Uppladdningen inför nästa veckas möte med Bosnien ska inledas.

Truppen till VM-kvalet uttagen

En trupp bestående av 24 spelare har förbundskapten Michael Skibbe valt ut inför det viktiga VM-kvalmötet med Bosnien-Hercegovina som stundar på fredag den 9 juni. Flertalet spelare saknas på grund av avstängning och ett par spelare är med för första gången i A-landslagssammanhang.

Häromdagen offentliggjorde förbundskapten Michael Skibbe den trupp han tagit ut inför det viktiga toppmötet i VM-kvalet mot Bosnien-Hercegovina som stundar nu på fredag den 9 juni.



Tysken får klara sig utan ett par viktiga spelare som missar mötet på grund av avstänging. Det handlar om Kyriakos Papadopoulos, Georgios Tzavellas, Andreas Samaris samt Panagiotis Tachtisdis. Ej tillgängliga på grund av skadebesvär är Nikos Karelis och Panagiotis Glykos.



Flera unga spelare har med tanke på bland annat ovanstående fått sin första kallelse till en A-landslagssamling. Det är Andreas Gianniotis som får chansen att visa upp sig som tredjemålvakt. Olympiakos stora försvarslöfte Panagiotis Retsos och Babis Lykogiannis som har en utmärkt säsong bakom sig i Sturm Graz och belönades därefter. Dimitris Kourmpelis har imponerat i Panathinaikos och gjort sig förtjänt av att få visa upp sig samt Tasos Donis som gjorde en stark säsongsavslutning i franska succélaget Nice.



Spelarna samlas i Athen under dagen (3/6) och påbörjar uppladdningen inför den tuffa bortamatchen i nästa vecka. Första träningen tillsammans genomförs i eftermiddag.



Truppen i sin helhet



Målvakter: Orestis Karnezis (Udinese), Stefanos Kapino (Olympiakos), Andreas Gianniotis (Panionios).



Försvarare: Vasilis Torosidis (Bologna), Sokratis Papastathopoulos (Dortmund), Kostas Manolas (Roma), Kostas Stafylidis (Augsburg), Marios Oikonomou (Bologna), Giorgos Koutroubis (Panathinaikos), Babis Lykogiannis (Sturm Graz), Panagiotis Retsos (Olympiakos).



Mittfältare: Alexandros Tziolis (Hearts), Giannis Maniatis (Atromitos), Kostas Fortounis (Olympiakos), Petros Mantalos (AEK), Giannis Gianniotas (APOEL), Zeca (Panathinaikos), Manolis Siopis (Panionios), Dimitris Kourmpelis (Panathinaikos).



Anfallare: Kostas Mitroglou (Benfica), Apostolos Vellios (Nottingham), Tasos Bakasetas (AEK), Dimitris Diamantakos (Karlsruher), Tasos Donis (Nice).

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR ANDREAS MITSIS

2017-06-03 10:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Grekland

Grekland

2017-06-03 10:30:00

Grekland

2017-06-01 16:25:00

Grekland

2017-05-29 15:10:00

Grekland

2017-05-22 14:45:00

Grekland

2017-05-18 07:35:00

Grekland

2017-05-12 15:40:00

Grekland

2017-05-07 08:35:00

Grekland

2017-05-05 19:15:00

Grekland

2017-05-02 08:00:00

Grekland

2017-04-29 09:00:00

ANNONS:

En trupp bestående av 24 spelare har förbundskapten Michael Skibbe valt ut inför det viktiga VM-kvalmötet med Bosnien-Hercegovina som stundar på fredag den 9 juni. Flertalet spelare saknas på grund av avstängning och ett par spelare är med för första gången i A-landslagssammanhang.AEK tog hem playoffen efter en spännande sista omgång under onsdagskvällen. Detta efter seger med 1-2 borta mot Panionios samtidigt som Panathinaikos tog en meriterande 2-3 vinst på Toumba mot PAOK. Bestraffningar i olika ärenden är officiella och samtliga storklubbar kommer inför nästa säsong att på ett eller annat sätt ha en bestraffning hängande över sig.Ett playoff som inte varit mycket att hänga i granen ur någon synpunkt lider äntligen mot sitt slut och inför den sista omgången på onsdag är det PAOK och AEK som gör upp om CL-kvalplatsen. Iraklis tvångsnedflyttas efter nya skulder mot f.d. spelare och vi har landslagsspelare som blivit cupmästare i Tyskland och Portugal.20-årige Tasos Donis gjorde i helgen två mål för sitt Nice när dem spelade 3-3 mot Lyon när franska ligan avslutades. Dimitris Siovas har under de senaste månaderna glänst i La Liga och det väntar ny tysk cupfinal för Sokratis Papastathopoulos och hans Dortmund.Det hade redan varit hett när Panathinaikos och PAOK drabbade samman i en av cupsemifinalerna nyligen och det blev stökigt och händelserikt även när dem drabbades samman i Super Leagues playoff under onsdagskvällen. Matchen avbröts efter att PAOK:s tränare Vladan Ivic träffades av en ölburk och det i början av andra halvlek med ställningen 1-0 till Panathinaikos.På söndag är det dags för playoffen att dra igång och det blir hett omgående med en repris från cupfinalen förra helgen. Just den kaosartade cupfinalen kan komma att stå PAOK och AEK dyrt som riskerar poängavdrag för incidenterna. Olympiakos firade sin sjunde raka ligatitel på Karaiskakis i söndags och Michalis Grigoriou ser ut att bli ny tränare i Panionios nästa säsong.PAOK tog hem en mycket efterlängtad titel när dem slog AEK med 2-1 i cupfinalen under lördagskvällen. Det var en cupfinal i Volos som dock föregicks av mycket tråkiga scener med extrema slagsmål mellan supportrar inne på arenan och en hel del annat.Det är dags för cupfinal på Panthessaliko Stadion i Volos under lördagskvällen mellan PAOK och AEK. Det var cirkus runt fjolårets cupfinal och har varit det tyvärr även i år, om än inte lika storslagen sådan. Det har arbetats hårt dem senaste dagarna för att stadion som inte använts på ett tag ska vara redo att anordna finalen där PAOK suktar efter en åtråvärd titel och AEK vill försöka försvara sitt cupguld från ifjol.Ligaspelet är efter helgens 30:e omgång över för majoriteten av lagen. För PAOK, Panathinaikos, AEK och Panionios väntar däremot ett intressant playoff om nästa säsongs olika europacupbiljetter. Undertecknad har i denna sammanställning valt att plocka ut sin bästa elva baserat på spelarnas insatser under ligasäsongen 2016-17.Olympiakos tilldömdes inga minuspoäng för incidenterna med AEK och Platanias utan dömdes till fyra matchers spel inför tomma läktare och till böter och detta straff baserades på händelserna mot AEK. Därmed är Olympiakos ligaguld helt bekräftat. PAOK stod för en mycket stark vändning i cupsemifinalen mot Panathinaikos men samtidigt drog domare Georgios Kizas åt sig blickarna i negativ bemärkelse och på söndag avslutas Super League med säsongens sista omgång.