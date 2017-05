Super League: Säsongens XI 2016-17

Ligaspelet är efter helgens 30:e omgång över för majoriteten av lagen. För PAOK, Panathinaikos, AEK och Panionios väntar däremot ett intressant playoff om nästa säsongs olika europacupbiljetter. Undertecknad har i denna sammanställning valt att plocka ut sin bästa elva baserat på spelarnas insatser under ligasäsongen 2016-17.

Startelva

Avbytare

Tidigare uttagningar:

Säsongen 2016-17 är avklarad och Olympiakos stod som mästare för sjunde säsongen i följd. Till playoffspel om de olika europacupbiljetterna nästa säsong gick PAOK, Panathinaikos, AEK och Panionios. Playoffen kommer dra igång efter cupfinalen mellan de två dubbelhövdade örnarna PAOK och AEK som spelas på lördag (6/5) i Volos. PAOK startar på 2 poäng, Panathinaikos på 1 och övriga på noll. När det gäller nedflytting blev det slutligen Levadiakos som fick sällskapa Veria ner till Football League kommande säsong.I denna artikel som levereras för nionde säsongen i följd är det dags att plocka ut de spelare som undertecknad anser presterat bäst i ligaspelet. Uttagningarna nedan är baserat på hur spelarnas prestationer har sett ut under de 30 spelade omgångarna under 2016-17.4-4-2Vladan Milojevic (Panionios)Den 47-årige serbiske tränaren hade ett allt annat än enkelt uppdrag inför säsongen. Han skulle ersätta Marinos Ouzounidis på "Istorikos" bänk och försöka bygga vidare på den strålande säsong klubben hade ifjol. Han lyckades med just detta och lite till eftersom Panionios varit fantastiska under säsongen och legat två stora delar av den. Milojevic lyckades få ihop ett mycket svårslaget kollektiv och hittade helt rätt i spelarval och spelíde. Serben tar hem utmärkelsen före rumänen Razan Lucescu som gjort ett fint arbete med Skoda Xanthi.***Zivko Zivkovic (Skoda Xanthi)30/028-åringen kom från Partizan till Xanthi inför säsongen och har genomgående under säsongen visat att han är en duktig burväktare. Läser spelet väl, bra skottstoppar och fortsätter det på den inslagna vägen är han högst sannolikt snart återigen en del av Serbiens landslagstrupp som han var för två år sedan.Leo Matos (PAOK)27/6Den brasilianske högerbreddaren har varit enorm för PAOK denna säsongen. Han har i flera matcher fullkomligt ägt sin kant och har sina absolut främsta kvaliteter i sättet han bidrar till offensiven med att vara spelbar, slå kvalitativa inlägg, göra mål med mera. En modern offensiv ytterback som visade sig vara en kanonvärvning, [].Spyros Risvanis (Panionios)24/3Den långe 23-årige mittbacken gjorde en fin säsong ifjol och gör precis som hela sitt Panionios ett ännu starkare 2016-17. Han är bland annat brytnings och positionssäker samt läser spelet bra. Risvanis kommer i sommar lämna Panionios för nya utmaningar och det i Olympiakos där han ska försöka slå sig in i truppen och förhoppningvis utvecklas ännu mer.Thimis Tzimopoulos (PAS Giannena)23/3En spelare som är väldigt allround och bra på mycket som under flera säsonger varit ganska underskattad. Har stuckit lite extra denna säsong tillsammans med Paschalakis i målet. 31-åringen är landslagsman för Nya Zeeland eftersom hans morföräldrar bott där och hans mamma är född i Wellington samt att han aldrig varit riktig aktuell för grekiska landslaget. Ådrog sig en knäskada i början på april som höll honom borta från spel under ligans sista omgångar.Carlos Milhazes (Levadiakos)25/236-årig portugisisk vänsterbacksveteram som varit en pålitlig spelare i många år i först OFI samt numera i Levadiakos och om förtjänar uppmärksamhet. Har gjort sitt yppersta och lite till för att försöka hjälpa Levadiakos att hålla sig kvar i Super League. Detta genom bland annat mål samt assist under andra halvan av säsongen som hjälpte laget till viktiga poäng som dock inte räckte till ett nytt kontrakt. Tar platsen som vänsterback i laget som likväl hade kunnat gå till PAOK:s stabile Marin Leovac.Petros Mantalos (AEK)26/6AEK-kaptenen har under säsongen haft sina upp och ned. Han har bidragit med en del mål samt assist och visat upp sitt breda register av kvaliteter, däribland sin fina speluppfattning. Den duktige 26-åringen har dessutom tagit en ordniarie plats i landslaget men har att jobba på i form av att bli ännu mer jämn i sitt spel. Tar plats i startelvan precis före Panionios Ben.Luka Milivojevic (Olympiakos)17/6Den 26-årige serbiske landslagsmannen hade utan tvivel gjort upp med Marcus Berg om titeln som säsongens MVP om han bara varit kvar i Grekland hela säsongen. Mittfältsmotorn Milivojevic gjorde enastående matcher fram tills dess att han såldes till Crystal Palace vid månadsskiftet januari/februari för en summa på 13 miljoner euro [] och har omgående visat sin klass även i Premier League.Panagiotis Korbos (Panionios)29/2"Istorikos" kapten och mittfältsmotor gör en enorm säsong. Har varit en riktig maskin på innermittfältet och utgjort en urstark duo med Manolis Siopis. Väldigt jobbig att möta och är stenhård. Har flyttat runt en hel del i sin karriär men har i Panionios hittat helt rätt och presterat fantastiskt denna säsong.Sebá (Olympiakos)26/3Olympiakos yttermittfältare har gjort flest målgivande passningar av alla spelare i ligan och har en härlig fart som han kombinerar med styrka samt enorm arbetskapacitet. Den snart 25-årige Sebá kan ta ytterligare kliv i sin utveckling och det ska bli intressant att om han kan bli ännu vassare till nästa säsong. Brassen gör en bra säsong men ingen outstanding sådan och i brist på riktig konkurrens om denna vänsterkantsplats blir han relativt självskriven.Hamza Younes (Skoda Xanthi)27/19Efter år i Rumänien och Bulgarien i klubbar som Petrolul Ploiesti och Ludogorets Razgrad kom 31-åringen till den stabila periferiklubben Xanthi inför säsongen. Tuniserin har varit en riktig succé och öst in mål för klubben. Ingen annan Xanthi-spelare har gjort lika många ligamål på en säsong som Younez sedan säsongen 1992-93.Marcus Berg (Panathinaikos)28/22Efter att hösten varit aningen avslagen både för Panathinaikos och Marcus Berg exploderade den svenske landslagsanfallaren efter årsskiftet. Han har fullkomligt vräkt in mål under våren och varit i sitt livs form. Marinos Ouzounidis övertagande av tränarrollen gjorde också sitt för att få fart på den fenomenale avslutaren som är helt ovärderlig på alla sätt och vis för de gröna från huvudstaden. Ligans skyttekung har växt ut till en Panathinaikos-ikon och är säsongens MVP, [].***Alexandros Paschalakis (PAS Giannena)20/0En målvakt som länge gått och väntat på en rejäl chans i sin karriär och den fick han denna säsongen av tränare Giannis Petrakis i PAS Giannena. Har varit jämn och stabil sedan han tog chansen fullt ut i vintras och har redan dragit åt sig intresse från större klubbar. Tar platsen före Panetolikos Dimitris Kyriakidis.Vasilis Rentzas (Larissa)25/2Larissas högerbreddare gör en kanonsäsong och har varit en av ligans bästa ytterbackar denna säsong. Han har ett härligt driv med bollen och fyller gärna på längs sin kant och är i samma veva följsam med mera i defensiven. Tar ytterbacksplatsen på bänken före Panetolikos Georgios Mygas, Panathinaikos vindsnabbe Niklas Hult samt Olympiakos Diogo Figuerias.Panagiotis Retsos (Olympiakos)18/0Det går inte att se bort från vilket stort löfte denna 18-åringen är. Har spelat en hel del under säsongen och det som både ytterback samt mittback för mästarna. Har imponerat rejält och besitter snabbhet, kyla med bollen, spelintelligens och mycket därtill. Blev under säsongen också yngsta lagkapten någonsin i storklubben Olympiakos historia när han bar bindeln i en cupmatch. Massvis med klubbar har ögonen på honom och Olympiakos är givetvis väl medvetna om vilken guldklimp dem har fått fram från de egna leden och kommer inte släppa honom om budet inte är något extra. Förhoppningsvis håller han själv fötterna på jorden och fortsätter jobba ännu hårdare än vad han redan gör.Gojko Cimirot (PAOK)25/0Den 24-årige bosniske landslagsmittfältaren har gått från klarhet till klarhet i PAOK och gör en fin säsong. En duktig passningsskicklig innermittfältare med ytterligare förbättringspotential som under säsongen förlängde sitt kontrakt till och med sommaren 2019. Värderar situationer bra och tar ofta rätt beslut. Sägs finnas intresse från Serie A och Bundesliga klubbar och PAOK är öppna för försäljning av honom till rätt pris. Tar platsen före Christos Donis som varit helt lysande när Iraklis på ett mäktigt sätt lyckades hålla sig kvar i Super League.El Fardou Ben Nabouhane (Panionios)28/9Olympiakos-lånet som kan spela på samtliga offensiva platser gjorde många viktiga mål för Panionios under deras fina säsong och höjde sina aktier inför sommaren. Landslagsmannen för Komorerna har ett bredare register i sitt spel än vad många tror och får han förtroende likt det han fått av Milojevic i Panionios kan det slå mycket väl ut precis som det gjort denna säsong.Masoud Shojaei (Panionios)25/4Har spelat en stor roll för Panionios offensiv under säsongen med sin teknik och förmåga att slå öppnande passningar. Mycket skicklig 32-årig iransk landslagsspelare som bland annat dragit åt sig inne från sin förre tränare Marinos Ouzounidis som sägs vilja ha honom till Panathinaikos inför kommande säsong.Giorgos Giakoumakis (Platanias)26/11Platanias är ett lag med hög högsta nivå och flertalet duktiga spelare. Spelaren som stuckit ut kanske allra mest i positiv bemärkelse denna säsongen är Giorgos Giakoumakis. Han är redan klar för AEK till nästa säsong och då kommer det att bli upp till bevis för honom med högre ställda krav samt en mycket tuffare konkurrenssituation. Tar platsen före PAOK:s Aleksandar Prijovic som sedan sin ankomst till Toumba i vintras omgående visat att han är en anfallare av klass och ska utgöra en av grundpelarna i ett PAOK som ska sikta mot ligaguld nästa säsong.Har ni egna åsikter om vilka spelare som presterat bäst under säsongens Super League? I så fall diskutera gärna i kommentarfältet nedan om ni känner för det och tänk på att hålla en god ton.