PAOK:s tränare Vladan Ivic fick uppsöka sjukhus efter blivit träffad av en ölburk.

Stökigt när matchen mellan Panathinaikos och PAOK avbröts

Det hade redan varit hett när Panathinaikos och PAOK drabbade samman i en av cupsemifinalerna nyligen och det blev stökigt och händelserikt även när dem drabbades samman i Super Leagues playoff under onsdagskvällen. Matchen avbröts efter att PAOK:s tränare Vladan Ivic träffades av en ölburk och det i början av andra halvlek med ställningen 1-0 till Panathinaikos.





Matchen mellan Panathinaikos och PAOK i sin tur blev dock tyvärr en riktigt stökig sådan. De bägge möttes i en av cupsemifinalerna och de var händeslerika sådana och i returen stod domaren Georgios Kizas i centrum. Även denna gången stod domaren i centrum, Georgios Kominis. Panathianikos svenske anfallsstjärna Marcus Berg gjorde 1-0 efter förarbete från två landsmän i form av Molins och Hult. Efter 20 minuter visades de grönas målvakt Odysseas Vlachodimos felaktigt rött kort i en situation där gult hade varit det korrekta. Den efterföljande frisparken slog Ergys Kace i stolpen. Med tanke på hur det sett ut dem senaste veckorna skapade beslutet ett enormt missnöje på Leoforos läktare och det hela var uppdukat för kaos. Därefter missar Kominis att ge PAOK:s Pedro Henrique sitt andra gula gult kort och sedan i början av andra halvlek får PAOK:s Amr Warda två snabba gula kort och blir således utvisad. PAOK tolkade detta som en kompensation till Panathinaikos för det billiga röda på Vlachodimos och det skulle inte dröja innan droppen som fick bägaren att rinna över för denna match kom.



Efter en hörna blev det gruffigt även mellan spelarna som började bråka och det var minst sagt många inblandande. I samma veva träffades PAOK:s tränare Vladan Ivic i huvudet av en ölburk som kastades in från läktarhåll. Det hela var extremt stökigt och resuluterade i att Ivic fick åka till sjukhus för närmare undersökning dock som tur är utan några allvarligare skador och spelarna samt domarteamet tog sig till katakomberna.



PAOK ville att matchen skulle avbrytas enligt regelboken medan Panathinaikos ansåg att det skulle spelas vidare eftersom dem gjorde detta när det var en liknande situation på Toumba häromveckan och då emot de gröna. Domarteamat var i mitten och slutligen efter c.a. 1,5 timmes (!) väntan kom beskedet om att matchen skulle avbrytas permanent. Tyvärr ännu en sorglig kväll att lägga till handlingarna och givetvis extremt tröttsamt. Panathinaikos har kallat till ett extrainsatt styrelsemöte idag (18/5) och ägare Giannis Alafouzos sägs vara enormt trött på det som sker i fotbollen och vi får se vad som händer framöver hos de gröna. Se händelserna från matchen genom att trycka här.



Olympiakos kan eventuellt komma att straffas för händelserna mot Platanias. PAOK och AEK väntar på straff i någon form för cupfinalincidenterna och nu kan även Panathinaikos ställa sig i kön till att bli bestraffade efter onsdagkvällen med tanke på ölburken. 1-0 var som bekant ställningen när matchen mellan Panathinaikos och PAOK avbröts och allt pekar mot att PAOK bland annat tillskrivs segern och att det väntar minuspoäng i någon form till Panathinaikos. Vi spelar i princip mer fotboll i domstolen än på gräsmattan för stunden.



En sak är säker mitt i allt detta och det är om vi nu ska gå in på lite av det rent fotbollsmässiga i alla fall att playoffen med PAOK, Panathinaikos, AEK samt Panionios är vidöppen och att det lär bli kamp om förstaplatsen som medför Champions League-kval ändå in till slutet. Omgång tre av sex i playoffen ska spelas på söndag (21/5). Den andra omgången av playoffen medförde ett överraskande resulat i eftermiddagsmatchen eftersom Panionios bortaslog AEK med 0-1 i. AEK kom från en riktigt fin seger i playoffpremiären eftersom de slog PAOK på Toumba med 0-1 i cupfinalreprisen. Detta kunde dem dock inte bygga vidare på utan Panionios tog en meiterande seger i huvudstadsbataljen och matchens enda mål gjordes av Samed Yesil. AEK hade kvalificerade chanser till en kvittering i andra halvlek men "Istorikos" kunde ta tre tunga poäng med sig från Maroussi till Nea Smyrni.Matchen mellan Panathinaikos och PAOK i sin tur blev dock tyvärr en riktigt stökig sådan. De bägge möttes i en av cupsemifinalerna och de var händeslerika sådana och i returen stod domaren Georgios Kizas i centrum. Även denna gången stod domaren i centrum, Georgios Kominis. Panathianikos svenske anfallsstjärna Marcus Berg gjorde 1-0 efter förarbete från två landsmän i form av Molins och Hult. Efter 20 minuter visades de grönas målvakt Odysseas Vlachodimos felaktigt rött kort i en situation där gult hade varit det korrekta. Den efterföljande frisparken slog Ergys Kace i stolpen. Med tanke på hur det sett ut dem senaste veckorna skapade beslutet ett enormt missnöje på Leoforos läktare och det hela var uppdukat för kaos. Därefter missar Kominis att ge PAOK:s Pedro Henrique sitt andra gula gult kort och sedan i början av andra halvlek får PAOK:s Amr Warda två snabba gula kort och blir således utvisad. PAOK tolkade detta som en kompensation till Panathinaikos för det billiga röda på Vlachodimos och det skulle inte dröja innan droppen som fick bägaren att rinna över för denna match kom.Efter en hörna blev det gruffigt även mellan spelarna som började bråka och det var minst sagt många inblandande. I samma veva träffades PAOK:s tränare Vladan Ivic i huvudet av en ölburk som kastades in från läktarhåll. Det hela var extremt stökigt och resuluterade i att Ivic fick åka till sjukhus för närmare undersökning dock som tur är utan några allvarligare skador och spelarna samt domarteamet tog sig till katakomberna.PAOK ville att matchen skulle avbrytas enligt regelboken medan Panathinaikos ansåg att det skulle spelas vidare eftersom dem gjorde detta när det var en liknande situation på Toumba häromveckan och då emot de gröna. Domarteamat var i mitten och slutligen efter c.a. 1,5 timmes (!) väntan kom beskedet om att matchen skulle avbrytas permanent. Tyvärr ännu en sorglig kväll att lägga till handlingarna och givetvis extremt tröttsamt. Panathinaikos har kallat till ett extrainsatt styrelsemöte idag (18/5) och ägare Giannis Alafouzos sägs vara enormt trött på det som sker i fotbollen och vi får se vad som händer framöver hos de gröna. Se händelserna från matchen genom att tryckaOlympiakos kan eventuellt komma att straffas för händelserna mot Platanias. PAOK och AEK väntar på straff i någon form för cupfinalincidenterna och nu kan även Panathinaikos ställa sig i kön till att bli bestraffade efter onsdagkvällen med tanke på ölburken. 1-0 var som bekant ställningen när matchen mellan Panathinaikos och PAOK avbröts och allt pekar mot att PAOK bland annat tillskrivs segern och att det väntar minuspoäng i någon form till Panathinaikos. Vi spelar i princip mer fotboll i domstolen än på gräsmattan för stunden.En sak är säker mitt i allt detta och det är om vi nu ska gå in på lite av det rent fotbollsmässiga i alla fall att playoffen med PAOK, Panathinaikos, AEK samt Panionios är vidöppen och att det lär bli kamp om förstaplatsen som medför Champions League-kval ändå in till slutet. Omgång tre av sex i playoffen ska spelas på söndag (21/5).

0 KOMMENTARER 133 VISNINGAR 0 KOMMENTARER133 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-05-18 07:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-05-18 07:35:00

Grekland

2017-05-12 15:40:00

Grekland

2017-05-07 08:35:00

Grekland

2017-05-05 19:15:00

Grekland

2017-05-02 08:00:00

Grekland

2017-04-29 09:00:00

Grekland

2017-04-24 14:30:00

Grekland

2017-04-15 08:20:00

Grekland

2017-04-08 12:15:00

Grekland

2017-04-03 15:50:00

ANNONS:

Det hade redan varit hett när Panathinaikos och PAOK drabbade samman i en av cupsemifinalerna nyligen och det blev stökigt och händelserikt även när dem drabbades samman i Super Leagues playoff under onsdagskvällen. Matchen avbröts efter att PAOK:s tränare Vladan Ivic träffades av en ölburk och det i början av andra halvlek med ställningen 1-0 till Panathinaikos.På söndag är det dags för playoffen att dra igång och det blir hett omgående med en repris från cupfinalen förra helgen. Just den kaosartade cupfinalen kan komma att stå PAOK och AEK dyrt som riskerar poängavdrag för incidenterna. Olympiakos firade sin sjunde raka ligatitel på Karaiskakis i söndags och Michalis Grigoriou ser ut att bli ny tränare i Panionios nästa säsong.PAOK tog hem en mycket efterlängtad titel när dem slog AEK med 2-1 i cupfinalen under lördagskvällen. Det var en cupfinal i Volos som dock föregicks av mycket tråkiga scener med extrema slagsmål mellan supportrar inne på arenan och en hel del annat.Det är dags för cupfinal på Panthessaliko Stadion i Volos under lördagskvällen mellan PAOK och AEK. Det var cirkus runt fjolårets cupfinal och har varit det tyvärr även i år, om än inte lika storslagen sådan. Det har arbetats hårt dem senaste dagarna för att stadion som inte använts på ett tag ska vara redo att anordna finalen där PAOK suktar efter en åtråvärd titel och AEK vill försöka försvara sitt cupguld från ifjol.Ligaspelet är efter helgens 30:e omgång över för majoriteten av lagen. För PAOK, Panathinaikos, AEK och Panionios väntar däremot ett intressant playoff om nästa säsongs olika europacupbiljetter. Undertecknad har i denna sammanställning valt att plocka ut sin bästa elva baserat på spelarnas insatser under ligasäsongen 2016-17.Olympiakos tilldömdes inga minuspoäng för incidenterna med AEK och Platanias utan dömdes till fyra matchers spel inför tomma läktare och till böter och detta straff baserades på händelserna mot AEK. Därmed är Olympiakos ligaguld helt bekräftat. PAOK stod för en mycket stark vändning i cupsemifinalen mot Panathinaikos men samtidigt drog domare Georgios Kizas åt sig blickarna i negativ bemärkelse och på söndag avslutas Super League med säsongens sista omgång.Olympiakos säkrade igår även matematiskt sin sjunde raka ligatitel och hela 44:e genom tiderna efter att ha kört över PAS Giannena med 5-0 hemma på Karaiskakis. Storklubben från Piraeus har dock straff att vänta för incidenter i cupen mot AEK samt ligan mot Platanias och det spekuleras om poängavdrag vilket skulle kunna leda till att PAOK står som mästare.Hemliga kameror ska ha funnits vid bland annat landslagets träningsanläggning under en period och de första cupsemifinalerna där de fyra stora är inblandade är avklarade. Samtidigt har vår landslagsmittback Sokratis Papastathopoulos haft ett par riktigt tuffa dagar.Super League går in mot slutspurten och det är endast tre omgångar kvar innan ligan kommer vara över för de flesta av lagen. Helgens omgång är den sista innan ett påskuppehåll tar vid och höjdpunkten är tveklöst det möte som väntar på Toumba mellan PAOK och Panathinaikos.Och heter givetvis Marcus Berg. Panathinaikos anfallsstjärna har varit fullkomligt glödhet efter jul och nyårsuppehållet och är den anfallare i världens samtliga högstaligor som gjort flest ligamål under kalenderåret 2017. Den 30-årige svenske landslagsmannen är efter sina två mål i de grönas derbyseger mot AEK under söndagskvällen nu uppe i totalt 20 ligamål på 25 spelade matcher.