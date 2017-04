Vladan Ivic och Pedro Henriques PAOK ställs mot Panathinaikos.

SL-Kollen: Sista omgången innan påskuppehållet

Super League går in mot slutspurten och det är endast tre omgångar kvar innan ligan kommer vara över för de flesta av lagen. Helgens omgång är den sista innan ett påskuppehåll tar vid och höjdpunkten är tveklöst det möte som väntar på Toumba mellan PAOK och Panathinaikos.

Efter att det varit veckoomgång i Super League har vi numera bara tre fulla omgångar kvar innan ligaspelet är över för de lag som inte ska medverka i playoffen. I helgen spelas samtliga matcher på söndag vid samma tidpunkt och den omgången är också den sista innan vi det blir ett litet påskuppehåll. Värt att nämna är också att idrottsminister Giorgos Vasileiadis på måndag (10/4) ska ha ett möte med samtliga fyra storklubbar (Olympiakos, Panathinaikos, PAOK och AEK) för att diskutera samtliga aktuella ämnen gällande vår fotboll.



När det gäller Iraklis minuspoäng har de fått tillbaka tre poäng efter att ha nått en överenskommelse med sin f.d. spelare Michalis Boukouvalas angående en skuld som de hade till spelaren. Dock ligger de i riskzonen för att få tre nya poäng avdragna eftersom klubben också har skulder till Panagiotis Ladas men även detta ärende ser ut att bli löst. På planen har nästjumbon tagit tunga segrar, senast i veckan mot Levadiakos med 1-0 och trots allt som den klassiska klubben varit och är med om kan ett nytt kontrakt bli verklighet vilket skulle vara en enorm bedrigt av tränare Savvas Pantelidis och hans spelartrupp. Det är just Levadiakos dem jagar som är precis ovanför strecket vilket gav veckans seger extra tyngd samt spänning inför de sista omgångarna av ligan.



För jumbon Veria är det dock mörkt. Klubben har inte lämnat in de nödvändiga dokumenten för att erhålla licens och det är alltså inte bara tabellmässigt det är jobbigt för dem. Veria själva menar på att dem skickat in dokumenten men att de sedan blivit ombedda att komplettera med vissa papper. Hur som helst tyder det mesta på att Veria blir en av de två klubbar som lämnar Super League.



Förutom bottenstriden är kampen om sista playoffplatsen (femteplatsen) också intressant ur ett tabellmässigt perspektiv. Det är framförallt AEK och Skoda Xanthi som gör upp om platsen och AEK har en på pappret behaglig match hemma på OAKA mot Kerkyra framför sig. Huvudstadsklubben kommer från en mycket viktig och fin seger borta mot Platanias i veckan med 0-2 och har därmed luft under vingarna. Xanthi ställs mot Asteras Tripolis på bortaplan. En normalt sett väldigt tuff bortamatch men Asteras har haft en mycket besvärlig säsong och har inte hittat rätt vilket öppnar för att Xanthi kanske kan ta med sig alla tre poäng från Arkadien. Dock har Asteras inte matematiskt säkrat något nytt kontrakt vilket gör att dem kommer 100% motiverade till matchen.



Olympiakos kan även i teorin göra klart med sin sjunde raka ligatitel och 44:e genom tiderna i helgen när dem möter Levadiakos på bortaplan. Omgångens mest intressanta match spelas i Thessaloniki och på Toumba där PAOK möter Panathinaikos. Bägge dessa samt Olympiakos och AEK har både en och två tankar på de stundande cupsemifinalerna där första semifinalerna spelas kommande vecka. PAOK slog Atromitos i Perisiteri med 0-2 i veckoomgången och det var extra starkt i och med att det dessutom var en aningen B-betonad uppställning. Tränare Vladan Ivic har fått Giannis Mystakidis skadad som tyvärr missar resten av säsongen och förmodligen även inledning av nästa. Panathinaikos tog likt PAOK en fin trepoängare i veckan när Panionios besegrades med 1-0 efter straffmål från skyttekungen Marcus Berg som bekant är fullständigt glödhet. Tränare Marinos Ouzounidis har dock flera avbräck att ta ställning till eftersom trion Marcus Berg, Lucas Villafanez och Dimitris Kourmpelis är avstängda. Sedan missar också Robin Lod mötet på grund av skada.



Det har även bekräftats att Atromitos snart 19-årige offensiva mittfältare/anfallare Dimitris Liminios från och med i sommar kommer att spela för PAOK. Klubbarna är överens om en övergång och den lovande U19-landslasmannen kostar närmare en miljon euro att köpa loss för PAOK.



***



Omgång 28 spelas enligt följande:



Söndag 9 April 18.00: AEK - Kerkyra, Asteras Tripolis - Skoda Xanthi, Atromitos - Larissa, Levadiakos - Olympiakos, PAOK - Panathinaikos, Panetolikos - Veria, Panionios - Platanias och PAS Giannena - Iraklis.



Tabell

1 Olympiakos 27 19 3 5 49-15 60

2 PAOK 27 17 4 6 41-17 52

3 Panathinaikos 27 14 9 4 42-16 51

4 Panionios 27 15 6 6 33-18 51

5 AEK 27 12 10 5 46-22 46

6 Xanthi 27 12 8 7 31-24 44

7 Platanias 27 11 8 8 31-30 41

8 PAS Giannena 27 8 11 8 28-29 35

9 Atromitos 27 10 5 12 25-36 35

10 Kerkyra 27 7 8 12 20-33 29

11 Panetolikos 27 7 7 13 27-36 28

12 Asteras 27 6 8 13 29-43 26

13 Larissa 27 5 9 13 22-40 24

14 Levadiakos 27 5 7 15 23-45 22

15 Iraklis 27 4 10 13 22-35 22

16 Veria 27 4 7 16 19-49 19



Skytteligan

1. Marcus Berg, Panathinaikos 21 mål

2. Hamza Younes, Skoda Xanthi 17 mål

3. Brown Ideye, Olympiakos 13 mål

3. Pedro Conde, PAS Giannena 13 mål

2017-04-08 12:15:00

