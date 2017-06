Berg har av allt att döma gjort sin sista match med treklövern på bröstet.

Panathinaikos och Berg på rejäl kant med varandra

De gröna från huvudstaden och Marcus Berg har hamnat på rejäl kant med varandra sedan anfallsstjärnan bestämt sig för att vilja lämna och fört kontraktsdiskussioner med Al Ain utan Panathinaikos godkännande.





Berg uttryckte öppet under förra månaden att han kan tänka sig att flytta från Grekland detta trots att han på många plan trivs utmärkt. Han och Panathinaikos upplever sig motarbetade och orättvist behandlade inom den grekiska fotbollen och det lär i mer eller mindre utsträckning varit en faktor till att han vill lämna. Samtidigt erbjuds han en fantastisk lön som är lockande och upptill är Panathiniakos i behov av pengarna som dem kan komma att göra på övergången. Berg upplever också säkerligen att den tuffa ekonomiska sitsen klubben sitter i hindrar dem från att göra den satsning som svensken vill se. Han själv ska därmed ha beslutat ett det var dags att röra på sig. Dessa nyss nämnda faktorer plus några till ledde fram till att Panathinaikos stora anfallsstjärna och ikon högst sannolikt kommer Athen för ett nytt kapitel i sin karriär.



Panathinaikos har en historia av att skilja sig från spelare på ett icke smickrande sätt och nu har dem tyvärr ytterligare ett sådant fall att lägga till samlingen vilket inte är något något vidare positivt för klubben. De gröna från huvudstaden har kanske inte vårdat relationen med Berg på bästa sätt men samtidigt ska även svensken ha en känga för sitt beteende i detta pågående ärende. Panathinaikos har gjort enormt mycket för honom och fansen har visat oerhörd kärlek till honom. Att han vill lämna kunde dem flesta köpa men på detta vis är trist. Helt plötsligt kom det bilder på att han var i Mellanöstern för kontraktsdiskussion med Al Ain (som han ska ha haft kontakt med sedan några veckor tillbaka) utan att Panathinaikos accepterat något bud på honom. Att det sedan dröjde innan han ens svarade på samtal från klubben och inte gjort något uttalande om situationen är också väldigt illa.



Al Ain vill inte betala den summa Panathinaikos kräver för att släppa Berg och svensken ska vilja stämma Panathinaikos för utebliven lön och därmed bli kontraktslös. Panathinaikos besvarade detta med att klargöra att det inte finns någon ekonomisk skuld gentemot just Berg och att dem i så fall ska försöka stämma honom samt Al Ain för att de har fört diskussioner utan att Panathinaikos givit dem grönt ljus. Det hela är bara riktigt trist och sorgligt och kan komma att pågå under ett bra tag. Det gynnar ingen av parterna att avgöra saken i domstol utan det sägs göras försök att kunna mötas halvvägs och nå någon form av lösning.



Vare sig Berg säljs, blir kvar i laget men utanför det eller hur det hela slutar kommer vi med all sannolikhet inte se den store målgöraren med treklövern på bröstet igen. Han har gett Panathiniakos mycket och Panathiniakos i sin tur har gett honom mycket. Sommaren 2013 anslöt han till laget och fick vart på sin karriär som hade stannat upp. Det har blivit fyra mycket fina säsonger för den kliniske avslutarens del och totalt 93 mål på 148 matcher, varav 65 på 99 är i ligaspelet. Denna säsongen blev det totalt 30 mål [Video] vilket är den bästa noteringen för en enskild säsong någonsin i karriären. Den kärlekssaga som det verkligen varit mellan Berg och Panathinaikos får dock ett allt annat än värdigt slut.



2017-06-22 07:15:00

