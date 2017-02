Kyriakos Papadopoulos nickade tre viktiga poäng till sitt Hamburg.

Papadopoulos matchhjälte för Hamburg och Mitroglou nätar på för Benfica

Kyriakos Papadopoulos var magnifik för sitt Hamburg när han sänkte Leverkusen som dessutom är klubben han är utlånad från. Kostas Mitroglou målar på för sitt Benfica och Ioannis Fetfatzidis nätade i Saudarabien när hans Al-Ahli vann med 1-4 i derbyt mot Al Ittihad.





Papadopoulos visade vägen för Hamburg i Bundesliga

I fredags (3/2) kväll spelade Hamburg och Kyriakos Papadopoulos en väldigt viktig match i Bundesliga mot Bayer Leverkusen. Klubben som skadeförföljde "Koulis" är utlånad från. I sin tredje ligamatch för sin nya klubb gjorde den snart 25-årige mittbacken en fenomenal insats mot klubben som äger hans rättigheter och kryddade det hela med att avgöra tillställningen och skicka tre viktiga poäng till sitt Hamburg i kampen om att undvika halka under nedflyttningsstrecket. Papadopoulos levde upp till sitt tröjnummer nio (!) och nickade fint in matchens enda mål med dryga kvarten kvar att spela på matchen.



Sokratis Papastathopoulos som är en av om inte till och med Bundesligas bästa mittback gjorde precis som Papadopoulos en riktigt bra match i helgen när Dortmund tog en skön 1-0 seger mot säsongens sensation i Tyskland, Leipzig. I Augsburg fick Kostas Stafylidis se hela deras vinstmatch med 3-2 mot Werder Bremen från bänken. I höstas tillhörde 23-åringen Bundesligas främsta vänsterbackar men sedan Manuel Baum tog över tränarrollen i klubben för 1,5 månad sedan har han av någon anledning inte fått 100% förtroende. Åtminstone inte än så länge.



Mardröm för Bologna och Karnezis håller tätt

I Italien åkte Marios Oikonomou och Vasilis Torosidis Bologna på en riktig käftsmäll när dem förlorade med hela 1-7 hemma mot Napoli. Ingenting stämde för Bologna som hade en mardrömskväll. Torosidis kan i alla fall ta med sig att han gjorde sitt första mål för Bologna när han nickade in en målvaktsretur. Orestis Karnezis som är en av ligans bästa målvkater höll nollan när hans Udinese spelade 0-0 borta mot Chievo och Panagiotis Tachtsidis spelade hela matchen när Cagliari förlorade med 2-0 mot Atalanta.



Kostas Manolas och hans Roma möter Fiorentina imorgon (7/2) kväll. Gällande Manolas är det ingen större hemlighet att han kommer flytta från Roma i sommar. Han har ryktats till nästan samtliga av världens allra bästa och största klubbar. Enligt rykten ska han dock komma allt närmare Inter som troligen kommer satsa ännu hårdare till kommande säsong för att utmana Juventus i Serie A och även komma tillbaka på allvar i europa.



Olika rapporter tyder på detta och har till och med rapporterat om att han ska vara överens om ett 5-årskontrakt värt 4,5 miljoner euro per säsong. Skulle det bli av går det ju att anse att han kanske borde gått till en annan klubb (Chelsea, Man Utd osv) men samtidigt trivs han utmärkt i Italien på alla sätt och vis samt att möjligen Inters projekt lockar. Än så länge är absolut inget bekräftat och i så fall måste Roma och Inter också komma överens om en övergångsumma som kan komma hamna 40-50 miljoner euro. Vi får se vad som händer i vår och framförallt i sommar när transferfönstret öppnar igen.



Mitroglou målar för Benfica och Fetfatzidis stod för viktigt mål i derbyt

Kostas Mitroglou och Andreas Samaris Benfica slog i helgen Nacional med 3-0. Mitroglou startade och gjorde ett av målen snyggt med sin högerfot, hans totalt 16:e på 28 matcher denna säsongen, varav 8 på 16 är i ligaspelet. Jonas är tillbaka i spel och därmed kan Mitroglou och brassen återigen bilda anfallsduo som dem så framgångsrikt gjorde ifjol när dem tillhörde europas främsta anfallspar. Andreas Samaris var nära en flytt till Premier League i det senaste transferfönstret men blev kvar i Benfica och satt på bänken hela matchen mot Nacional. Benfica toppar ligan en poäng före rivalen Porto och snart är det dags för Mitroglou/Samarias att ställas mot Sokratis och hans Dortmund i Champions Leagues åttondelsfinaler.



Tar vi oss till Saudiarabien har Ioannis Fetfatzidis varit i farten han också. Det var derby mellan hans Al-Ahli och Al Ittihad i fredags. Det blev en fin 1-4 triumf för Al-Ahli och Ioannis Fetfatzidis gjorde det viktiga 1-1 målet strax innan paus. I tabellen är Al-Ahli tvåa, endast en poäng bakom ledande Al-Hilal.



Tillbaka till europa och till Skottland där vi sedan det senaste transferfönstret har flertalet spelare. Både duktige samt underskattade Tasos Avlonitis och den erfarna mittfältaren Alexandros Tziolis gjorda sina debuter för Hearts i helgen. Det blev seger med 0-3 mot Motherwell och dessutom lyckades Tziolis finna nätet via ett skott som tog en touch på en motståndarspelare och letade sig in i nät. Dimitris Siovas som är utlånad från Olympiakos till Leganes gjorde i helgen sin debut i La Liga och det borta mot Atletico de Madrid. Tuff match och det blev förlust med 2-0. I Belgien är som bekant Nikos Karelis tyvärr långtidsskadad efter sin fantastiska höst om det är någon som skulle missat detta. 2017-02-06 10:30:00

