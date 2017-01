Olympiakos har ännu en säsong tidigt dragit ifrån i toppen av tabellen.

Överlägsna Olympiakos har seglat ifrån ännu en gång

Formstarka tabelltvåan Skoda Xanthi föll hemma mot Olympiakos under söndagskvällen med 0-2 och storklubben från Piraeus har nu 12 poängs marginal ner till de jagande tvåorna i tabellen. Brown Ideye och Luka Milivojevic sköt Olympiakos till segern i toppmötet och serieledarna går mot en ny säsong där dem i praktiken redan under vintern kan säkra ännu en ligatitel.





Det var en trevlig första halvlek där Olympiakos kändes vassare i den sista tredje delen och det gav utdelning iform av 0-1 genom Brown Ideye drygt fem minuter innan pausvilan. Det var den nigerianske landslagsmannens 10:e ligamål denna säsongen vilket han leder skytteligan på. Xanthi hade en bra chans till kvittering genom sin vasse målskytt Hamza Younes men hans avslut gick strax utanför målburen.



Det blev sedan en andra halvlek som inte var lika välspelad utan snarare tvärtom. Detta mycket tack vare en incident 10 minuter in på den andra halvleken när Xanthis Christos Lisgaras stod för en fullständigt brutal tackling på Sebá som resulterade i ett solklart rött kort. Dock fick även Sebá mycket riktigt syna domare Stavros Mantalos röda kort för sin reaktion när han reser sig och boxar till Karim Soltani, [Video]. Detta satte sin prägel på resterande del av matchen som innehöll en hel del spelavbrott o.s.v. I den 89:e minuten punkterade Olympiakos matchen när den duktige kaptenen Luka Milivojevic satte en frispark och fastställde slutresultatet till 0-2, [Målen].



Olympiakos är i och med segern 12 poäng före tvåorna Panionios och Skoda Xanthi i tabellen och är ännu en säsong totalt överlägsna och i en klass för sig. Varken Panathinaikos, PAOK eller AEK har kunnat utmana vilket förhoppningar fanns om att framförallt de gröna från huvudstaden skulle kunna göra men så har inte blivit fallet. Panathinaikos spelar för övrigt idag (9/1) mot Kerkyra hemma och vid vinst är dem också på en delad andraplats med Xanthi och Panionios. Gällande PAOK och AEK är dessa två klubbar lite illa ute i tabellen. Xanthi, Panionios men även PAS Giannena samt Atromitos börjar kännas allt farligare i kampen om en topp 5 placering och på så vis en plats i playoffen (europacupspel till nästa säsong). Det gäller för PAOK och AEK att dem helst börjar rada upp några vinster och lyfter i tabellen för att en plats bland de fem främsta inte ska kännas ännu mera hotad än vad den redan är. I ett kylslaget nordöstra Grekland var det toppmötet under söndagskvällen (8/1) mellan Skoda Xanthi och Olympiakos. Hemmalaget under rumänen Razvan Lucescu har imponerat men deras fina vinsttrend bröts när serieettan kom på besök. Olympiakos gick segrande ur striden med 0-2 efter mål av Brown Ideye och Luka Milivojevic.Det var en trevlig första halvlek där Olympiakos kändes vassare i den sista tredje delen och det gav utdelning iform av 0-1 genom Brown Ideye drygt fem minuter innan pausvilan. Det var den nigerianske landslagsmannens 10:e ligamål denna säsongen vilket han leder skytteligan på. Xanthi hade en bra chans till kvittering genom sin vasse målskytt Hamza Younes men hans avslut gick strax utanför målburen.Det blev sedan en andra halvlek som inte var lika välspelad utan snarare tvärtom. Detta mycket tack vare en incident 10 minuter in på den andra halvleken när Xanthis Christos Lisgaras stod för en fullständigt brutal tackling på Sebá som resulterade i ett solklart rött kort. Dock fick även Sebá mycket riktigt syna domare Stavros Mantalos röda kort för sin reaktion när han reser sig och boxar till Karim Soltani, []. Detta satte sin prägel på resterande del av matchen som innehöll en hel del spelavbrott o.s.v. I den 89:e minuten punkterade Olympiakos matchen när den duktige kaptenen Luka Milivojevic satte en frispark och fastställde slutresultatet till 0-2, [].Olympiakos är i och med segern 12 poäng före tvåorna Panionios och Skoda Xanthi i tabellen och är ännu en säsong totalt överlägsna och i en klass för sig. Varken Panathinaikos, PAOK eller AEK har kunnat utmana vilket förhoppningar fanns om att framförallt de gröna från huvudstaden skulle kunna göra men så har inte blivit fallet. Panathinaikos spelar för övrigt idag (9/1) mot Kerkyra hemma och vid vinst är dem också på en delad andraplats med Xanthi och Panionios. Gällande PAOK och AEK är dessa två klubbar lite illa ute i tabellen. Xanthi, Panionios men även PAS Giannena samt Atromitos börjar kännas allt farligare i kampen om en topp 5 placering och på så vis en plats i playoffen (europacupspel till nästa säsong). Det gäller för PAOK och AEK att dem helst börjar rada upp några vinster och lyfter i tabellen för att en plats bland de fem främsta inte ska kännas ännu mera hotad än vad den redan är.

0 KOMMENTARER 155 VISNINGAR 0 KOMMENTARER155 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-01-09 07:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-01-09 07:30:00

Grekland

2017-01-04 10:45:00

Grekland

2016-12-31 11:55:00

Grekland

2016-12-29 10:10:00

Grekland

2016-12-27 09:00:00

Grekland

2016-12-22 07:15:00

Grekland

2016-12-17 10:50:00

Grekland

2016-12-12 14:55:00

Grekland

2016-12-09 07:20:00

Grekland

2016-12-05 10:30:00

ANNONS:

Formstarka tabelltvåan Skoda Xanthi föll hemma mot Olympiakos under söndagskvällen med 0-2 och storklubben från Piraeus har nu 12 poängs marginal ner till de jagande tvåorna i tabellen. Brown Ideye och Luka Milivojevic sköt Olympiakos till segern i toppmötet och serieledarna går mot en ny säsong där dem i praktiken redan under vintern kan säkra ännu en ligatitel.Det är dags att slänga en blick på hur våra grekiska storklubbar tänkt hantera januaris transferfönster som nyligen öppnat. På tapeten för PAOK:s del är en trolig försäljning av Garry Rodrigues till Galatastaray medan det i Panathinaikos väntas bli en del förändringar på spelarfronten.Den f.d. framgångsrika förbundskaptenen Fernando Santos har haft ett makalöst år där han vann EM i Frankrike med sitt Portugal. Nyligen prisades han i Athen av den grekiska sportjournalistkåren och är även nominerad till årets tränare av FIFA. Santos själv uttrycker så fort tillfället ges sin kärlek till Grekland och är inne på att han någon gång kommer att återvända.Året slutar på eländigaste tänkbara sätt för Genk:s och landslagets anfallare Nikos Karelis. Efter att ha sprutat in mål för sitt belgiska klubblag under hösten var knäskadan framme i matchen mot Gent och det tyvärr en allvarlig sådan som kommer hålla honom borta från spel till och med nästa säsong.UEFA tillfredsställer de allra högst rankade ligorna i europa och delar ut fler gruppspelsplatser i Champions League till dessa vilket sätter fler käppar i hjulen för övriga. I en värld där pengar styr det mesta är det svårt att gå emot etablissemanget utan istället gäller det att utifrån sin plats i den europeiska fotbollshierarkin göra det bästa av situationen.Nikos Karelis har en strålande höst bakom sig med sitt belgiska klubblag Genk. Hans insatser har dragit till sig blickar från Premier League och en flytt till England redan i januari kan inte uteslutas för vår 24-årige landslagsanfallare. Andra landslagsspelare som har starka månader bakom sig är bland andra Orestis Karnezis och Sokratis Papastathopoulos.Det är dags att avklara den sista omgången innan uppehållet och det är en omgång utan några derbyn. I Panathinaikos har nye tränare Marinos Ouzounidis fått en okej start och ska fortsätta sin jakt på Olympiakos med match borta mot Larissa. Omgången avslutas på måndag med det kanske på förhand mest intressanta mötet, AEK mot PAS Giannena.Europa Leagues sextondelsfinaler är lottade och Olympiakos ställs mot turneringens kanske största sensation, turkiska Osmanlispor. För PAOK:s räkning blir det bekant tyskt motstånd i form av Schalke 04 som de ställdes emot i Champions League-kvalet för ett par år sedan.Det blir två grekiska representanter i Europa Leagues slutspel eftersom PAOK gjorde vad dem skulle hemma mot Slovan Liberec och vann med 2-0. Förutom PAOK var också Olympiakos vidare redan sedan näst sista omgången men lyckades inte knipa gruppsegern vilket gör att dem tillsammans med PAOK hamnar i den oseedade potten vid lottningen som äger rum på måndag.Den 23-årige finske landslagsmannen Robin Lod blev matchvinnare när Panathinaikos besegrade PAOK med 1-0 hemma på Leoforos. På så vis blev det också en vinnande debut för Marinos Ouzounidis som gjorde sin första match som ansvarig för de gröna från huvudstaden.