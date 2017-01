PAOK nära försäljning av Rodrigues till Galatasaray - Vinter likt den ifjol för Panathinaikos

Det är dags att slänga en blick på hur våra grekiska storklubbar tänkt hantera januaris transferfönster som nyligen öppnat. På tapeten för PAOK:s del är en trolig försäljning av Garry Rodrigues till Galatastaray medan det i Panathinaikos väntas bli en del förändringar på spelarfronten.

Det har gått ett par dagar på året 2017 och Super League är tillbaka med matcher både igår och idag (4/1) samt ny omgång till helgen. Samtidigt har det nya året medfört öppet transferfönster och det är dags att kika lite närmare på vad som har hänt och vad som kan tänkas hända i våra grekiska storklubbar under årets första månad.Om vi startar med regerande mästarna och nuvarande ligaettan Olympiakos ser tränare Paulo Bento till viss skillnad mot styrelsen inte något jättebehov av att förstärka truppen. För stunden ligger istället vikten på att rensa lite i truppen och bland annat har Dimitris Siovas lånats ut till Leganes i La Liga samt att försöka införskaffa en vänsterback. Bento som med all rätt fått en del kritik för vissa saker men han har varit principfast, kört sitt race och han ska också ha cred för att han tagit fram flera unga lovande spelare från akademin och slängt in dem i hetluften med goda resultat. Det handlar om Panagiotis Retsos, Giorgos Manthatis, Thanasis Androutsos och nu ska även Dimitris Nikolaou kanske få sin chans att visa upp sig.Men ju längre in på januari vi kommer desto troligare kan det bli med förstärkning av truppen bortsett från den förmodade vänsterbacken som nämndes ovan. Om någon betydande spelare lämnar kommer högt sannolikt en ersättare in men även om inte någon viktig truppmedlem försvinner kan det bli att spelare ansluter. Den spelare som har flest klubbar efter sig är kapten Luka Milivojevic som har en lysande säsong centralt i banan. Leicester fick ett bud nekat på 10 miljoner euro för den serbiske landslagsmannen och Olympiakos sägs inte diskutera en försäljning om inte budet är omkring 15 miljoner euro och 25-åringen själv såklart är sugen på en flytt till klubben i fråga.Det finns ett behov av en tredjeanfallare bakom Brown Ideye och Oscar Cardozo. Vidare har vi det välkända problemet med opålitligheten i mittlåset. Det saknas en mittback med bland annat ledaregenskaper samt viss snabbhet och det sistnämnda märks som tydligast när Olympiakos försvarar högt och det ibland blir för dålig press från mittfältet på motståndarens bollhållare. Vill Olympiakos ha en större möjlighet att ta sig en liten bit i Europa Leagues slutspel känns det som ett måste. Noterbart är att Manuel Da Costa ska till Afrika för spel med sitt Marocko i afrikanska mästerskapen.Panathinaikos har möblerat om i en del på posterna inom klubben efter den svaga hösten och ny teknisk direktör är Nikos Lyberopoulos och sedan har Takis Fyssas blivit ny ansvarig för akademin. Ordförande Giannis Alafouzos är i lite blåsväder och osämja med lagen just nu och på det stora hela är det ett Panathinaikos som inte mår super. Vi går med andra ord mot en ny vinter med mycket händelser på transferfronten precis som fallet var ifjol. Att göra massa förändringar mitt under säsongen är sällan något positivt men det lär alltså bli fallet för de gröna igen.Tränare Marinos Ouzounidis känner ett behov av vissa förändringar och har redan köpt in Dimitris Kourmpelis från Asteras Tripolis. Ett par spelare lämnar för deltagande i afrikanska mästerskapen och inlånade Victor Ibarbo har inte ens visat upp sig i Athen efter ledigheten eftersom han är på väg till Kina. Vidare har klubben gått skilda vägar med Cristian Ledesma och det har alltså hänt och kommer hända en del till framöver.I PAOK handlar allt i stort sett för stunden på transferfronten om Garry Rodrigues. Landslagsmannen för Kap Verde har tillsammans med Leo Matos varit PAOK:s bästa spelare i höst och dragit åt sig intresse från en rad klubbar. PAOK har i flera dagar legat i förhandling med Galatasaray om en försäljning men än så länge inte kommit överens. PAOK sägs vija ha omkring fyra miljoner euro för att släppa honom och dem pengarna har den turkiska klubben inte lagt upp på bordet än. Det troliga är att en överenskommelse nås någonstans runt 3,5 miljoner euro. Meningarna går isär om detta är en bra försäljning eller inte. Vissa menar att PAOK skulle kunna få lite mer pengar för honom och behållt honom säsongen ut i och med det är svårt att ersätta en viktig spelare mitt under säsongen. Andra ser det som ett steg i rätt riktning för klubben i och med det inte var längesedan han kom på fri transfer och utvecklades i Thessaloniki och nu troligen säljs för närmare fyra miljoner euro.Innan Rodrigues som är sugen på en ny utmaning och såklart större lönekuvert i så fall lämnar vill PAOK också ha klart med en värdig ersättare och det är en allt annat än enkel uppgift att lösa. Oavsett hur det blir med Rodrigues och en eventuell ersättare till honom kan vi också vänta oss att PAOK förhoppningvis spetsar laget med minst en duktig central anfallare och eventuellt en spelare till utöver det.AEK i sin tur har redan agerat på marknaden med bland andra den nye svenske tekniske direktören Daniel Majstorovic i spetsen. Han har satt sin prägel på hur och vilka som ska värvas i samråd med tränare José Morais och först hämtades Astrit Ajdarevic in och sedan har också den bosniske landslagsförsvararen Ognjen Vranjes tillkommit. Vidare har unge Dimitris Melikiotis från Veria ansltutit och dessutom är AEK nära att signa den argentinske anfallaren Jorge Pereyra Díaz som sprutat in mål i Malaysia.