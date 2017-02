Marcus Berg har tecknat nytt avtal med Panathinaikos som just nu är i en tuff period.

SL-Kollen: De gröna är aningen ur kurs och PAOK har funnit form

Ett Panathiniakos som upplever en jobbig period reser till Epirus för svårt bortamöte med PAS Giannena. PAOK som radat upp vinster på sistone vill bygga vidare på den trenden när Asteras Tripolis väntar hemma på Toumba. AEK andas ny luft under nygamle tränaren Manolo Jimenéz och Olympiakos ställs mot jumbon hemma på Karaiskakis.





Panathinaikos svenske landslagsanfallare Marcus Berg fick priset som årets bästa utländska spelare medan PAOK:s Charis Charisis ännu ett år tilldelades utmärktelsen som årets bästa unga spelare. Nog om detta, nu riktar vi istället fokus mot helgens ligaomgång som är nummer 19 i ordningen.



Ett Panathinaikos ur kurs åker till Epirus och måste ta sig i kragen

Dagens (4/2) mest intressanta möte när omgången inleds är kvällsmatchen som spelas mellan PAS Giannena och Panathinaikos. Att möta PAS på Zosmiades är av fler välbekanta skäl alltid en lurig uppgift och för de gröna från huvudstaden är det viktiga poäng på spel.



Panathinaikos inledde säsongen bra med ett Europa League-kval som höjde förväntningarna till viss del. De gröna kändes på förhand inför säsongen som kapabla till att utmana ärkerivalen Olympiaos om ligatiteln men när det kom ett par olyckliga resultat i Europa Leagues gruppspel samt en 3-0 förlust i derbyt mot Olympiakos tidigare i höstas var mycket av säsongen redan vid den tidpunkten förlorad. Stramaccionis bygge som såg intressant ut baserat på inledningen av säsongen förfallde sakta men säkert och italienaren fick lämna tränarposten efter de misslyckade resultaten. Panathinaikos hamnade ur kurs och möblerade om i hur klubben och laget styrdes o.s.v och upplever nu en tung tid.



Nye tränaren Marinos Ouzounidis jobbar efter sina principer och försöker ingjuta självförtroende i spelarna men resultaten har inte varit fullt dem önskvärda än så länge. Inte heller insatserna på planen för den delen. Lagkapten Zeca har varit minst sagt allt annat än bra sista halvåret och överlag saknas det spets på ett par positioner i laget. Deras transferfönster blev inte vad många supportrar hade hoppats på och värvningen av återvändaren Viktor Klonaridis sammanfattar i stora drag hur nuvarande status är i Panathinaikos. Något positivt från veckan som gått är i alla fall att Marcus Bergs kontraktsförlängning blivit officiellt vilket är en viktig nyhet. Det nya kontraktet sträcker sig till och med sommaren 2019. Positivt är också att unga spelare från egna leden får chansen som t.ex. Stefanos Evangelou och Tasos Chatzigiovannis.



Jimenéz ger AEK nytt liv och ett PAOK i form vill bygga vidare på sin vinsttrend

Tar vi oss vidare till söndagen (5/2) som är fullspäckad inleds den på OAKA med mötet mellan AEK och Veria. Under nygamle tränaren Manolo Jimenez ser "Enosis" bättre ut och kan gå en ljus vår till mötes. De slog tillbaka Levadiakos med hela 6-0 i cupen tidigare under veckan och nyförvärvet Sergio Araujo blev tvåmålsskytt (bägge på nick) i sin debut. Noterbart är också att de offensiva mittfältarna Ronald Vargas och Tasos Bakasetas ser ut att kunna vara tillbaka på allvar efter sina skadebekymmer vilket bidrar till fler fina valmöjligheter för den spanske tränaren i lagets offensiv.



PAOK som numera är i utmärkt slag vill fortsätta sin serie av vinster när dem hemma på Toumba tar emot Asteras Tripolis. Tidigare i veckan vann dem mot Larissa borta med 0-2 i en hängmatch i ligaspelet och det var en av flera imponerande insatser den senaste tiden. Tränare Ivic har roterat runt på spelare på ett bra sätt och spelarna på planen verkar ha klart för sig vad han vill få ut av var och en av dem. Ivic måste dock klara sig utan Djalma Campos och Dimitris Pelkas ett tag eftersom bägge dessa är skadade. 22-årige Giannis Mystakidis har imponerat och är mångsidig spelare som förhoppningvis kommer få ännu större förtroende av den serbiske tränaren. Pedro Henrique och Aleksandar Prijovic har debuterat medan Amr Warda fortfarande är på afrikanska mästerskapen där han tillsammans med sitt Egypten ska spela final i helgen. Vidare måste vi också fortsätta notera att högerbacken Leo Matos fortsätter göra mål. Brassens mål mot Larissa i veckan var hans sjätte i ligan och tillsammans med Marin Leovac bildar dem ligans bästa ytterbacksduo. Även Fernando Varela och José Angel Crespo har under säsongens gång utvecklat ett allt bättre samarbete i mittlåset.



Positiva överraskningar ställs mot varandra och Olympiakos mot jumbon hemma på Karaiskakis

Tvåan Panionios ställs mot fyran Skoda Xanthi och bägge dessa klubbar har som ni vet gått starkt under säsongen och vill knipa en playoffplats. I dagsläget ser detta troligt ut men det gäller samtidigt för klubbarna att hålla uppe poängskörden om det ska bli verklighet. Ett kryss kanske inte ligger alltför långt borta i mötet dessa båda emellan. Håll framförallt ögonen på mittback Spyros Risvanis och den offensive mittfältaren Masoud Shojaei i Panionios medan den delade skytteligaledaren Hamza Younes samt Panagiotis Triadis är värda en extra blick i bortalaget.



Olympiakos ångar som ni känner till på i toppen och ställs denna helgen mot jumbon Iraklis hemma på Karaiskakis. Kapten Luka Milivojevic såldes sista dagen på transferfönstret till Premier League för någonstans omkring 13-15 miljoner euro och den serbiske landslagsmittfältaren lämnar ett stort tomrum efter sig i laget på flera sätt. Tränare Paulo Bento har roterat runt lite i truppen i och med det varit cupspel och det måste bara nämnas att det är extremt kul att se Olympiakos unga spelare från de egna leden lyftas fram och att dem även tar för sig, nu allra senast i raden Dimitris Nikolaou.



Omgången avslutas på måndag (6/2) när Levadiakos ställs mot Platinas. Hemmalaget har målvakten i ligan med flest räddningar hittills denna säsongen i den moldaviske landslagsmålvaten Stanislav Namasco. Tränare i Levadiakos är sedan någon vecka tillbaka Giannis Christpoulos som ska jobba för att Levadiakos ska upp på ännu säkrare mark än den 14:e plats de just nu befinner sig på. Tittar vi närmare på Platanias och deras lag har dem två farliga Giorgos framåt, Manousos samt Giakoumakis. På mittfältet finns duktige Goundoulakis och i backlinjen Yaya Banana som tillhör de bättre i mittbackarna i ligan.



***



Helgens matcher spelas enligt följande:



Lördag 4 Februari: Larissa - Kerkyra 14.00, Panetolikos - Atromitos 16.15 och PAS Giannena - Panathinaikos 18.30



Söndag 5 Februari: AEK - Veria 14.00, PAOK - Asteras Tripolis 16.15, Panionios - Skoda Xanthi 16.15 och Olympiakos - Iraklis 18.30



Måndag 6 Februari: Levadiakos - Platanias 18.30



Tabell

1 Olympiakos 18 14 3 1 38-9 45

2 Panionios 18 9 5 4 24-14 32

3 PAOK 18 11 2 5 26-11 32

4 Xanthi 18 9 5 4 22-16 32

5 Panathinaikos 18 8 7 3 21-11 31

6 AEK 18 6 8 4 25-16 26

7 PAS Giannena 18 7 5 6 19-17 26

8 Platanias 18 6 7 5 18-20 25

9 Atromitos 18 6 5 7 19-26 23

10 Asteras 18 5 5 8 19-25 20

11 Panetolikos 18 5 4 9 21-25 19

12 Kerkyra 18 4 6 8 15-21 18

13 Larissa 18 3 7 8 16-25 16

14 Levadiakos 18 3 5 10 13-32 14

15 Veria 18 2 7 9 11-28 13

16 Iraklis 18 2 7 9 14-25 10



Skytteliga

1. Brown Ideye, Olympiakos 12 mål

1. Hamsa Younes, Skoda Xanthi 12 mål

2. Marcus Berg, Panathinaikos 8 mål I början på veckan delades PASP (spelarfacket) ut sina årliga priser för säsongen 2015-16 och Kostas Fortounis var kanske den spelare som stod mest i rampljuset. Den 24-årige offensiva mittfältaren är en nyckelspelare både för Olympiakos och landslaget och hade ifjol en mycket fin säsong som resulterade i att han blev utsedd till bästa grekiska spelare samt erhöll pris för sin vinst av förra säsongens skytteliga. Denna säsongen har han inte varit lika briljant utan aningen mer ojämn i sina prestationer. Det kan vara lite på det viset att han själv flög ganska högt efter förra säsongen kombinerat med att Olympiakos i stort denna säsongen inte riktigt hittat den önskvärda kontinuiteten i prestationerna. Samtidigt ligger ett stort ansvar på hans axlar eftersom offensiven ibland står och faller lite med honom i både klubb och landslag. Han har egenskaper som ingen annan grekisk spelare och är en spelare som har många ögon på sig.Panathinaikos svenske landslagsanfallare Marcus Berg fick priset som årets bästa utländska spelare medan PAOK:s Charis Charisis ännu ett år tilldelades utmärktelsen som årets bästa unga spelare. Nog om detta, nu riktar vi istället fokus mot helgens ligaomgång som är nummer 19 i ordningen.Dagens (4/2) mest intressanta möte när omgången inleds är kvällsmatchen som spelas mellan PAS Giannena och Panathinaikos. Att möta PAS på Zosmiades är av fler välbekanta skäl alltid en lurig uppgift och för de gröna från huvudstaden är det viktiga poäng på spel.Panathinaikos inledde säsongen bra med ett Europa League-kval som höjde förväntningarna till viss del. De gröna kändes på förhand inför säsongen som kapabla till att utmana ärkerivalen Olympiaos om ligatiteln men när det kom ett par olyckliga resultat i Europa Leagues gruppspel samt en 3-0 förlust i derbyt mot Olympiakos tidigare i höstas var mycket av säsongen redan vid den tidpunkten förlorad. Stramaccionis bygge som såg intressant ut baserat på inledningen av säsongen förfallde sakta men säkert och italienaren fick lämna tränarposten efter de misslyckade resultaten. Panathinaikos hamnade ur kurs och möblerade om i hur klubben och laget styrdes o.s.v och upplever nu en tung tid.Nye tränaren Marinos Ouzounidis jobbar efter sina principer och försöker ingjuta självförtroende i spelarna men resultaten har inte varit fullt dem önskvärda än så länge. Inte heller insatserna på planen för den delen. Lagkapten Zeca har varit minst sagt allt annat än bra sista halvåret och överlag saknas det spets på ett par positioner i laget. Deras transferfönster blev inte vad många supportrar hade hoppats på och värvningen av återvändaren Viktor Klonaridis sammanfattar i stora drag hur nuvarande status är i Panathinaikos. Något positivt från veckan som gått är i alla fall att Marcus Bergs kontraktsförlängning blivit officiellt vilket är en viktig nyhet. Det nya kontraktet sträcker sig till och med sommaren 2019. Positivt är också att unga spelare från egna leden får chansen som t.ex. Stefanos Evangelou och Tasos Chatzigiovannis.Tar vi oss vidare till söndagen (5/2) som är fullspäckad inleds den på OAKA med mötet mellan AEK och Veria. Under nygamle tränaren Manolo Jimenez ser "Enosis" bättre ut och kan gå en ljus vår till mötes. De slog tillbaka Levadiakos med hela 6-0 i cupen tidigare under veckan och nyförvärvet Sergio Araujo blev tvåmålsskytt (bägge på nick) i sin debut. Noterbart är också att de offensiva mittfältarna Ronald Vargas och Tasos Bakasetas ser ut att kunna vara tillbaka på allvar efter sina skadebekymmer vilket bidrar till fler fina valmöjligheter för den spanske tränaren i lagets offensiv.PAOK som numera är i utmärkt slag vill fortsätta sin serie av vinster när dem hemma på Toumba tar emot Asteras Tripolis. Tidigare i veckan vann dem mot Larissa borta med 0-2 i en hängmatch i ligaspelet och det var en av flera imponerande insatser den senaste tiden. Tränare Ivic har roterat runt på spelare på ett bra sätt och spelarna på planen verkar ha klart för sig vad han vill få ut av var och en av dem. Ivic måste dock klara sig utan Djalma Campos och Dimitris Pelkas ett tag eftersom bägge dessa är skadade. 22-årige Giannis Mystakidis har imponerat och är mångsidig spelare som förhoppningvis kommer få ännu större förtroende av den serbiske tränaren. Pedro Henrique och Aleksandar Prijovic har debuterat medan Amr Warda fortfarande är på afrikanska mästerskapen där han tillsammans med sitt Egypten ska spela final i helgen. Vidare måste vi också fortsätta notera att högerbacken Leo Matos fortsätter göra mål. Brassens mål mot Larissa i veckan var hans sjätte i ligan och tillsammans med Marin Leovac bildar dem ligans bästa ytterbacksduo. Även Fernando Varela och José Angel Crespo har under säsongens gång utvecklat ett allt bättre samarbete i mittlåset.Tvåan Panionios ställs mot fyran Skoda Xanthi och bägge dessa klubbar har som ni vet gått starkt under säsongen och vill knipa en playoffplats. I dagsläget ser detta troligt ut men det gäller samtidigt för klubbarna att hålla uppe poängskörden om det ska bli verklighet. Ett kryss kanske inte ligger alltför långt borta i mötet dessa båda emellan. Håll framförallt ögonen på mittback Spyros Risvanis och den offensive mittfältaren Masoud Shojaei i Panionios medan den delade skytteligaledaren Hamza Younes samt Panagiotis Triadis är värda en extra blick i bortalaget.Olympiakos ångar som ni känner till på i toppen och ställs denna helgen mot jumbon Iraklis hemma på Karaiskakis. Kapten Luka Milivojevic såldes sista dagen på transferfönstret till Premier League för någonstans omkring 13-15 miljoner euro och den serbiske landslagsmittfältaren lämnar ett stort tomrum efter sig i laget på flera sätt. Tränare Paulo Bento har roterat runt lite i truppen i och med det varit cupspel och det måste bara nämnas att det är extremt kul att se Olympiakos unga spelare från de egna leden lyftas fram och att dem även tar för sig, nu allra senast i raden Dimitris Nikolaou.Omgången avslutas på måndag (6/2) när Levadiakos ställs mot Platinas. Hemmalaget har målvakten i ligan med flest räddningar hittills denna säsongen i den moldaviske landslagsmålvaten Stanislav Namasco. Tränare i Levadiakos är sedan någon vecka tillbaka Giannis Christpoulos som ska jobba för att Levadiakos ska upp på ännu säkrare mark än den 14:e plats de just nu befinner sig på. Tittar vi närmare på Platanias och deras lag har dem två farliga Giorgos framåt, Manousos samt Giakoumakis. På mittfältet finns duktige Goundoulakis och i backlinjen Yaya Banana som tillhör de bättre i mittbackarna i ligan.***Larissa - Kerkyra 14.00, Panetolikos - Atromitos 16.15 och PAS Giannena - Panathinaikos 18.30AEK - Veria 14.00, PAOK - Asteras Tripolis 16.15, Panionios - Skoda Xanthi 16.15 och Olympiakos - Iraklis 18.30Levadiakos - Platanias 18.3018 14 3 1 38-9 4518 9 5 4 24-14 3218 11 2 5 26-11 3218 9 5 4 22-16 3218 8 7 3 21-11 316 AEK 18 6 8 4 25-16 267 PAS Giannena 18 7 5 6 19-17 268 Platanias 18 6 7 5 18-20 259 Atromitos 18 6 5 7 19-26 2310 Asteras 18 5 5 8 19-25 2011 Panetolikos 18 5 4 9 21-25 1912 Kerkyra 18 4 6 8 15-21 1813 Larissa 18 3 7 8 16-25 1614 Levadiakos 18 3 5 10 13-32 141518 2 7 9 11-28 131618 2 7 9 14-25 101., Olympiakos 12 mål1., Skoda Xanthi 12 mål2. Marcus Berg, Panathinaikos 8 mål

0 KOMMENTARER 39 VISNINGAR 0 KOMMENTARER39 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-02-04 08:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-02-04 08:55:00

Grekland

2017-02-01 07:15:00

Grekland

2017-01-27 17:00:00

Grekland

2017-01-20 15:00:00

Grekland

2017-01-13 16:35:00

Grekland

2017-01-09 07:30:00

Grekland

2017-01-04 10:45:00

Grekland

2016-12-31 11:55:00

Grekland

2016-12-29 10:10:00

Grekland

2016-12-27 09:00:00

ANNONS:

Ett Panathiniakos som upplever en jobbig period reser till Epirus för svårt bortamöte med PAS Giannena. PAOK som radat upp vinster på sistone vill bygga vidare på den trenden när Asteras Tripolis väntar hemma på Toumba. AEK andas ny luft under nygamle tränaren Manolo Jimenéz och Olympiakos ställs mot jumbon hemma på Karaiskakis.Olympiakos lagkapten och serbiske landslagsman Luka Milivojevic flyttar till Premier League och Crystal Palace. Londonklubben betalar enligt uppgifter Olympiakos 14,5 miljoner euro för mittfältarens signatur och 25-åringen har kritat på ett 3,5 års kontrakt med sin nya klubb.PAOK har gjort klart med sitt fjärde nyförvärv detta transferfönster i den 26-årige brassen Pedro Henrique som köpts loss från franska Rennes. Samtidigt har AEK hämtat in den intressanta anfallaren Sergio Araujo på lån från Las Palmas och hoppas att han kan bidra med mål för de gulsvarta från huvudstaden.AEK har hamnat i en ond cirkel med dåliga prestationer på planen och i samma veva tunga resultat vilket har resulterat i att José Morais fått lämna tränarposten som han fick i höstas. Istället återkommer en gammal bekant och tar över laget, nämligen spanjoren Manolo Jiménez. Vidare är det ny SL-omgång i helgen och det är ett intensivt matchande för lagen.Det märks mer än vad det brukar att det är vinter i Grekland. Rejäl kyla och dessutom snö har vräkt ned på de flesta platser i landet vilket bland annat medfört flera inställda cupmatcher tidigare i veckan. I helgen har vi intressanta ligamöten att se fram emot under framförallt söndag. Matchen som sticker ut från mängden är den mellan Panathinaikos och AEK men även ett annat Athen-derby är intressant, nämligen det mellan Atromitos och Panionios.Formstarka tabelltvåan Skoda Xanthi föll hemma mot Olympiakos under söndagskvällen med 0-2 och storklubben från Piraeus har nu 12 poängs marginal ner till de jagande tvåorna i tabellen. Brown Ideye och Luka Milivojevic sköt Olympiakos till segern i toppmötet och serieledarna går mot en ny säsong där dem i praktiken redan under vintern kan säkra ännu en ligatitel.Det är dags att slänga en blick på hur våra grekiska storklubbar tänkt hantera januaris transferfönster som nyligen öppnat. På tapeten för PAOK:s del är en trolig försäljning av Garry Rodrigues till Galatastaray medan det i Panathinaikos väntas bli en del förändringar på spelarfronten.Den f.d. framgångsrika förbundskaptenen Fernando Santos har haft ett makalöst år där han vann EM i Frankrike med sitt Portugal. Nyligen prisades han i Athen av den grekiska sportjournalistkåren och är även nominerad till årets tränare av FIFA. Santos själv uttrycker så fort tillfället ges sin kärlek till Grekland och är inne på att han någon gång kommer att återvända.Året slutar på eländigaste tänkbara sätt för Genk:s och landslagets anfallare Nikos Karelis. Efter att ha sprutat in mål för sitt belgiska klubblag under hösten var knäskadan framme i matchen mot Gent och det tyvärr en allvarlig sådan som kommer hålla honom borta från spel till och med nästa säsong.UEFA tillfredsställer de allra högst rankade ligorna i europa och delar ut fler gruppspelsplatser i Champions League till dessa vilket sätter fler käppar i hjulen för övriga. I en värld där pengar styr det mesta är det svårt att gå emot etablissemanget utan istället gäller det att utifrån sin plats i den europeiska fotbollshierarkin göra det bästa av situationen.