Ansarifard skickade Olympiakos vidare i Europa League och ställs i helgen mot sin forna klubb Panionios.

SL-Kollen: Avancemang i Europa League följs upp med toppmatch i ligan för Olympiakos

Omgångens höjdpunkt kommer till oss på söndag kväll när ligaettan Olympiakos som kommer från ett avancemang i Europa League tidigare i veckan ställs mot säsongens stora överraskning Panionios på Karaiskakis Stadion. Vidare ställs ett formstarkt Panathinaikos mot Xanthi på bortaplan, AEK som kommer från derbyseger förra helgen möter Larissa och PAOK åker till Kaftanzoglio för Thessaloniki-derby mot Iraklis.





Panathinaikos i form ställs inför klurig uppgift i nordöst

Vidare ställs Kerkyra mot Panetolikos i en match mellan 10:an och 11:an i tabellen som dessutom står på samma antal inspelade poäng, 22. Lördagens huvudmatch är den som spelas i nordöstra Grekland där Skoda Xanthi tar emot Panathinaikos. Xanthi har dippat lite i prestationerna dem senaste omgångarna och är nere på en sjätte plats i tabellen för stunden. Att nu möta ett formstarkt Panathinaikos gör det inte lättare att försöka klättra uppåt igen. De gröna från huvudstaden var glödheta förra helgen och mosade Asteras med 0-5. Laget har som bekant sakta men säkert blivit bättre och bättre under Marinos Ouzounidis styre och siktar på att ha gå in i playoffen med så bra förutsättningar som bara möjligt. Berg, M'Poku, Klonaridis, Villafanez har hittat varandra fint i offensiven och det gäller för Xanthis backlinjen att vara på sina tår.



Ett AEK med vind i seglen möter ett Larissa som också kommer från tung seger

AEK inleder söndagens matcher och genom att hälsa Larissa välkomna till huvudstaden. AEK kommer från en skön derbyseger med 1-0 förra helgen hemma på OAKA efter att Astrit Ajdarevic frispark gått i mål via Manuel Da Costa. Härlig seger för de gulsvarta i ett mediokert derby rent spelmässigt. Tränare Manolo Jimenez och övriga i AEK hoppas segern kan ge ytterligare vind i segeln och att dem kan fortsätta uppåt i tabellen. Mot Larissa får spanjoren dock klara sig utan bland andra Patito Rodríguez och Rodrigo Galo. Annars i AEK är i vanlig ordning mycket fokus på arenafrågan och tyvärr men föga överraskande väntar fortfarande AEK på det definitiva bygglovet för att sätta igång med bygget i Nea Filadelfeia. Relationen mellan AEK och Nea Filadelfeias kommun fortsätter att vara precis allt annat än god därför jobbar AEK med regeringen för att via dem få alla bitar på plats och erhålla det efterlängtade bygglovet. Larissa kommer till Athen från en exremt viktig seger för deras del när dem slog Levadiakos med 2-1 i måndags (20/2). Högerbacken Vasilis Rentzas som gör en fin säsong blev stor matchvinnare med ett mål och en assist.



PAOK vill bygga vidare på något som ser spännnade ut

PAOK spelade i veckan returmötet i Europa Leagues sextondelsfinaler och det blev 1-1 [Länk] i Gelsenkirchen mot Schalke 04. Det var en fin insats som gjordes och de kan lämna turneringen med huvudet högt. 0-3 på Toumba i första matchen blev som väntat lite för jobbigt att kunna hämta upp. PAOK har haft problem hemma på ett kokande Toumba när det vankats stora europeiska matcher. Det kan vara så att trycket på läktaren fått lite motsatt effekt på hemmaspelarna som bland annat spelar med ännu mera passion än vanligt och att det lätt blir lite mer hjärta än hjärna. Samtidigt är motståndet starkare när du kommer in i slutspelsfasen av Europa League i PAOK:s fall eller om det är CL-kval i början på säsongen. PAOK har sin plats ganska klar för sig i europa eftersom dem nu flertalet gånger dem senare åren tagit till slutspelet av EL och får fundera vidare på hur de ska utveckla sig för att kunna ta ytterligare ett steg framåt i europa. Prioritet nummer ett ska vara kontinutiet både i styrelserummet och på tränarbänken samt ha tillit till en upplagd plan. PAOK känns mer på rätt håll än vad dem någonsin gjort tidigare sedan Ivan Savvidis tog över klubben 2012 och det ska bli spännande att se hur våren och sommaren artar sig för Thessalonki-klubben.



Nyförvärven från förra månaden Aleksandar Prijovic, Pedro Henrique och Amr Warda har alla imponerat omgående och visat att dem kommer spela en viktig roll i laget. PAOK har radat upp fina insatser i match på match bortsett från första mötet med Schalke och är i fint slag. Under söndagseftermiddagen är det derby borta mot Iraklis på Kaftanzoglio som väntar och det lär kunna bli en fysisk match med mycket spelavbrott. Iraklis kämpar för att ta sig över nedflyttningsstrecket och lär komma heltaggade till mötet med stadsrivalerna.



Samtidigt som ovanstående match spelas också mötet mellan Levadiakos och PAS Giannena. Levadiakos som kämpar i tabellens nedre regioner och för att undvika nedflyttning tar emot PAS Giannena. Tränare Giannis Christopoulos är extremt pressad och leverarar han inte ett positivt resultat mot sin forna klubb lär han inte vara kvar på Levadiakos bänk till nästa helg. PAS vill fortsätta vinna för att försöka haka på i kampen om en playoffplats även om det börjar se allt tuffare ut att klara av för Epriusklubben.



Avancemang i Europa League följs upp med toppmatch mot Panionios för Olympiakos del

Olympiakos åkte på en derbyförlust förra helgen när AEK vann med 1-0 på OAKA. Det var en ganska medioker insats från serieledarna som även kanske hade en och två tankar på Europa League. Det blev 0-0 i första sextondelen mot Osmanlispor på Karaisakakis efter en hyfsad insats från Olympiakos. Returen i torsdags (23/2) var ännu bättre. Storklubben från Piraeus gjorde en okej första halvlek som slutade 0-0 men i andra var det ett bra Olympiakos vilket gjortde att de stod som slutsegrare med 0-3 [Länk] och avancerade till åttondelsfinalerna av säsongens Europa League. Fina siffror och väldigt starkt med tanke på omständigheterna. Olympiakos har i teorin en av sina mest svaga trupper de senase 15 åren, de har inte imponerat nämnvärt under säsongen förutom vid ett par tillfällen och har dessutom sålt sin bästa spelare till Premier League i januari, Luka Milivojevic. Lägg därtill att deras bästa målgörare Brown Ideye strax innan returmötet i Europa League kom överens om en flytt till Kina. Den nigerianske landslagsanfallaren kunde inte tacka nej till det feta lönekuvertet och Olympiakos får omkring 11-12 miljoner euro från Tianjin Teda för att sälja spelaren.



Stor matchhjälte i Europa League-returen blev den snart 27-årige iranske landslagsanfallaren Karim Ansarifard som fick chansen på topp med tanke på avsaknaden av Ideye. Den iranske landslagsanfallaren gjorde två mål och tog verkligen chansen. Extra beröm också till Alberto Botía samt unge Thanasis Androutsos som gjorde ett jättefint inhopp. Tränare Paulo Bento ska också ha nämnas i positiva ordalag efter att ha fått lite välförtjänt kritik. Taktiskt genomförde Olympiakos matchen väl.



I åttondelen föll lotten på nytt turkiskt motstånd. Denna gången i form av de regerande turkiska mästarna Besiktas. Trots att det blir ett grekiskt-turkiskt möte finns det fina vänskapsband mellan klubbarna tack vare en god relation mellan de bägge ordföranderna, Vangelis Marinakis och Fikret Orman. Besiktas får dock gälla som favorit i detta dubbelmöte.



På söndag väntar toppmöte för Olympiakos del eftersom tabelltvåan Panionios tar sig från Nea Smyrni till Piraeus. Det är en lurig match som väntar serieledarna och det gäller att dem har full fokus på uppgiften och är redo både fysiskt och psykiskt efter en händelserik vecka. Panionios i sin tur ångar på i tabellen och det är bara att fortsättas imponeras av hur "Istorikos" levererar omgång efter omgång. Det är ett lag och en trupp i harmoni vars självförtroende är på topp. Tränare Vladan Miljoevic har ett väloljat maskineri där Korbos/Siopis är enormt jobbiga att möta centralt på mittfälet och framåt sett finner alltid någon en lösning. Ena gången är det formstarke Ben, en annan gång Shojaei eller någon annan. Det gäller dessutom att ha i åtanke att deras allra vassate offensiva spelare i tidigare nämnde Karim Ansarifard lämnade klubben för just Olympiakos i det senaste tranferfönstret. Olympiakos kommer som bekant från en bortamatch i europa och Panionios lär se en liten chans att kunna knipa ett positivt resultat på Karaiskakis även om det givetvis är en tuff uppigift som ligger framför dem.



Nygammal tränare har fått fart på Atromitos

Omgången får sitt slut på måndag när jumbon Veria ställs mot Atromitos. Goda råd börjar bli dyra för Veria som efter denna omgången har tuffa bortamatcher mot Panathinaikos och Platanias på schemat. Atromitos gick häromveckan skilda vägar med Georgios Korakis efter en rad misslyckade matcher efter omstarten. Korakakis som gjorde succé med Peristeriklubben i höstas ersattes av nygamle Ricardo Sa Pinto som fått fart på saker och ting. Fina resultat har kommit och senast förra helgen slog dem Skoda Xanthi med 2-1. Värt att notera är också att Atromitos värvat Giannis Maniatis på free transfer. En prestigevärvning. Dessutom har anfallaren Abiola Dauda som anslöt i vintras varit en injektion i offensiven.



***



Helgens spelschema ser ut enligt följande:



Lördag 25 Februari: Platanias - Asteras Tripolis 14.00, Kerkyra - Panetolikos 16.15 och Skoda Xanthi - Panathinaikos 18.30



Söndag 26 Februari: AEK - Larissa 14.00, Iraklis - PAOK 16.15, Levadiakos - PAS Giannena 16.15 och Olympiakos - Panionios 18.30



Måndag 27 Februari: Veria - Atromitos 18.30



Tabell

1 Olympiakos 21 16 3 2 43-10 51

2 Panionios 21 12 5 4 28-14 41

3 PAOK 21 13 3 5 33-13 39

4 Panathinaikos 21 10 8 3 31-12 38

5 AEK 21 8 9 4 34-18 33

6 Xanthi 21 9 6 6 23-20 33

7 Platanias 21 8 8 5 25-25 32

8 PAS Giannena 21 8 7 6 24-21 31

9 Atromitos 21 8 5 8 22-29 29

10 Panetolikos 21 6 4 11 24-31 22

11 Kerkyra 21 5 7 9 17-23 22

12 Asteras 21 5 5 11 21-34 20

13 Larissa 21 4 8 9 19-29 20

14 Levadiakos 21 3 5 13 15-37 14

15 Iraklis 21 2 8 11 16-31 14

16 Veria 21 2 7 12 11-39 13



Skytteligan

1. Brown Ideye, Olympiakos 13 mål

1. Marcus Berg, Panathinaikos 13 mål

1. Hamza Younes, Skoda Xanthi 13 mål

2017-02-25 09:00:00

