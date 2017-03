Får Panathinaikos anledning att fira mot sina ärkerivaler i helgen?

SL-Kollen: Intressant möte på Toumba och derbydags i Athen

Ligaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.

Helgens spelschema ser ut enligt följande:

2017-03-18

Innan vi tar oss an allt gällande kommande ligaomgång och hur läget i klubbarna är ska det nämnas att cupsemifinalerna kommer att lottas nu på tisdag (21/3) och det är som bekant de fyra stora som är i semi, det vill säga Olympiakos, Panathinaikos, AEK och PAOK. Lottningen skulle ägt rum igår (17/3) men ställdes in på grund av ett löst bombhot. En annan nyhet är också att Pausinas Papanikolaou fått lämna förbundet efter att en skandal blossat upp om att det funnits hemliga kameror i förbundskontoren. Han har under många år varit bland annat verkställande sekreterare och nummer två så att säga bakom f.d. ordförande Giorgos Gkritzikis i en styrelse som omgärdats av skandalrubriker och som varit en destrkutiv sådan. Vi börjar även gå mot slutet för den tillfälliga förbundsstyrelsens tid och närmar oss valtider.Nu går vi dock på omgång 25 av säsongens Super League och idag (18/3) är den mest intressanta matchen den som går av stapeln i Peristeri mellan Atromitos och AEK. Hemmalaget har under nygamla tränaren Sa Pinto tagit fart igen och vill försöka blanda sig i kampen om en playoffplats även om det ser ut att bli tufft för deras del. AEK i sin tur kommer från en fin 2-0 seger mot PAOK förra helgen på OAKA. Sergio Araujo stod för bägge målen och bevisade att han är spelare av klass. Kan argentinaren hålla fokus på det sportsliga måste AEK se till att göra allt i deras makt för att få behålla honom även kommande säsong eftersom han just nu är på lån säsongen ut från Las Palmas. Araujo själv stormtrivs i Athen och säger sig vilja stämma. Spelarens vilja har ofta en tendens att spela en ganska stor roll i dessa fall. Araujo och AEK är pressade att fortsätta vinna för att befästa sin topp fem placering och på så vis en plats i playoffen.Tar vi oss vidare till söndagen (19/3) är det två matcher som sticker ut och den första är den i Thessaloniki och närmare bestämt på Toumba mellan PAOK och Panionios. PAOK åkte i veckan på en tung skada på anfallssuccén Aleksandar Prijovic som skadade nyckelbenet på träning. Han beräknas bli borta i ungefär 1,5 månad men säger själv att han ska satsa på att vara tillbaka rekordsnabbt om redan fyra veckor. Nu får Stefanos Athanasiadis en gyllene chans att visa att han fortfarande kan prestera, återstår att se om han tar den eller inte. Panionios går det inte att sluta beundras över och "Istorikos" står inför en rejäl utmaning i att hämta hem ett positivt resultat från Toumba. Mäktar dem med detta och samtidigt Olympiakos tappar poäng krymper ännu en gång avståndet i den absoluta toppen. Tränare Vladan Milojevic måste dock klara sig utan avstängde mittbacken Spyros Risvanis. Värt att nämna är också att 400 Panionios-supportrar kommer vara plats för att stötta laget.Omgångens absoluta höjdpunkt kommer däremot till oss på söndagkvällen när det blir klassikermöte mellan Panathinaikos och Olympiakos. Derbyt mellan de eviga ärkerivalerna. Under veckan har det varit mycket skriverier om regeringens intention att lösa Panathinaikos stadionfråga i form av att bygga en helt ny arena i Goudi i centrala Athen, strax öster om Monastiraki. Enligt rapporter ska Alpha Bank vara med på att finansiera bygget till 60% och därefter ska det bland annat finnas utländska affärsmän som också är med på ett hörn i denna tanke. Vidare sägs det också att klubben kommer behöva ta ett lån för att täcka en del av kostnaden av bygget men ska få en god återbetalningsplan som ska sträcka sig 20 år framåt i tiden. Mer om detta lär komma under våren. Regeringen har en önskan av att lösa olika stadionfrågor både inom fotbollen men även t.ex. basketen vilket är glädjande att se.Till det sportsliga inför derbyt kan vi konstatera att Panathinaikos har ett mycket tufft spelchema framför sig och måste samla poäng för att undvika en katastrof som det skulle vara att om det blir missat playoff. Tränare Marinos Ouzounidis enda fundering som är kvar gällande startelvan är vem som ska spela bredvid Rodrigo Moledo i mittförsvaret. Om det ska bli Giorgos Koutroubis eller Rasmus Thelander.Olympiakos åkte i veckan ur Europa League i åttondelsfasen. Efter att ha slagit ut Osmanlispor i sextondelen blev det uttåg mot Besiktas. 1-1 slutade mötet i förra veckan på Karaiskakis och 4-1 slutade returen. Ska det dras lite hårt kostade målvakt Nicola Leali tre av de totalt fem målen och i returen hade Olympiakos ett bra läge vid 2-1 underläge och en man mer på planen vid starten av andra halvlek. 2-2 var inte långt borta i inledningen av den andra halvleken men sen efter 3-1 som var ett av de målen som Leali bjöd motståndet på dog förhoppningarna om avancemang. Det kändes därefter som Olympiakos utan några större ledare på planen (Cambiasso utbytt) helt enkelt gav upp hoppet. Sådan kan fotbollen ibland vara och tyvärr får italienaren klä sig i syndabocksrollen i detta dubbelmöte och var stor del av utfallet. Det är lätt att skylla på individuella misstag men i detta fall finns det befogenheter till det.Som returen artade sig ska Olympiakos vara besvikna men samtidigt på det stora hela har de ändå på sätt och vis gjort vad det går att förvänta sig av dem i europa med tanke på omständigheterna i och runt omkring laget under denna säsong. Några av dessa är att det skett flertalet tränarbyten, försäljning av bästa spelare och en stor ledare (Milivojevic) samt bästa målskytt (Ideye) mitt under säsongen och en överlag ganska begränsad spelartrupp rent kvalitetsmässigt med Olympiakos mått mätt.Olympiakos får lägga europacupspelet bakom sig för denna säsong och istället rikta blickarna mot ligan och cupspelet. Storklubben från Piraeus vill försöka slå tillbaka med en derbyseger på söndag men det är allt annat än en enkel uppgift. Gällande tabelläget är dem som bekant i topp och vill fortsätta hålla avståndet ner till jagande Panionios på andra plats. Leali är inte i bästa balans psykiskt sett efter EL-åttondelarna och väntas få lämna från sin plats mellan stolparna eftersom Stefanos Kapino är tillbaka och har tränat för fullt ett tag. Vidare kommer troligtvis Vouzas att göra ytterligare ett par förändringar gentemot startelvan tidigare i veckan i EL.Tillsist har det kommit fram att Vangelis Mantzios åkt fast för dopning. Levadiakos erfarne och skicklige anfallare har inte spelat sedan den 12 februari och fyra dagar efter det läckte nyheten ut om ett dopningfall i ligan och nu har alltså också spelarens namn avslöjats.***Veria - Kerkyra 14.00, Larissa - Panetolikos 16.15 och Atromitos - AEK 18.30PAOK - Panionios 14.00, Skoda Xanthi - Levadiakos 16.15, Asteras Tripolis - PAS Giannena 16.15 och Panathinaikos - Olympiakos 18.30Platanias - Iraklis 18.3024 17 3 4 45-13 5424 14 6 4 31-15 4824 14 4 6 36-17 4324 11 9 4 37-14 4224 10 10 4 41-19 406 Xanthi 24 11 6 7 25-21 397 Platanias 24 10 8 6 29-26 388 Atromitos 24 10 5 9 24-31 359 Giannena 24 8 9 7 26-24 3310 Kerkyra 24 7 8 9 20-24 2911 Panetolikos 24 7 6 11 26-31 2712 Asteras 24 5 6 13 23-40 2113 Larissa 24 4 9 11 20-34 2114 Levadiakos 24 4 6 14 18-41 181524 2 10 12 18-34 161624 2 7 15 11-46 131., Panathinaikos 17 mål2. Hamza Younes, Skoda Xanthi 14 mål3. Brown Ideye, Olympiakos 13 mål3. Pedro Conde, PAS Giannena 13 målLigaspelet rullar vidare med ytterligare en omgång innan ett landslagsuppehåll tar vid och denna helgen finner vi två riktigt intressanta möten på söndag. Det första äger rum i Thessaloniki där PAOK ska ta emot Panionios och det andra är på Leoforos i Athen när det är dags för ett av världens största och hetaste derbyn. Nämligen det mellan Panathinaikos och Olympiakos.Förbundskapten Michael Skibbe har tagit ut en trupp bestående av 24 spelare till det tuffa VM-kvalmötet mot Belgien på bortaplan den 25 mars. Vi finner för första gången som väntat Panathinaikos lagkapten Zeca i truppen eftersom hans grekiska medborgarskap alldeles nyligen fastställdes. Förutom Zeca är också Olympiakos unga duo Thanasis Androutsos och Giorgos Manthatis med första gången i A-landslagssammanhang.Landslagets förstamålvakt Orestis Karnezis drabbades i helgen av en fingerskada som medför att han missar stundande VM-kvalmöte med Belgien den 25 mars. Den 31-årige Udinese-målvaktens frånvaro är ett tungt avbräck och nu måste förbundskapten Michael Skibbe fundera på vem som ska få förtroendet att ersätta honom mellan stolparna.Under måndagseftermiddagen stod det klart att Paulo Bento fått lämna sin roll som tränare för Olympiakos efter att ligaettan i helgen åkt på sin tredje raka ligaförlust vilket inte hänt på över 20 år. Det har i stort sett sedan i höstas bara varit en fråga om när och inte om Bento ska lämna storklubben från Piraeus och nu får han söka sig om efter nytt arbete.Vi är mitt i omgång 23 av Super League och söndagens sista match samt omgångens sista på måndag kväll ser vi fram emot med spänning. PAOK möter Olympiakos och Panionios ställs mot AEK i möten som kan medföra att det tätnar ännu mer i toppen av tabellen.För första gången på 68 år kommer de fyra största grekiska fotbollsklubbarna att göra upp i semifinalerna av cupspelet. AEK, Olympiakos , Panathinaikos och PAOK är storklubbarna som är kvar och vilka som möter vilka får vi reda på vid lottningen som äger rum senare i månaden.Kostas Mitroglou fortsätter att ösa in mål för Benfica och har precis som för ett år sedan nekat en flytt till Kina. Sokratis Papastathopoulos noterades i helgen för sitt första ligamål för säsongen när hans Dortmund bortaslog Freiburg. Vidare imponerar Giannis Gianniotas i APOEL och Dimitris Siovas stod för en bra match i La Liga för sitt Leganes.Omgångens höjdpunkt kommer till oss på söndag kväll när ligaettan Olympiakos som kommer från ett avancemang i Europa League tidigare i veckan ställs mot säsongens stora överraskning Panionios på Karaiskakis Stadion. Vidare ställs ett formstarkt Panathinaikos mot Xanthi på bortaplan, AEK som kommer från derbyseger förra helgen möter Larissa och PAOK åker till Kaftanzoglio för Thessaloniki-derby mot Iraklis.Tyvärr pekar allt på att vi fått en ny allvarlig knäskada i Belgien. Efter att landslagsanfallaren Nikos Karelis gick sönder för sitt Genk för drygt två månader sedan har landslagsaktuelle Dimitris Kolovos av allt att döma drabbats av samma öde.Panathinaikos har haft ett par tunga månader men är sakta men säkert på väg att kännas allt starkare under Marinos Ouzounidis ledning. De gröna har börjat presterat allt bättre insatser på planen och har nu övertygat i både cupen samt senaste ligamatchen där den svenske landslagsanfallaren Marcus Berg stod för ett hattrick i 4-0 segern hemma på Leoforos mot Panetolikos.