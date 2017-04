Domínguez nätade i vad som kan ha varit hans sista hemmamatch för Olympiakos.

Olympiakos mästare men inväntar besked

Olympiakos säkrade igår även matematiskt sin sjunde raka ligatitel och hela 44:e genom tiderna efter att ha kört över PAS Giannena med 5-0 hemma på Karaiskakis. Storklubben från Piraeus har dock straff att vänta för incidenter i cupen mot AEK samt ligan mot Platanias och det spekuleras om poängavdrag vilket skulle kunna leda till att PAOK står som mästare.

Målen]. Det var rena festen och kronan på verket blev att Alejandro "Chori" Domínguez gjorde sista målet på straff i vad som troligen var hans sista hemmamatch i Olympiakos-tröjan. Resultatet medförde att storklubben från Piraeus säkrade säsongens ligatitel. Det är den sjunde raka ligatiteln och den totalt sett 44:e i klubben historia.



Efteråt kommenterade ordförande/ägare Vangelis Marinakis titeln och var en mycket nöjd herre. Han meddelade att saker och ting kommer ändras till det bättre under sommaren samt att alla som motarbetar Olympiakos har att göra, [Länk]. Spelarna i sin tur firade titeln ute på planen och i omklädningsrummet, [Länk]. Mycket mer än det firandet kan det inte bli eftersom det på onsdag (26/4) väntar viktig cupsemifinalretur mot AEK på OAKA där Olympiakos har 1-2 att försöka hämta upp från första mötet.



Det finns dock ett men runt säsongens ligatitel och det är att Olympiakos kan komma att bli straffade med poängavdrag för två incidenter den senaste tiden. Den ena händelsen som de riskerar poängavdrag för är det som inträffade i efterspelet till cupförlusten mot AEK där det bland annat var en häxjakt på domartrion i Karaiskakis katakomber samt lite till uteöver det. Den andra händelsen är från ligamatchen mot Platanias (även den på Karaiskakis) där det sägs att Platanias-spelare ska ha blivit utsatta för våld.



Beslutet om straff i dessa ärenden väntas inom kort och beroende på i så fall hur många minuspoäng Olympiakos skulle straffas med om så blir fallet kan ligatiteln vara i fara trots allt och det med en omgång kvar att spela. Just nu har Olympiakos 64 poäng och tvåan som är PAOK står på 58.

2017-04-24 14:30:00

