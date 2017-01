Det är ett pressat AEK som tar sig till Leoforos på söndag för möte med Panathinaikos.

SL-Kollen: De dubbelhövdade örnarna är under press och Ansarifard till Olympiakos

Det märks mer än vad det brukar att det är vinter i Grekland. Rejäl kyla och dessutom snö har vräkt ned på de flesta platser i landet vilket bland annat medfört flera inställda cupmatcher tidigare i veckan. I helgen har vi intressanta ligamöten att se fram emot under framförallt söndag. Matchen som sticker ut från mängden är den mellan Panathinaikos och AEK men även ett annat Athen-derby är intressant, nämligen det mellan Atromitos och Panionios.

här för att se hur det kunde se ut tidigare i veckan utanför Toumba i Thessaloniki.



Lördagens matcher

Omgången inleds som vanligt på lördag eftermiddag (14/1) och först ut är jumbon Iraklis mot Kerkyra. Den klassiska Thessaloniki-klubben har det som bekant tufft både på och utanför planen och har dessutom nyligen tappat löftet Lazaros Lamprou till stadsrivalen PAOK. Det är en lång väg upp över strecket för deras del. Snarlikt tabelläge är det också för nästjumbon Veria som ställs mot Levadiakos i en "sexpoängsmatch" med tanke på att Levadiakos är laget som befinner sig ovan Veria. Dessa två matcher tillsammans med Larissa - PAOK är dock de matcher som det är mest frågetecken kring med tanke på rådande väderförhållandena.



Lördagens sista match spelar framåt kvällen när Olympiakos är på Kreta för möte med Platanias i Chania. Senaste nytt på transferfronten för "Thrylos" del är att dem har signat den 26-årige iranske landslagsanfallaren Karim Ansarifard från Panionios, [Länk]. Han gjorde en fin fjolårssäsong i Nea Smyrni och har fortsatt vara duktig för dem även denna säsongen. Detta har resulterat i att många klubbar ryckt i honom och nu är han alltså klar för Olympiakos där han dock kommer få kämpa för att få speltid eftersom han gör upp med Brown Ideye och Oscar Cardozo om speltid eftersom tränare Paulo Bento allt som oftast spelar med en anfallare.



Olympiakos har som bekant seglat ifrån i toppen av tabellen. Storklubben från Piraeus har visat sig för starka ännu en gång och är långt före övriga konkurrenter utan att många gånger imponera direkt nämnvärt. Dem har gjort vad som krävs för att få med sig resultaten på det ena eller andra sättet och ingen har helt enkelt kunnat hänga med i tabelltoppen. Olympiakos är överlägsna men samtidigt är det svagt och dåligt av framförallt Panathinaikos men även till viss del PAOK samt AEK att inte kunna bjuda upp till mer kamp en säsong som denna när Olympiakos dessutom inte har sin kanske allra starkaste upplaga.



Olympiakos utmaning ligger istället i att ta sig en bit i Europa och mycket press ligger på spelarna att prestera där vilket kan slå fel ut. Mycket fokus ligger redan nu på det som komma skall i mitten på februari men vill dem ta sig en bit i EL-slutspelet finns det saker och ting som måste förbättras, framförallt defensiven på det stora hela vilket undertecknad varit inne på tidigare. Från Leali/Kapino mellan stolparna och ända fram till anfallet. Olympiakos och styrelsen är trygga med att det rullar på i ligan med tanke på bland annat konkurrenteras misslyckanden att utmana. Därmed kanske inte ägare Vangelis Marinakis riktigt ser anledningen att spendera alltför mycket pengar på att just spetsa truppen enbart för europacupspelet med tanke att det rent allmänt är tuffa ekonomiska tider. Olympiakos har utvecklats på massa plan under Marinakis ägande och bland annat har akademin tagit flera kliv framåt och pengar har förutom akademin också gått till en del andra projekt. Gemensamt för Panathinaikos, PAOK och AEK är att det sker väldigt mycket organisatioriska och strukturella ändringar för respektive lag vilket knappast ökar möjligheterna att bli slagkraftigare. Tilltro till en vettig plan, kontinuitet samt tålamod är något som eftersöks.



Söndagens matcher

Söndagen är fullspäckad och inleds på AEL FC Arena där hemmalaget Larissa tar emot ett PAOK i stort poängbehov. PAOK sladdar i ligan och är just nu åtta i tabellen och måste börja vakna till liv för att inte uppleva en större oro kring en topp fem placering vilket innebär playoffspel och europacupspel till nästa säsong. Återstår dock att se om matchen som sagt blir av eller inställd. Vidare har vi mötet Skoda Xanthi - PAS Giannena på schemat vilket är en match mellan två klubbar som går starkt. Xanthi förlorade mot Olympiakos förra helgen och i samband med det bröts en svit på fem raka segrar. PAS i sin tur tog en imponerande seger på Toumba mot PAOK med 0-1 efter bland annat en fenomenal match från målvakt Alexandros Paschalakis. Bägge lagen har förhoppningar om att knipa en topp fem placering och för att göra det gäller det att rada upp poäng.



Asteras Tripolis som tog en enormt skön samt välbehövlig vinst hemma mot AEK förra helgen ställs denna gång inför en ny uppgift hemma på Theodoros Kolokotronis Stadion. Panetolikos reser ned från Agrinio och ska försöka sätta käppar i hjulen för Asteras. Dock ankommer dem utan en av sina viktigaste spelare i Amr Warda som är på afrikanska mästerskapen med sitt Egypten. Warda sägs för övrigt närma sig en övergång till PAOK för att i så fall ersätta Garry Rodrigues. Fortsättningsvis har vi Atromitos mot Panionios på schemat. Ett minst sagt intressant huvudstadsderby och dessa klubbar är i samma läge som Xanthi och PAS. Både Atromitos och Panionios ser möjligheterna att ta sig till playoff och det lär bli en rejäl kamp i Peristeri. Den duktige argentinske mittfältaren Martin Tonso gjorde bägge målen för Atromitos i segern med 2-0 förra helgen mot Levadiakos och är en mycket skicklig spelare värd att hålla ett extra öga på. I Panionios handlar mycket för stunden om livet efter Karim Ansarifard och förhoppningsvis för "Istorikos" del kan dem ersätta honom på ett någorlunda skapligt sätt och fortsätta sin fina säsong.



Omgången binder vi samman med ännu ett huvudstadsderby och det mellan Panathinaikos och AEK. I snön på Leoforos nickade Sebastian Leto de gröna till seger mot Kerkyra i förra omgången och dem tre poängen satt minst sagt långt inne. Ordförande tillika ägare Giannis Alafouzos kommer skjuta till fem miljoner euro in i klubben för att dem ska kunna betala av skulder till både nuvarande samt f.d. spelare för att det inte ska bli några framtida licensbekymmer för klubben. Tränare Marinos Ouzounidis jobbar vidare och hoppas på fler segrar.



AEK är i ett liknande läge som det den andra dubbelhövdade örnen PAOK är i. En storklubb som halkat efter lite i tabellen och som måste klättra uppåt för att ta sig till playoffen men även i så fall skaffa sig bästa tänkbara förutsättningar inför den. Tränare José Morais som kom under hösten är under rejält tryck och har en stor utmaning framför sig i att nå ett positivt resultat mot Panathinaikos. Rykten gör gällande att oavsett utfall på matchen kommer AEK ta in en ny tränare. För AEK blir det viktigt att kaptenen och den offensive mittfältaren Petros Mantalos har en bra match om det ska bli några poäng. Samtidigt måste också defensiven klicka mycket bättre än vad fallet var i t.ex. matchen mot Asteras. Saknas gör nämligen fortsatt mittbacken Dmytro Chygrynskiy som varit borta på grund av skada ett längre tag. Han fick en fin start på säsongen i höstas och imponerande men har nu tyvärr varit borta ett tag vilket i och för sig var tämligen väntat med tanke på hans historik. Ukrainaren förväntas dock inom kort vara tillbaka i spel. Även den bosniske landslagsförsvaren Ognjen Vranjes missar mötet eftersom han är avstängd.



Nästa vecka är det dubbelomgång i ligan med spel tisdag-torsdag och ny omgång kommande helg.



***



Helgens matcher spelas enligt följande:



Lördag 14 Januari: Iraklis - Kerkyra 14.00, Veria - Levadiakos 16.15 och Platanias - Olympiakos 18.30



Söndag 15 Januari: Larissa - PAOK 14.00, Skoda Xanthi - PAS Giannena 16.15, Asteras Tripolis - Panetolikos 16.15, Atromitos - Panionios 16.15 och Panathinaikos - AEK 18.30.



Tabell

1 Olympiakos 14 12 1 1 32-6 37

2 Panionios 14 7 4 3 19-11 25

3 Xanthi 14 7 4 3 17-13 25

4 Panathinaikos 14 7 4 3 18-9 25

5 PAS Giannena 14 6 4 4 17-13 22

6 AEK 14 5 6 3 21-13 21

7 Atromitos 14 6 3 5 15-18 21

8 PAOK 14 7 2 5 19-11 20

9 Platanias 14 5 5 4 13-15 20

10 Panetolikos 14 4 4 6 17-16 16

11 Asteras 14 4 3 7 14-21 15

12 Kerkyra 14 3 4 7 9-17 13

13 Larissa 14 3 4 7 14-21 13

14 Levadiakos 14 3 3 8 12-26 12

15 Veria 13 1 5 7 6-22 8

16 Iraklis 13 1 4 8 9-20 7



Skytteliga

1. Brown Ideye, Olympiakos 10 mål

2. Hamsa Younes, Skoda Xanthi 9 mål

3. Thomas Nazlidis, Larissa 7 mål

2017-01-13 16:15:00

