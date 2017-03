Bento har gjort sitt i Olympiakos.

Paulo Bento lämnar Olympiakos

Under måndagseftermiddagen stod det klart att Paulo Bento fått lämna sin roll som tränare för Olympiakos efter att ligaettan i helgen åkt på sin tredje raka ligaförlust vilket inte hänt på över 20 år. Det har i stort sett sedan i höstas bara varit en fråga om när och inte om Bento ska lämna storklubben från Piraeus och nu får han söka sig om efter nytt arbete.





Olympiakos som är inne i period med mer eller mindre idel tuffa matcher har för stunden tre raka förluster i ligan, senast i söndags kväll (5/3) på Toumba mot PAOK med 2-0. Att Olympiakos åkt på tre raka förluster i ligaspelet har inte har hänt på över 20 år. Dessutom var dem mållösa i samtliga dessa tre och det är något som i sin tur inte skett på över 30 år.



Olympiakos har en trupp som på pappret är en av de sämre på väldigt länge och lägg därtill att storklubben från Piraeus sålde sin bästa spelare Luka Milivojevic till Premier League i vintras för 13 miljoner euro och för nästan lika mycket pengar såldes bäste målgöraren Brown Ideye till Kina. Den sistnämnde ersattes delvis av Karim Ansarifard medan ingen direkt ersättare plockades in för Milivojevic som var lagets viktigaste spelare. Förutom den serbiske landslagsmannens spelmässiga kvaliteter saknas även hans ledaregenskaper och vinnarskalle. Bento har inte haft det helt enkelt med spelarmaterialet men har samtidigt fryst ut spelare som Alejandro Domínguez, Esteban Cambiasso och Marko Marin av olika anledningar vilket gör att han till en viss del satt sig själv i klistret gällande spelarrotationen.



Under Bento har laget blixtrat till i enstaka matcher med fina insatser samt resultat men överlag har det inte varit speciellt övertygande. Bento ska ha cred för att han lyft fram flera unga egna produkter från ungdomsleden, däribland Panagiotis Retsos och Thanasis Androutsos. Portugisen har också haft en del skumma uttalanden under sin tid vid rodet och läggs alltihop är det inte svår att dra slutsatsen att han inte skulle bli långvarig på posten.



2017-03-07 07:15:00

