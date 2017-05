PAOK tog hem sin första titel på 14 år under tråkiga omständigheter i Volos.

PAOK tog hem cupen i skymundan av hemska scener

PAOK tog hem en mycket efterlängtad titel när dem slog AEK med 2-1 i cupfinalen under lördagskvällen. Det var en cupfinal i Volos som dock föregicks av mycket tråkiga scener med extrema slagsmål mellan supportrar inne på arenan och en hel del annat.

Länk] var det bäddat för kaos och det blev det redan tidigt under lördagseftermidagen (6/5) i Volos. Det var bråk utanför arenorna, tårgas från kravallpolisen, bråk inne på läktarna man mot man mellan PAOK och AEK supportrar samt mycket därtill. Panthessaliko Stadion liknande mer en krigszon än en arena som skulle andordna en cupfinal i fotboll. Polisen hade missat att bron på ena långsidan förenade de bägge kortsidorna vilket bäddade för galna slagsmål med alla möjliga sorters redskap (allt från knivar till järnrör) mellan klubbarnas supportrar och det var ett under att ingen miste livet (!), [Bilder], [Video]. Flertalet personer fördes blodiga till sjukhus och som tur är ska ingens liv varit eller vara i fara.



Bråken och slagsmålen avlöste varandra och polisen kunde inte hantera situationen och det var fritt fram för slagsmål. Efter en bra stund avtog slagsmålen, troligen för att de inblandade blivit trötta och mätta (!). Det var till och med supportrar som tog i hand och tackade för fighten, makalösa scener. Samtidigt som det låg blodiga supportrar på bron vid ena långsidan klev PAOK:s ägare Ivan Savvidis in på andra långsidan och blev hyllad av PAOK-supportrar o.s.v. Kontraster.



Offentligga uttalanden från förbundet, polisen eller liknande lyste i sin frånvaro och idrottsminister Georgios Vasileiadis som länge var negativ till att matchen skulle bli av sägs ha varit rasande över sccenerna. Alla inblandade parter diskuterade och vägde in att en om dem skulle skjuta upp matchen vilket borde vara ett självklart beslut skulle saken dock kunna spåra ur totalt och allt bli ännu värre. Mycket på grund av detta och att klubbarna ville spela med mera beslutades att finalen skulle bli av (!) och så blev fallet. Allt detta i Grekland, år 2017. Avsparkstiden blev framflyttad en halvtimme och med 1-1,5 timme kvar till matchen började saker och ting lugna ner sig och närmare matchstart vi kom desto mer började allt istället för en krigzon att i alla fall till viss del likna en arena där en cupfinal skulle spelas. Schizofreni.



Det ska tilläggas att det är extremt synd att denna i sammanhanget mindre klick personer får all uppmärksamhet för sin idioti när massvis av hälsosamma supportrar med flera får ta smällen. Den som ens hade en liten strimma av hopp om att inom snar framtid få se supportrar från bägge klubbar vid större derbyn i ligan kan slänga det lilla hopp som fanns i soptunnan. Klubbarna kommer också få ta smällar för det inträffade i form av eventuella poängavdrad m.m.



Matchen

Nu tar vi det sportsliga lite i korthet med. PAOK tog ledningen i matchen efter att Djamla Campos gjort ett grymt förarbete och serverat Diego Biseswar bollen och han i sin tur sköt in 1-0 till PAOK i 24:e minuten. Kort därefter svarade AEK genom ett långskott från Lazaros Christodoulopoulos som letade sig in i mål och 1-1 var ett faktum. Panagiotis Glykos mellan stolparna för PAOK får dock ta på sig målet eftersom det är en boll han ska rädda varje dag i veckan trots lite smålurig bollbana. Med 10 minuter kvar av matchen avgjorde PAOK när inhoppande Pedro Henrique nickade in 2-1 målet från en ganska klar offsideposition, [Highlights]. PAOK tog hem titeln och AEK var efteråt allt annat än glada med tanke på sättet finalen avgjordes. Efteråt menade AEK:s ägare Dimitris Melissanidis att den assisterande domaren ska ha tagit beslutet att fria med flit. Värt att notera är att finalen genomfördes utan några direkta nya tråkiga scener varken under eller efter matchen vilket var skönt.



Trots alla mörka rubriker runt finalen är det en extremt efterlängtad titel för PAOK. Under natten har tusentals firat klubbens första titel på 14 år (!) på gatorna i Thessaloniki och vid Lefkos Pyrgos, [Video]. Det kunde smakat ännu bättre om det varit under trevligare omständigheter men likväl är det en titel som visar att något är på gång i PAOK. Dem har träffat rätt i spelarval och förhoppningsvis kan styrelsen fortsätta visa tillit till tränare Vladan Ivic och bygga vidare på detta.



Ännu en kaotiskt och sorglig dag för grekisk fotboll att fylla på historieböckerna med och PAOK:s efterlängtade titel hamnar tyvärr i skymundan. Någon lärdom från detta lär heller inte dras för det har det inte gjorts vid liknande tidigare tillfällen och lär inte ske denna gång heller. Vissa skyller på den tillfälliga förbundsstyrelsen som gör lite vad dem vill för stunden andra på polisen och vissa på regeringen o.s.v. Men alla bär sitt ansvar till det hur det såg ut. Organisation, struktur och framförallt rätt mentalitet är A och O i dessa sammahang och det är något som saknas vilket är en förklaring till allt ovanstående. Just bristen på organisation blir som mest uppenbar när vi kommer till exempelvis att anordna en cupfinal. Snart kommer allt som skedde innan avspark att vara glömt och alla går vidare och liknande scener kommer återkomma någon gång i framtiden igen, tyvärr. 2017-05-07 08:35:00

